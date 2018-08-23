Китайский бизнес ломает игру российским чиновникам, - А.Комраков

07:49 24.08.2018 Скоростную магистраль до Владивостока окупят с помощью любителей казино



Анатолий Комраков



23 авг. 18



Китай готов строить скоростную грузопассажирскую магистраль во Владивосток с целевым пассажиропотоком в 5 млн человек. Основным источником окупаемости этого проекта пока будут желающие поиграть в российских казино китайцы, а также туристы. Российские власти давно лелеют проект грузового транзита из КНР в дальневосточные порты РФ. Однако пока эту транзитную модель отодвигают планы развития игрового бизнеса.



Китайцы презентовали детальное технико-экономическое обоснование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Владивостоком и китайским приграничным городом Суйфэньхэ. Они оценили также продолжение трассы до Харбина через Муданцзянь.



Генеральный директор China Railway Dongfang Group Цай Цзэминь рассказал вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, что трасса по территории России длиной 181 км обойдется в 7 млрд долл. Сложнейшая электрифицированная трасса почти наполовину состоит из мостов и тоннелей. Поезда по ней должны идти со скоростью 200 км/ч. В Китае, который стал не так давно мировым лидером по протяженности собственных ВСМ, по ним поезда летят вдвое быстрее, однако новая трасса необычная: по проекту тут будут перевозить и пассажиров, и грузы. По расчетам китайцев, транзит грузов может составить более 5 млн т, целевой пассажиропоток – более 5 млн человек. Этих объемов, по их мнению, достаточно, чтобы строительство стало рентабельным. Ранее Цай Цзэминь заявлял, что основная надежда на 65 млн человек, проживающих в прилегающих к российскому Приморью регионах Китая. Китайские строители также готовы уже инвестировать и в продолжение маршрута по своей территории.



До первого крупного города – Муданьцзяна – от Владивостока 380 км. Ранее сообщалось, что стоимость всей трассы оценивается в 12 млрд долл., так что китайские 200 км выйдут несколько дешевле – в 5 млрд долл. Еще 7 млрд будет стоить трасса до Харбина.



По словам Трутнева, китайцы готовы строить дорогу, но есть несколько вопросов, которые надо решить с российской стороны, для того чтобы этот проект был реализован. Самый главный вопрос – это ширина колеи. Трутнев полагает, что Минтранс РФ и РЖД занимают твердую позицию насчет того, что по территории России должна идти отечественная ширина колеи – 1520 мм. Китайцы не унывают и предлагают решить эту проблему или с помощью совмещенной колеи, или за счет использования поездов, которые могут сдвигать-раздвигать колесные пары при пересечении границы.



Ширина колеи китайских железных дорог – 1435 мм. Жесткая позиция российских транспортников уже стала причиной охлаждения китайцев к проектам перевозки их грузов в российские порты, так называемым транспортным коридорам "Приморье", о которых разговоры идут с 2016 года (см. "НГ" от 25.04.16). Во время последней поездки в Китай Трутневу даже пришлось признать, что из-за этого РФ может сменить логистическую модель региона "при отсутствии интереса у китайских партнеров, которые не обозначили четкой позиции по проектам модернизации международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".



Очевидно, что в данном случае бизнес диктует свои законы, он не торопится ложиться в прокрустово ложе, придуманное чиновниками, и хочет торить свои маршруты за свои деньги. Вышеупомянутая трасса от Харбина до Владивостока, частью которой должна стать и ВСМ до Суйфэньхэ, прокладывается не потому, что условная китайская КЖД хочет потратить чьи-то деньги. На самом деле China Railway Dongfang Group к проекту привлекла камбоджийская компания, один из лидеров мировой игорной индустрии Naga Corp Ltd, которая строит за 350 млн долл. под Владивостоком развлекательную курортную зону в расчете на китайцев.



Не будем забывать о том, что во всем ДФО живут 6 млн человек, так что новая ВСМ может вывезти из страны все население нашего Дальнего Востока за год. В любом случае для владивостокских казино шанс получить клиентов из Китая в 10 раз выше, чем из Приморья.



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Представители китайской жележнодорожной компании

China Railway Dongfang Group рассказывают полпреду

Юрию Трутневу о преимуществах новой магистрали во

Владивосток. Фото сайта www.khabkrai.ru

Строительство отеля Naga планирует завершить в конце 2018 года, а к 2021-му – запустить работу развлекательного комплекса в полном объеме. В четверг со слов генерального директора корпорации развития Приморского края Игоря Трофимова стало известно, что и южнокорейская K International Inc. готова инвестировать 18 млрд руб. в дальневосточный российский Лас-Вегас (развлекательный курорт "Приморье"), где в итоге будет построено 12 отелей на 6 тыс. номеров с ресторанами и казино, что приведет к образованию 20 тыс. рабочих мест.



Очевидно, что новая дорога нужна бизнесменам, как говорится, до зарезу. Да и у жителей нашего Приморья появится возможность с ветерком проехаться в Поднебесную. Кроме того, провал проекта ВСМ покажет неспособность России сделать все возможное и невозможное для привлечения инвесторов в далеко не процветающий пока регион страны.



"К сожалению, автопереходы на границе Приморского края и КНР расположены в 200 км от Владивостока, дорога до китайского приграничного города составляет минимум 6–7 часов. А туристы из Китая привыкли к скоростным поездам у себя на родине, утомительная дорога негативно сказывается на их настроении", – говорит руководитель одного из турагентств Приморского края Дмитрий Павлов.



Опрошенные "НГ" эксперты отмечают, что новая ВСМ не совсем ВСМ, она не станет сверхважной грузовой магистралью, но тем не менее она открывает качественно новые возможности для российского Дальнего Востока. По мнению экспертов, главным вопросом может стать участие в строительстве, управлении и контроле за новым объектом.



"Все выглядит так, как будто новая железная дорога на качественно новом уровне сможет приблизить российский Дальний Восток к реально работающей коммерческой модели развития, которую демонстрирует Китай", – сказал "НГ" директор Первой военно-инженерной компании ДОСААФ Игорь Каныгин.



"Владивосток скорее всего будет конечной точкой маршрута, так как проект самодостаточен и нацелен на реализацию потенциала свободной игровой зоны "Приморье", способной привлечь в Россию мощный турпоток из Китая", – считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.



Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук отмечает, что Китай предлагает построить ВСМ с применением своих финансовых ресурсов и с обязательным условием использования китайских технологий и материалов. "Из-за этого эффекты для экономики России и Приморья от строительства магистрали стремятся к нулю", – сказал "НГ" Савчук. По его мнению, одним из центральных вопросов является не вопрос ширины колеи будущей ВСМ, а источник покрытия убытков от ее функционирования. "Загрузку участка Мудадзянь–Суйфэньхэ обеспечит Китай, у него достаточно жителей для этого, а вот загрузку участка Пограничный–Владивосток должна будет обеспечить российская сторона. Однако для этого может не хватать жителей и потенциальных пассажиров", – говорит Савчук.



По мнению Монкевича, вопросы финансирования и структуры проекта лежат больше в политической плоскости, чем в экономической. "На данном этапе проект выглядит как китайская инициатива. Судьба проекта будет зависеть от готовности российских властей работать в сфере создания инфраструктуры с китайскими инвесторами. Очевидно, что КНР рассчитывает проложить свою колею по территории России, что позволит избежать замены осей при переезде через границу", – говорит эксперт.



Савчук обращает внимание на то, что если средства на ВСМ Мудадзянь–Владивосток будет выделять китайская сторона, то одним из условий будет преимущественное использование китайских материалов, проектных решений и рабочей силы.



Каныгин добавляет, что китайская компания может стать исполнителем проекта даже в случае объявления открытого международного тендера. "Китай часто предлагает все дешевле, будет неудивительно, если часть работ выполнят китайские подрядчики", – говорит он.



Монкевич призывает не бояться "китайской экспансии". "На данном этапе вопрос доминирования китайских инвестиций на Дальнем Востоке является второстепенным. Если КНР станет якорным инвестором и продемонстрирует эффективность вложений, работать с инвесторами из других стран будет проще, поэтому важно довести этот проект до конца", – уверен он.



Идеи создать противовес многомиллионным вливаниям долларами и людьми со стороны Китая эксперты называют небезнадежными. "Приморье для Японии, Вьетнама и Кореи – очень важный стратегический партнер, и самые разнообразные проекты с этими странами появляются в регионе из года в год. Но Китай несопоставим с ними по своей экономической мощи, по своим возможностям, поэтому угроза экспансии, конечно, есть. При этом Китай был объявлен на самом верху нашим партнером № 1, так что экспансии не избежать. Чтобы погасить негативные эффекты, которые она вызывает, нужно самим развиваться и становиться сильнее", – призывает Каныгин.



"ВСМ затрагивает множество сфер, где стороны должны найти компромиссные решения. В то же время проект может стать стимулом для развития двустороннего сотрудничества во многих областях – по тому же оборудованию или строительству подвижных составов. Если удастся запустить этот проект, это будет отличным стимулом не только для экономического развития Дальнего Востока, но и для расширения инвестиционного сотрудничества между РФ и КНР в целом", – говорит Монкевич.



Идеи создать противовес многомиллионным вливаниям долларами и людьми со стороны Китая эксперты называют небезнадежными. "Приморье для Японии, Вьетнама и Кореи – очень важный стратегический партнер и самые разнообразные проекты с этими странами появляются в регионе из года в год. Но Китай несопоставим с ними по своей экономической мощи, по своим возможностям, поэтому угроза экспансии, конечно, есть. Однако Китай был объявлен на самом верху нашим партнером № 1, так что экспансии не избежать. Чтобы погасить негативные эффекты, которые она вызывает, нужно самим развиваться и становиться сильнее", – призывает Каныгин.



"ВСМ затрагивает множество сфер, где стороны должны найти компромиссные решения. В то же время проект может стать стимулом для развития двустороннего сотрудничества во многих областях – по тому же оборудованию или по строительству подвижных составов. Если удастся запустить этот проект, это будет отличным стимулом не только для экономического развития Дальнего Востока, но и для расширения инвестиционного сотрудничества между РФ и КНР в целом", – говорит Монкевич. Источник - ng.ru

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