Китай на фоне санкций США вливает средства в рост экономики, - В.Скосырев

07:53 24.08.2018 Пекин поощряет банки и региональные власти тратить больше денег на крупные проекты

Владимир Скосырев

23 авг. 18



Вашингтон сделал новый шаг в эскалации торговой войны с КНР. Он повысил пошлины на китайские товары до 25% на общую сумму в 16 млрд долл. Ответ Пекина был зеркальным. Вводятся тарифы на американскую продукцию в таком же объеме. Правительство Китая принимает меры для защиты экономики от американских рестрикций. ЦБ объявил, что компании будут обеспечены кредитами. Власти помогают провинциям возобновить застопорившееся обновление инфраструктуры. По мнению эксперта, это стало возможным благодаря борьбе с расточительством, развернутой после 2012 года.



Две экономические сверхдержавы обменялись новыми ударами в тот момент, когда их представители проводят в Вашингтоне переговоры. Министерство коммерции Китая пояснило, что продолжит "необходимые контратаки" и планирует послать жалобу во Всемирную торговую организацию.



CNN называет происходящее вторым раундом тарифного конфликта. Меры, принятые в первом раунде, вошли в силу в июле. Предыдущие переговоры не привели к значимым результатам. Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Reuters, что не ждет многого от обсуждения, в котором участвуют чиновники более низкого уровня, чем прежде. Разрешение спора потребует времени, "поскольку Китай был слишком успешным слишком долгое время, и это его избаловало".



Бизнесмены в Китае уже чувствуют воздействие повышения тарифов Вашингтоном и спрашивают, как замедлившая темпы роста китайская экономика перенесет затянувшийся спор с США. Громадная экспортная индустрия, согласно последним данным, почувствовала "охлаждение". Эти страхи отразились на финансовом секторе.



Главный индекс акций Китая стал "медвежьим", а курс юаня резко снизился по отношению к доллару. Показатели Шанхайской фондовой биржи за день торговой сессии опустились до самого низкого уровня с 29 августа 2014 года. На менее значительной бирже города Шэньчжэнь торговля тоже сократилась до самого низкого уровня за четыре года, сообщила South China Morning Post.



Как отмечает New York Times, по мере того как торговая война становится все интенсивней, Пекин начинает решительно действовать, чтобы стимулировать экономику. Министерство финансов помогает местным правительствам, которые и так сидят в долгах, занимать этой осенью больше денег. Благодаря этому они могут снова начать работу над инфраструктурными проектами, которые были в запустении. Китайские чиновники побуждают банки выдавать больше кредитов. Власти также помогают укрепить юань и стабилизировать фондовый рынок.



Пока что торговая война оказала минимальное воздействие на экономику, которая оценивается в 12 трлн долл. Но, как полагают наблюдатели, вливание денег, в частности в жилищное строительство, как это происходило в 2008 году, может привести к опасному росту долгов по отношению к ВВП страны.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил: "Расширение вливаний в экономику на нынешнем этапе торговой войны с США становится неизбежным. Говорить, что может повториться 2008 год с негативным акцентом, нет оснований. По крайней мере до сих пор об этом периоде вспоминали в позитивном ключе. Тогда ведущие страны ушли в минус на несколько лет, а Китай продолжал развиваться со скоростью 6,5–7% в год".



Именно благодаря тому, что Китай пошел по пути накачки экономики кредитами в 2008 году, ему удалось в 2010–2011 годы обойти Японию. "Благодаря решительной реакции на мировой финансовый кризис Китаю удалось превратиться из третьей во вторую экономику мира. Поэтому есть основания предполагать, что сейчас реакция будет такой же. Вернее, она будет точечной. Ведь сейчас речь идет не о спасении всего экспорта, а в первую очередь о поддержке тех предприятий и отраслей, которые будут особенно страдать от американских санкций. Поэтому масштаб намного меньше", – сказал эксперт.



Правда, без накачки средств не обойтись. Также становится очевидным, что Трамп борется не за сокращение торгового дефицита, а за то, чтобы не допустить превращения Китая в мирового научно-технологического лидера к следующему десятилетию. Поэтому Китай станет вносить очень большие деньги в сектор НИОКР, инновационные отрасли, прогнозирует Ломанов.



Это стало возможным благодаря снижению долговой нагрузки предприятий в 2013–2014 годах. Тут сыграло положительную роль развернутое председателем КНР Си Цзиньпином движение за экономию, против расточительства, заключил эксперт. Источник - ng.ru

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