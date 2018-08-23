 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.08.2018
13:55  Интеллигенция и/или говно? Извечный русский/российский вопрос, - Р.Устраханов
10:57  Шенген в ЦентрАзии? Зачем казахи и узбеки так активно зовут к себе иностранцев?
10:53  Си Цзиньпин заявил о росте уровня жизни украинцев под руководством Порошенко
10:51  Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за бочку
10:50  Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор
10:47  Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников
10:45  Турция может запустить новый мировой финансовый кризис?
10:43  ЕАЭС работает - российский рубль теснит доллар США в обменных пунктах Казахстана
10:40  Найдите Сокровища Бухары и Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод
10:10  Обнаруженное в Восточном Казахстане наследие "грифов, стерегущих золото", нуждается в защите
08:55  Елбасы прибыл в гости к Аркадагу. Спасать Арал 12-м форумом по его спасению
08:33  Что может произойти с экономикой Казахстана, если санкции обрушат Иран? - САМ
08:30  Коллективное "помешательство". О том, как ЕНТ убило среднее образование в Казахстане, - Н.Темиргалиев
08:27  В Россию с любовью: почему американские южане-экстремисты без ума от Владимира Путина, - Daily Beast
08:22  Либеральная элита России ошиблась с цивилизационным и историческим выбором, - А.Халдей
08:16  Почему в Китае катастрофически не хватает... населения
07:59  Крупнокалиберные партнеры. Какие страны смогут сблизиться с ОДКБ после реформы организации, - "Къ"
07:55  Москва и Вашингтон разошлись по Ирану и "вмешательству", - Ю.Паниев
07:53  Китай на фоне санкций США вливает средства в рост экономики, - В.Скосырев
07:49  Китайский бизнес ломает игру российским чиновникам, - А.Комраков
01:45  РосПремьер Медведев получил "спортивную травму". Ушиб гантелькой?
Четверг, 23.08.2018
21:56  Когда Россия перейдет в наступление на Украине? - А.Халдей
19:40  Бишкекские IT-дуремары. Новая попытка запустить "Безопасный город" потерпела фиаско
19:35  Мы не привязываем тенге к рублю. Оно само падает, - Нацбанк КЗ
19:18  В Петропавловске откроют первый в Казахстане уникальный Дворец школьников IT
19:01  Архив Президента Казахстана возглавила Джамиля Абдукадырова
18:37  Победа Имрана Хана в Пакистане – серьезный удар по позициям США, - Д.Минин
18:33  Курды ликвидировали в Африне главаря "Джабхат Аль-Шамия" Махоу
17:44  Эрдоган на горизонте выхода из НАТО, - А.Запольскис
17:39  Вот тебе и Арсенал. Рос-буржуй Усманов вложит $100 млн в ташкентский "Пахтакор"
17:20  Почему Россия и Китай провалили программу приграничного сотрудничества, - И.Зуенко
17:08  В Ошской области сгорела Гулбарская мечеть, есть погибшие
17:05  В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Ислама Каримова
17:02  Трамп перекраивает Ближний Восток - в пользу России, - Washington Post
16:51  Трамп признался, что платил порноактрисам за секс и молчание, - Fox News
13:58  Китай не помещается в интернете
13:50  Книги Ислама Каримова - на макулатуру, - Б.Мусаев
10:45  Жизнь на Марсе: Рэй Брэдбери предсказал будущее, которого мы избежали
10:42  Переговоры с США не изменят позицию Китая относительно торговой войны
10:33  Отказ Трампа от финансовой помощи Сирии имеет свои преимущества и риски
08:39  Разоблачение кыргызских грантоедов из НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество"
08:32  Жээнбеков прилетел с визитом в страну Аркадага
08:28  РС обвинила ряд старших офицеров СНБ Узбекистана в контрабанде наркотиков из Афганистана
08:24  Крест и полумесяц в тени звезды. Политика закручивания гаек в Китае обернулась гонениями на христиан и мусульман, - И.Зуенко
08:20  Приговор Манафорту. Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа? - Die Welt
08:15  Что будет, если Турция скажет "Я выхожу из НАТО"? - Джем Кючук
08:02  Год ошибочной стратегии Трампа. О необходимости переговоров с талибами, - Г.Асатрян
07:58  Блокировки расплываются по российским сайтам, - "Къ"
07:51  Бишкек готовит для Ашхабада нефтяную сделку, - В.Панфилова
07:45  Швейцарский санкционно заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов
01:25  Офицер госбезопасности Таджикистана рассказал о плане убийства лидера ПИВТ (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай на фоне санкций США вливает средства в рост экономики, - В.Скосырев
07:53 24.08.2018

Пекин поощряет банки и региональные власти тратить больше денег на крупные проекты
Владимир Скосырев
23 авг. 18

Вашингтон сделал новый шаг в эскалации торговой войны с КНР. Он повысил пошлины на китайские товары до 25% на общую сумму в 16 млрд долл. Ответ Пекина был зеркальным. Вводятся тарифы на американскую продукцию в таком же объеме. Правительство Китая принимает меры для защиты экономики от американских рестрикций. ЦБ объявил, что компании будут обеспечены кредитами. Власти помогают провинциям возобновить застопорившееся обновление инфраструктуры. По мнению эксперта, это стало возможным благодаря борьбе с расточительством, развернутой после 2012 года.

Две экономические сверхдержавы обменялись новыми ударами в тот момент, когда их представители проводят в Вашингтоне переговоры. Министерство коммерции Китая пояснило, что продолжит "необходимые контратаки" и планирует послать жалобу во Всемирную торговую организацию.

CNN называет происходящее вторым раундом тарифного конфликта. Меры, принятые в первом раунде, вошли в силу в июле. Предыдущие переговоры не привели к значимым результатам. Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Reuters, что не ждет многого от обсуждения, в котором участвуют чиновники более низкого уровня, чем прежде. Разрешение спора потребует времени, "поскольку Китай был слишком успешным слишком долгое время, и это его избаловало".

Бизнесмены в Китае уже чувствуют воздействие повышения тарифов Вашингтоном и спрашивают, как замедлившая темпы роста китайская экономика перенесет затянувшийся спор с США. Громадная экспортная индустрия, согласно последним данным, почувствовала "охлаждение". Эти страхи отразились на финансовом секторе.

Главный индекс акций Китая стал "медвежьим", а курс юаня резко снизился по отношению к доллару. Показатели Шанхайской фондовой биржи за день торговой сессии опустились до самого низкого уровня с 29 августа 2014 года. На менее значительной бирже города Шэньчжэнь торговля тоже сократилась до самого низкого уровня за четыре года, сообщила South China Morning Post.

Как отмечает New York Times, по мере того как торговая война становится все интенсивней, Пекин начинает решительно действовать, чтобы стимулировать экономику. Министерство финансов помогает местным правительствам, которые и так сидят в долгах, занимать этой осенью больше денег. Благодаря этому они могут снова начать работу над инфраструктурными проектами, которые были в запустении. Китайские чиновники побуждают банки выдавать больше кредитов. Власти также помогают укрепить юань и стабилизировать фондовый рынок.

Пока что торговая война оказала минимальное воздействие на экономику, которая оценивается в 12 трлн долл. Но, как полагают наблюдатели, вливание денег, в частности в жилищное строительство, как это происходило в 2008 году, может привести к опасному росту долгов по отношению к ВВП страны.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил: "Расширение вливаний в экономику на нынешнем этапе торговой войны с США становится неизбежным. Говорить, что может повториться 2008 год с негативным акцентом, нет оснований. По крайней мере до сих пор об этом периоде вспоминали в позитивном ключе. Тогда ведущие страны ушли в минус на несколько лет, а Китай продолжал развиваться со скоростью 6,5–7% в год".

Именно благодаря тому, что Китай пошел по пути накачки экономики кредитами в 2008 году, ему удалось в 2010–2011 годы обойти Японию. "Благодаря решительной реакции на мировой финансовый кризис Китаю удалось превратиться из третьей во вторую экономику мира. Поэтому есть основания предполагать, что сейчас реакция будет такой же. Вернее, она будет точечной. Ведь сейчас речь идет не о спасении всего экспорта, а в первую очередь о поддержке тех предприятий и отраслей, которые будут особенно страдать от американских санкций. Поэтому масштаб намного меньше", – сказал эксперт.

Правда, без накачки средств не обойтись. Также становится очевидным, что Трамп борется не за сокращение торгового дефицита, а за то, чтобы не допустить превращения Китая в мирового научно-технологического лидера к следующему десятилетию. Поэтому Китай станет вносить очень большие деньги в сектор НИОКР, инновационные отрасли, прогнозирует Ломанов.

Это стало возможным благодаря снижению долговой нагрузки предприятий в 2013–2014 годах. Тут сыграло положительную роль развернутое председателем КНР Си Цзиньпином движение за экономию, против расточительства, заключил эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535086380
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  