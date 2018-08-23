Москва и Вашингтон разошлись по Ирану и "вмешательству", - Ю.Паниев

07:55 24.08.2018 Патрушеву и Болтону не удалось подписать совместное заявление

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

23.08.18



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в четверг в Женеве переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Главными темами стали двусторонние отношения на фоне роста санкционного давления со стороны США, возобновление диалога по стратегической стабильности, урегулирование в Украине и Сирии. Особый упор был сделан на теме присутствия Ирана в Сирии.



Переговоры Патрушева и Болтона состоялись в постпредстве США при ООН и других международных организациях в Женеве. По окончании встречи Патрушев заявил, что заявление по ее итогам не было подписано из-за позиции Вашингтона.



"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем", – пояснил Патрушев. По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран. "Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", – добавил Патрушев. При этом он подчеркнул, что никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.



Болтон одной из основных задач переговоров назвал проработку возможных тем для диалога США с Россией, который следует вести систематически. По его словам, он консультировался по этому вопросу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Майклом Помпео.



Диссонансом в этой связи прозвучали недавние заявления помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, умаляющие значение хельсинкской встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Это не были глубоко содержательные обсуждения", – сказал дипломат, добавив, что лидерам США и РФ удалось лишь договориться о встрече представителей советов национальной безопасности, которая и прошла в четверг в Женеве.



Одной из ее главных тем стало присутствие иранских войск в Сирии, которое интерпретируется в Вашингтоне как "головная боль США". "Мы обсуждали вопрос иранских войск в Сирии, как регулярных, так и нерегулярных. Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы вернулись в Иран. Это позиция, которую, я думаю, президент Владимир Путин разделил бы. Этого нелегко достигнуть", – заявил Болтон.



В интервью Reuters, которое он дал накануне в Иерусалиме, Болтон сказал, что в Хельсинки Путин признался Трампу, что Москва не может принудить Иран уйти из Сирии. "Но он также сказал нам, что интересы Москвы и Ирана не совсем совпадают", – уточнил Болтон.



Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин напомнил "НГ", что США и Израиль уже давно оказывают давление на Россию по вопросу о присутствии иранских сил в Сирии. "Уход иранцев и контролируемых ими шиитских группировок из Сирии – официальная позиция США, озвученная Госдепом и Пентагоном, – подчеркнул эксперт. – Поэтому заявления Болтона на этот счет вряд ли можно назвать неожиданным ультиматумом в адрес России. Скорее всего на переговорах с Патрушевым он исходил из неспособности России воздействовать на Иран. А принимая во внимание, что интересы России и Ирана далеко не во всем совпадают в процессе поствоенного урегулирования в Сирии, у американцев появляются рычаги давления на Москву".



Кроме того, Болтон утверждал, что "русские увязли" в Сирии, чем тоже следовало воспользоваться в качестве инструмента давления на переговорах в Женеве. "Не думаю, что они хотят там застрять, – сказал он Reuters. – Полагаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе показывает, что они хотят найти кого-то еще, кто, например, понесет расходы по восстановлению Сирии".



В Москве весьма эмоционально отреагировали на высказывания Болтона. "Утверждать, что Россия где-то завязла, – некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона, – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Давайте не будем забывать, что американские военные также находятся на сирийской земле". Не говоря уже о том, что США увязли в Ираке и Афганистане.



Как бы то ни было, Россия готова прорабатывать все предложения, сделанные американской стороной в Женеве, и рассчитывает на ответную оперативную реакцию, заявил Патрушев. Он сообщил, что пригласил Болтона в Москву для новых консультаций. Источник - ng.ru

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