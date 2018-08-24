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Крупнокалиберные партнеры. Какие страны смогут сблизиться с ОДКБ после реформы организации, - "Къ"
07:59 24.08.2018

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовится к важной реформе: у регионального военно-политического блока на постсоветском пространстве появятся партнеры и наблюдатели. Это позволит альянсу более активно сотрудничать с другими странами и организациями: например, проводить совместные учения. Источники "Ъ" в структурах ОДКБ ожидают, что обретением статуса партнера или наблюдателя заинтересуется ряд стран постсоветского пространства, а также, например, такие государства, как Сербия и Афганистан. НАТО подобным образом сотрудничает с 40 странами, в том числе с членами ОДКБ.

О состоявшихся консультациях по правовому оформлению статусов наблюдателя и партнера ОДКБ сообщили в секретариате организации. В штаб-квартире блока уточнили: "По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными". Теперь предложения должны быть рассмотрены профильными структурами стран-членов организации (РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана). Затем они будут представлены на подпись министрам иностранных дел и обороны, а также секретарям советов безопасности стран блока. После этого нововведение должен будет одобрить высший орган ОДКБ - Совет коллективной безопасности (СКБ), в который входят лидеры государств.

Источник "Ъ", близкий к секретариату организации, впрочем, не был уверен, что документ успеет пройти все стадии согласования к 8 ноября, когда СКБ соберется в следующий раз. "Это важное решение, нужно учесть замечания всех стран-членов организации, спешка тут противопоказана",- отметил он. По словам же другого информированного собеседника "Ъ" в структурах блока, о необходимости появления у ОДКБ партнеров и наблюдателей в организации говорят "уже несколько лет". Оформить этот статус официально предложила Белоруссия, однако до недавнего времени решение вопроса буксовало.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря запросам со стороны государств, не желающих или не имеющих возможности вступать в блок, но заинтересованных в сотрудничестве с ним.
Речь идет, в частности, о Сербии, уже обладающей статусом наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ. Официальную позицию Белграда в отношении ОДКБ обнародовал недавно сербский министр обороны Александр Вулин. По его словам, "у Сербии нет планов стать членом ОДКБ или членом НАТО, но есть огромное желание углублять сотрудничество с ОДКБ и ее членами". В последнее время это сотрудничество активизировалось. В сентябре прошлого года сербские военные впервые участвовали в учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2017" в Казахстане. В нынешнем году, по данным Минобороны Сербии, представители страны примут участие в качестве наблюдателей в учениях "Содействие-2018" и "Нерушимое братство-2018". А в учениях "Кобальт" в Казахстане будет задействовано сербское разведподразделение.

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Источники "Ъ" в структурах ОДКБ поясняют, что обретение Белградом статуса партнера или наблюдателя при блоке в значительной степени облегчило бы бюрократически правовое сопровождение организации подобных совместных мероприятий.

Близкие властям Сербии источники "Ъ" также поясняют, что получение такого статуса "почти идеально" отвечало бы интересам Белграда, ибо это, не нарушая принципа нейтралитета, который декларирует руководство страны, позволило бы интенсифицировать взаимодействие с возглавляемым Москвой военно-политическим блоком. По словам собеседников "Ъ", несмотря на активизацию этого сотрудничества, все еще налицо заметный крен в пользу взаимодействия Сербии с НАТО как в плане проводимых учений, так и в договорно-правовой базе. В последние годы Белград заключил с Североатлантическим альянсом три важных соглашения, включая Индивидуальный план партнерства (IPAP), предоставляющий натовским военным дипломатический иммунитет и право свободного перемещения по сербской территории (см. "Ъ" от 17 февраля 2016 года). Да и число учений Сербии со странами НАТО в несколько раз превосходит совместные мероприятия с Россией и ее союзниками. Получение нового статуса при ОДКБ, по мнению собеседников "Ъ", позволит скорректировать этот крен, увеличит долю совместных с ее членами учений, что в конечном итоге укрепит позиции Белграда и в отношениях с его западными партнерами.

Еще одной страной, потенциально заинтересованной в официальном оформлении связей с ОДКБ, в Москве называют Афганистан. Нижняя палата его парламента также обладает статусом наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.

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Собеседники "Ъ" в структурах ОДКБ не исключают, что интерес к нововведению проявят и некоторые государства постсоветского пространства. Речь идет, в частности, об Узбекистане, в 2012 году официально приостановившем свое участие в организации (но не вышедшем из нее). В последнее время Россия и Узбекистан активно налаживают военное (учения) и военно-техническое (поставки вооружений) сотрудничество, однако о возобновлении полноценного взаимодействия со всем блоком Ташкент пока говорить не готов. Обретение статуса партнера ОДКБ (он предполагает более тесные связи, чем статус наблюдателя) позволило бы Узбекистану участвовать в мероприятиях блока без полной реинтеграции в него.

Отметим, что НАТО подобным образом сотрудничает с 40 странами, среди которых и члены стран ОДКБ. Некоторые из государств-членов ОДКБ, Казахстан и Армения, даже имеют опыт участия в международных операциях в Ираке и Афганистане. До апреля 2014 года на протяжении 20 лет Россия также развивала сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", но оно было свернуто по инициативе Североатлантического альянса после вхождения Крыма в состав РФ. Открытыми остаются лишь каналы политической и военной коммуникации.

До конфликта вокруг Украины ОДКБ неоднократно предлагала НАТО "дружить блоками". Однако в Североатлантическом альянсе к подобным призывам всегда относились скептически: собеседники "Ъ" в структурах НАТО не под запись объясняли, что им проще и выгоднее выстраивать отношения с отдельными членами ОДКБ, вместо того чтобы официально оформлять партнерство с этим блоком, усиливая тем самым влияние Москвы. В нынешних условиях ожидать, что НАТО проявит интерес к официальному сотрудничеству с ОДКБ, тем более не приходится.

Елена Черненко, Геннадий Сысоев
24 авг. 18

Источник - kommersant.ru
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