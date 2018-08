Либеральная элита России ошиблась с цивилизационным и историческим выбором, - А.Халдей

08:22 24.08.2018 НЕ ПОРА ЛИ В РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ "ЛИБЕРАЛОБЕСИЕ"?

Нувориши становятся серьезной препоной для развития России



Александр Халдей

23 августа 2018



Президент России Владимир Путин давно призывал российский капитал вернуться из оффшоров в Россию. Не вернулся ни один. Чтобы было чем мотивировать, правительство сделало такой издевательский порядок возвращения, что оно стало невозможным. Сначала надо было там закрыть предприятие, расплатиться со всеми долгами, а потом в России открыть новое. Для работающей корпорации вернуть все долги означает прекратить работу.



Бизнес без кредитов не живет, он постоянно одни долги возвращает, другие берет. Вернуть все - это как погасить мартеновскую печь на заводе и перевезти его в другое место. Такой порядок был придумано специально, чтобы коммерсантам было чем мотивировать отказ в переходе в нашу юрисдикцию. Такая тонкая форма саботажа правительством решений Президента.



Но как только грянули санкции, мгновенно правительство изменило порядок перехода. В России срочно создали свои офшорные зоны – на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининград). Министр экономразвития Орешкин радостно уверил, что теперь все просто, как орех, простите за невольный каламбур. Уже ничего не надо закрывать, никакие долги погашать. Можно просто переехать адресом вместе со старыми активами и долгами. Всего делов-то оказалось. Почему сразу не могли так сделать? Потому. Не надо задавать тривиальные вопросы. Как говорила героиня романа "Унесенные ветром": "Не спрашивай – и тебя никогда не обманут".



Первым ринулся в новый офшор "наше все" Дерипаска. Наш ЦБ отреагировал плохо – упрощенный порядок ввода и вывода денег станет черной дырой в нашей экономике, говорит ЦБ. Наши россияне вместо иностранцев сами создадут на островах свои офшорные компании, с которых потом станут выводить деньги за границу, минуя валютный контроль.



"И прекрасно! - утверждает аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. - Пусть себе на здоровье вывозят! Именно беспрепятственность вывоза должна стать условием их привлечения в наши офшоры!". К осени на островах ждут около 1 миллиарда долларов. Мотив, по которому должны сюда прийти то, что в правительстве называют "инвестициями" – банальное укрывательство от налогов. Других мотивов держать там деньги нет. Инвестировать их в дальний Восток и Калининград никто не будет – невыгодные условия по перспективам бизнеса. Без офшоров наш бизнес неконкурентоспособен. Заплатил налоги – и разорился. Или потерял конкурентоспособность – ведь наш бизнес конкурирует только демпингом. Другие способы неценовой конкуренции ему недоступны.



Но включившись в войну с офшорами в России, российский ЦБ сам охотно ими пользуется. Что в России нельзя компаниям, можно ЦБ. Американский Совет по международным отношениям утверждает, что Россия продала не 84% американских облигаций, как было объявлено, а всего 45%. На сайте этой НКО сказано, что Россия вовсе не вышла из казначейских облигаций США, а перевела их часть в оффшоры. Структура портфеля ЦБ такова: 16% остаются российскими активами в США, а 39% - примерно равными долями ЦБ поместил в Бельгии в депозитарном банке Euroclear и на Каймановых островах. Так что продажи ЦБ были фиктивными, они все отдали своим же офшорам и попытались спрятать это от Минфина США.



В любом случае, наша экономика эти деньги не увидит. Либералы уверены, что России денег давать – как пьяному спички. Нельзя - сразу все украдут и инфляция случится. Так что уж лучше пусть они лежат себе в офшорах у ЦБ, чем у Дерипаски. Целее будут. Такова логика Эльвиры Набиуллиной. Ни пенсии, ни майские указы Путина либералы этими деньгами финансировать не собираются. Эти денег нет, забудьте о них все – такова позиция ЦБ. Так они понимают государственный интерес.



Тем временем вменяемая часть путинской команды ищет деньги на структурные реформы, без которых России не вырваться из зависимости от Запада. Андрей Белоусов предложил изъять сверхприбыли у химиков и металлургов в размере 500 миллиардов рублей. Есть вероятность, что в таком случае удалось бы избежать конфискационной пенсионной реформы. И сначала либералы в правительстве всем говорили, что поручение президента должно не только быть исполнено, но и список компаний может быть расширен.



Но буквально за неделю позиция экономических либералов изменилась на 180 градусов. Весь крупный бизнес увидел в этом опасный прецедент, и всем фронтом поднялся на защиту своих денег от государства. Как говорили в СССР, "пошли письма возмущенных трудящихся". РСПП выступил с крайне отрицательной оценкой задуманного. И уже через неделю три профильных министерства из пяти, которые должны были готовить отзывы - Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды направили отрицательные отзывы.



То есть вы понимаете, что происходит? Впервые в нашей истории экономической блок правительства открыто выступил против администрации президента. От чьего имени выступают эти министерства, думаю, понятно всем и особых разъяснений не требуется. Если за АП стоят президент Владимир Путин и российское государство, то за министерствами – шкурные интересы наших воротил крупного бизнеса. Того самого, который запутался в яхтах, любовницах, рублевской, лондонской и цюрихской недвижимости, офшорах и лоббистах в правительстве России и Конгрессе США.



Белоусов немедленно в ответ на известие об отрицательном отзыве прервал отпуск и вызвал на беседу владельцев 14-ти компаний, отмеченных в его письме к Путину. Как вы думаете, как отреагировали эти представители компаний? Правильно! Они крайне деликатно послали Белоусова куда подальше. В дипломатической формулировке это выглядит так: "Представители компаний удивлены, зачем нужна встреча уже после формирования позиции правительства, на которую всю эту неделю ссылаются в администрации президента". То есть вопрос закрыт, господин Белоусов! Не переоценивайте свое политическое влияние! И ни слова о том, что на письме Белоусова стоит резолюция Путина "Согласен". И игнорируя Белоусова, они по факту игнорируют Путина. И это еще очень мягко сказано. Если сказать жестко, то это открытый вызов Президенту.



Обоснования профильных министерств в защиту корпораций - обрыдаться. Сгребли в кучу все. Здесь и неминуемое падение ВВП, и сокращение программ технического перевооружения, и потеря внешних рынков, и даже угроза потери стабильности собирания налогов. И самое страшное – это риск для самих майских указов Путина. Представляете, о чем они больше всего беспокоятся? Думаете, о своих деньгах? Нет! О стране! Ведь изъятие сверхприбылей не даст выполнить пункты о повышении производительности труда и увеличении доли несырьевого экспорта. Словом, повлияет эта жуткая мера на все в мире, включая "и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход".



И немедленно подключились СМИ НКО от пятой колонны. "Бюджетобесие" – так назвали борьбу за пополнение государственного бюджета "эксперты" Московского фонда Карнеги, очередной американской НКО в России. Все, что им требуется изгадить, наши либералы пристегивают к слову "...Бесие". "Бюджетобесие" – это о борьбе за бюджет. "Победобесие" – это о Дне Победы 9-го мая с его "Бессмертным Полком". Интересно, а посмели бы они обвинить Клинтона или Буша в "Бюджетобесии" из-за их попыток выровнять бюджет США? А в "Победобесии" из-за празднования Дня Независимости? Или не посмели бы? Но в России они смеют. "Бюджетобесие". И Ленинград сдать надо было, ведь камни не дороже людей. "Камнебесие". И о Победе надо поскорее забыть - "Победобесие".



А может в России пора прекратить это "Либералобесие"?



И тут же еще одни агенты либерального влияния - агентство The Bell. Так аккуратно подводит к мысли, отчего у нас все зло, и что дальше только хуже будет, если не уберем Путина и не сдадимся, в общем, "Кац предлагает предать и сдаться".



"Чем закончится спор правительства с Андреем Белоусовым, пока непонятно, хотя безапелляционная позиция министерств заставляет предположить, что за эту неделю что-то изменилось. Но на протяжении всего четвертого срока Владимира Путина такие противоречия будут возникать снова и снова: они заложены в самой идее майского указа – дорогостоящей программы развития в условиях ограниченного противостоянием с Западом и санкциями финансирования" - пишет The Bell в рассылках своим подписчикам.



Вы все поняли? Все ваши трудности жизни – от майских указов Путина, ненавязчиво давит нам на психику The Bell. "Программа развития России Путина дорогостоящая, а противостояние с Западом - причина ваших бед", - шепчут они нам на ухо доверительно. И то ведь еще не конец - противостояние-то пока ограниченное. А как расширят? Хуже ведь будет. Оно вам надо? Сдайте нам Путина - и все вернется... все вернется...



Именно это должно твердо осесть в памяти читателя. Хотя вот вопрос – а почему, если отдать Крым США, где они разместят базы НАТО, то нам непременно должны снять санкции и восстановить финансирование? А не легче ли тогда будет еще больше надавить на Россию? То есть окончательно все отнять у российских либералов? Но, похоже, так далеко наши либералы не думают.



Новая элита всегда возникает в эпоху войн и революций. Американские санкции – это война. Появление в России антилиберальной элиты и приход ее к власти – это революция. Нынешнее поколение либералов не сможет спасти Россию от экономического и политического краха. Чем скорее они уйдут, тем лучше. Но смена им формируется лишь в горниле нынешней войны. И в этом единственное положительное проявление нынешнего конфликта. Он опасен, но конструктивен. Его итогом должно стать полное изгнание либералов из глобальной политики и из национальной экономики.



Либеральная элита России ошиблась с цивилизационным и историческим выбором, а за все ошибки нужно платить. И потому она должна уйти. Дело в том, что либерализм нельзя победить - его можно только изжить. Удалить из себя так, как удаляют кишечных паразитов. И только после этого можно будет вздохнуть свободно и начать жить полноценной жизнью. Источник - iarex.ru

