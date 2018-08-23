 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Россию с любовью: почему американские южане-экстремисты без ума от Владимира Путина, - Daily Beast
08:27 24.08.2018

23 августа 2018 г.
Марк Поток | The Daily Beast

"Лига Юга" - The League of the South, ведущая американская неосецессионистская группировка, - это организация сторонников превосходства белой расы, которая называет американский Глубокий Юг "Землей белого человека", - пишет в своей статье в The Daily Beast Марк Поток, старший научный сотрудник Centre for Analysis of the Radical Right (США). По словам автора, "Лига Юга" часто говорит о грядущей расовой войне, ненавидит евреев, считает довоенный Юг США реликтом христианства, осуждает эгалитаризм, приемлет Ку-клукс-клан и другие экстремистские организации. "А также она по-настоящему любит Россию", - говорится в статье.

"Несколько недель назад "Лига" кристально четко проявила это, открыв на своем сайте новый русскоязычный раздел", - пишет издание. Автор цитирует статью "Нашим русским друзьям" президента "Лиги" Майкла Хилла: "Мы понимаем, что русские люди и южане - естественные союзники по крови, культуре и религии".

По мнению автора, американские правые радикалы и европейские экстремисты все сильнее восхищаются Россией, так как "Россия при Путине, особенно после того, как в 2012 году начался его третий президентский срок, стала воплощать многое из того, о чем мечтают правые радикалы. Это глубоко националистическая, авторитарная страна, которая все больше становится защитницей "традиционных" ценностей - ценностей, включающих в себя новую приязнь к консервативной Русской православной церкви, а также презрение к людям из ЛГБТ-сообщества и всепроницающее принижение женщин. Она также стоит на позиции антиглобализма и вместо него ратует за то, что ультраправые называют "подлинным многообразием" (то есть за страны, которые были бы внутренне гомогенными, но резко отличались бы друг от друга)".

"Личный мачизм Путина, то, что он воспевает права большинства в ущерб правам меньшинств, его вторжения в несколько соседних стран и жестокие репрессии против диссидентов тоже импонируют элементам американских и европейских правых радикалов", - утверждает он.

"И наконец, - по крайней мере, в понимании многих американских и европейских экстремистов - Россия является "белой", - замечает автор, тут же напомнив, что в России около 200 "этнических меньшинств".

Со своей стороны, Поток считает, что организации вроде "Лиги Юга" проявляют наивность и глупость. "Верно, что Россия развивает связи с крайне правыми в Европе и США, но она делает это цинично, оппортунистически", - говорится в статье.

"Американские правые радикалы против коммунизма, но современная Россия активно пропагандирует советское прошлое, его символику, культ КГБ и Сталина", - сказала автору живущая в США российская журналистка Ксения Кириллова.

"В России немыслимо свободное ношение оружия, любые призывы к сепаратизму наказуемы тюремным заключением, а полиция арестовывает людей даже за одиночные протесты, - сказала также Кириллова. - Организация, подобная "Лиге Юга", не просуществовала бы в России и одного дня. Все ее участники были бы арестованы за терроризм и отсидели бы в тюрьме не менее 20 лет".

Источник: The Daily Beast

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535088420
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