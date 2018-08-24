Коллективное "помешательство". О том, как ЕНТ убило среднее образование в Казахстане, - Н.Темиргалиев

08:30 24.08.2018 Поводом для написания письма в газету стала статья "Знания – ничто, ЕНТ – все! Почему на учебу "забили" не только школьники, но и учителя?", в которой поднимаются вопросы школьного образования в контексте нравственности. Но прежде чем позволить себе рассуждать на предмет такой "образовательной пустышки", как ЕНТ, хотелось бы немного рассказать о результатах научных командировок в Германию и Бразилию, имеющих прямое отношение к предмету разговора.



Вызубрил, сдал, забыл



В Йене, одном из математических центров Европы – университете имени Фридриха Шиллера – получила признание и высшую оценку называемая на Западе "астанинским подходом" казахская программа "Компьютерный (вычислительный) поперечник", разработанная в Институте теоретической математики и научных вычислений (ИТМиНВ) ЕНУ им. Л.Гумилева, директором которого я являюсь. Значение "астанинского подхода" состоит в том, что весь численный анализ в виде естественного продолжения всего того, что сделано к сегодняшнему дню человечеством в области прямого применения математики, обретает новый вид, приспособленный к реальным компьютерным вычислениям.



На следующем научном форуме – международном конгрессе математиков в Рио-де-Жанейро – ваш покорный слуга продемонстрировал полное решение задачи генерирования случайных чисел, не поддававшейся в течение полувека усилиям математиков-информатиков всего мира.



Казалось бы, все в норме: после таких результатов не должно оставаться сомнений в том, что потенциал нашего института обеспечит включение Казахстана в надвигающуюся Четвертую промышленную революцию и эффективное исполнение президентской программы "Цифровой Казахстан".



Однако не все так просто. Достижения казахстанских ученыхматематиков, получившие признание на международной научной арене, к сожалению, не по зубам тем, за кем научное будущее нашей страны. Причина банальна – уровень подготовки выпускников казахстанских школ, включая даже РФМШ, НИШ и КТЛ, как показали результаты международной конференции по школьной математике, проведенной ИНМиНВ в 2014 году, недостаточен для их вхождения в мир науки.



Математика есть наука систематическая. Восхождение от подготовительного класса по всей системе среднего и высшего образования к передовым позициям в международной математике-информатике должно быть непрерывным. Но эта цепочка оборвалась лет 15 тому назад из-за ЕНТ.



Вместо систематических знаний по всем школьным предметам, должных стать пропуском в "современный мир", школы дают какие-то ни к чему не пригодные, не развивающие логику и не показывающие уровень знаний "тестовые вопросы".



Вместо многотрудных занятий в школе и дома, с усвоением до уровня подсознания фундаментальных основ мироздания и природы человека, нужно овладеть всего лишь банальной "краткой информацией".



Она не требует усилий для понимания, но полностью удовлетворяет ЕНТ-требования: вызубрил, сдал и забыл. То есть тесты проверяют не знания, а в лучшем случае память, и то краткосрочную, поскольку студенты, получившие по факту высокие баллы, на практических занятиях подтвердить это не могут.



Когда возникает ежегодный летний ажиотаж вокруг ЕНТ, являющегося, по сути, "образовательной пустышкой", создается ощущение коллективного казахского "умопомешательства". Самое печальное заключается в том, что все повторяется из года в год с убийственной для выпускника неопределенностью на уровне правительства РК и акиматов всех уровней.



Есть разные словесные обозначения ужаса – "В дурном сне не приснится", "Проснулся в холодном поту", "Врагу не пожелаешь". Это я к тому, что жизнь школьников, которые хотят получить действительные знания, ЕНТ-экзамен превращает в сплошной кошмар. Когда вся школьная программа состоит из набора "вопросов – предполагаемых ответов, из которых надо выбрать один, и то не всегда правильный", да еще когда на самом экзамене могут возникнуть какие-то вопросы, "которые не проходили", все начинает происходить как в сказке, где велят: "Изучи то, не знаю что", "Ответь на то, не знаю на что".



Казалось бы, хуже такой оценки знаний уже и не может быть. Ан нет! Возвращаясь из упомянутых выше научных командировок, в самолете авиакомпании Air Astana я прочитал статью "Знания – ничто, ЕНТ – все! Почему на учебу "забили" не только школьники, но и учителя?". В ней человек, чье профессиональное призвание – быть носителем "разумного, доброго, вечного", признается на условиях анонимности в своей непорядочности и моральной нечистоплотности: его заставляют (и он не отказывается) решать ЕНТ-задачи с последующей передачей по айфону-смартфону экзаменующимся. Благодаря такой "услуге" фактически неграмотный, но "жизненно продвинутый" выпускник имеет высший балл, а результаты его одаренного, но честного одноклассника выглядят гораздо хуже.



Аварийная ситуация



Государство опирается на честных граждан как на фундамент. Однако щедро поставляемая ЕНТ несправедливость (она особенно остро воспринимается в юные годы) никак этому не способствует. Как смириться с тем, что середнячок, а то и вовсе двоечник набирает на ЕНТ заоблачно высокие баллы?



Зато другую часть только-только вступающих в жизнь такой подход к оценке знаний учит цинизму: эти уже с младых ногтей привыкают ко "всяческим хитростям" – например, пронести мобильный телефон, по которому его обслужит учитель.



И уверяю вас: даже при условии абсолютно точного выполнения всех правил проведения ЕНТ высшие баллы никак не означают получение среднего образования по содержанию "энциклопедического уровня" и подготовленность к получению высшего образования по содержанию "профессионального".



Школьный период дается человеку для подготовки к жизни через академическое образование, в котором ключевым является достижение различных "зрелостей". Из них решающей является математическая как систематизированный мощный мозговой аппарат для усвоения и применения нужных знаний. Сервантес когда-то сказал по этому поводу: "Ничто не обходится государству так дешево и ничто другое не приносит так много разного всеобъемлюще полезного, как математика".



В теперь уже далеком 2002 году средние школы Казахстана были обеспечены многоуровневым учебником "Алгебра и начала анализа" на государственном и русском языках с заключительным школьным материалом. Усвоение последнего гарантировало успешное обучение в любом университете мира. Сегодня же вместо такой уникальной возможности мы имеем то, что имеем – аварийную ситуацию: дети в школах, по сути, не получают математического образования.



В России убивают, в Казахстане уже убили



Но вернусь к школьному тестированию: это ведь проблема не только Казахстана. Во время обсуждения ЕГЭ (Единый государственный экзамен) в Государственной Думе РФ приводились обоснования в виде "положительного опыта ЕНТ в РК". Думская фракция, в состав которой входили ученые-математики из МГУ, обратилась ко мне с просьбой высказать свое мнение по этому поводу. Я написал резко отрицательный отзыв, поскольку мне с самого начала была ясна разрушительная сущность этой системы.



Российский профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов с обстоятельностью математика в докладе с красноречивым названием "Как ЕГЭ убивает образование в России" во всех деталях показывает всю пагубность ЕГЭ. В обвинительной общей части этот доклад можно переименовать таким образом – "Как ЕНТ убило образование в РК". При этом ситуация у нас существенно отличается от российской: в отличие от россиян, мы уже не имеем ни одной средней школы с качественным преподаванием обычной стандартной школьной программы. Все погублено на корню, школьные учебники и программы пестрят грубейшими ошибками. А ведь любая такая ошибка приводит к крайне негативным последствиям: полученные в школе знания (или незнание) люди понесут по всему миру.



В математике, к примеру, есть такое основополагающее понятие, как "предел функции", за незнание которого в советские времена исключали даже из техникума. Так вот, в школьном учебнике для 10-го класса дано абсолютно ошибочное, исковерканное определение этого понятия.



Разумеется, отмена ЕНТ всех проблем школьного образования, фактически сведенного к нулю, в полном объеме само по себе не решит. Но мы ведь не только критикуем, а, болея за будущее страны, разработали в стенах своего института на бескорыстной основе широкомасштабную, состоящую из нескольких проектов, комплексную программу на 2018-2020 годы для выхода из тупиковой ситуации.



Первый из них – создание на уровне сигнальных экземпляров полного комплекта учебников и программ по школьной математике с первого по последний классы с позиций "математической зрелости". Далее.



Поскольку "в среднем образовании начат переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году", то всю школьную программу следует, на наш взгляд, создать в ключе "математике и английскому языку – учебные часы в востребованном количестве, остальные предметы подстраиваются под них". Это предложение основывается на том, что "без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса".



Кроме того, разработанная нами комплексная программа на 20182020 годы в случае ее принятия решила бы и проблемы учительства. Например, избавила бы от написания изматывающих поурочных планов. Они, мы считаем, должны содержаться в самом госстандарте образования. Программа, о которой идет речь, повторюсь, выполнена фактически бесплатно. Но без соответствующего (очень небольшого бюджетного) финансирования она не может быть реализована.



Нурлан ТЕМИРГАЛИЕВ, доктор физико-математических наук



24 авг. 18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535088600

