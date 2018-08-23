Елбасы прибыл в гости к Аркадагу. Спасать Арал 12-м форумом по его спасению

08:55 24.08.2018 Официальный сайт президента РК сообщает, что Нурсултан Назарбаев с официальным визитом прибыл в Туркменистан, передает zakon.kz.



Как отмечается в сообщении, глава государства прибыл в город Туркменбаши для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев примет участие в заседаниях глав государств в узком и расширенном форматах, а также встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.



Сегодня в городе Туркменбаши стартует 12-й саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.



"Президенты пяти стран съезжаются в крупнейший город-порт Туркменистана, находящийся на живописном берегу Каспийского моря. Именно сюда, к Конгресс-центру национальной туристической зоны Аваза, приковано снимание стран Центральной Азии. Здесь Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан будут говорить о том, как улучшить экологию Аральского моря в условиях глобального изменения климата. Ожидается, что на встрече будут представлены совместные программы. По окончании заседания участники подпишут коммюнике", - передает корреспондент 24.kz. Источник - zakon.kz

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