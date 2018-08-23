Обнаруженное в Восточном Казахстане наследие "грифов, стерегущих золото", нуждается в защите

10:10 24.08.2018 Обнаруженное в ВКО наследие "грифов, стерегущих золото", нуждается в защите



В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, в урочище Елеке-Сазы, найдено захоронение одетого в украшенные золотом одежды молодого мужчины, который, как считают антропологи, старше знаменитого "золотого человека" из Иссыка на четыре столетия.



"Золотой юноша"



Курган, о котором идет речь, – второе, чудом оставшееся не разграбленным погребение сакского периода после Иссыкского.



– В Восточно-Казахстанской области мы работаем третий сезон, – рассказывает руководитель археологической экспедиции, профессор Зайнолла Самашев. – Сегодня здесь обнаружено около трехсот древних курганов. Во многих из них успели хорошо поработать "черные" археологи. Поэтому мы спешим: пока они окончательно не растащили все из памятников, относящихся к раннему сакскому периоду, надо успеть их выявить, изучить и организовать надежную охрану



В этом году мы выбрали для полевого изучения некрупный курган, расположенный в Елеке-Сазы. Центральное погребение там было начисто разграблено – осталось лишь несколько фрагментов костей. Потеряв надежду найти что-нибудь стоящее и интересное, мы уже начали сворачивать работы, когда при контрольной зачистке сбоку обнаружили нетронутый скелет другого человека, а под камнями наземной конструкции погребения – парадное оружие и золотые украшения, выполненные с применением техники зерни (около тысячи золотых бусин, напаянных на основу), бронзовые зеркала и бляшки.



Признаюсь: рассказывая об этом, я сам боюсь, что это может стать ориентиром для современных грабителей. Они ведь давно побывали на этом могильнике, но этот маленький курган, видимо, не привлек их внимания.



Если у иссыкского "золотого человека" костные останки были в основном потеряны (не было, в частности, черепа, поэтому до сих пор идут споры – женщина это или мужчина), то здесь сомнений не возникло: это полностью сохранившийся скелет молодого мужчины. Вырезав останки монолитом, мы вывезли их в ВосточноКазахстанский областной историко-краеведческий музей. Там с помощью антропологов из Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, приехавших в Восточный Казахстан для изучения костных останков в Берельских курганах (Катон-Карагайский район), провели первые комплексные исследования.



Пока мы относим захоронение юноши к VIII-VII веку до нашей эры, то есть он на четыре столетия старше иссыкского человека. Мы сразу обратили внимание на то, что артефакт подвергался бальзамированию: ключицы и кисти просверлены в процессе мумификации. Останки людей, подвергшихся этой процедуре, мы находили и раньше в местечке Берель, но этот юноша старше их, как минимум, на тричетыре века.



Впереди у нас антропологическая реконструкция его внешнего облика и всевозможные ДНК-анализы. Если предположения о примерном возрасте подтвердятся, то это существенно пополнит наши представления о том, какой образ жизни вели наши предки 2800 лет назад.



"Проклятие" мумии: легенда или факт?



Обнаружение кургана с "золотым юношей" в Тарбагатайском районе ВКО, по словам Зайноллы Самашева, стало продолжением раскопок Берельских курганов, открытых им на казахстанском Алтае в конце 90-х годов прошлого века.



– Идея поехать на раскопки этих курганов возникла после того, как в российском Алтае в районах вечной мерзлоты и в Китае в пустыне ТаклаМакан стали находить мумифицированные останки, – рассказывает археолог. – И меня осенило: а ведь такие же курганы есть и в Восточном Казахстане! В 1997 году поехал на разведку в местечко Берель, что в Катон-Карагайском районе, где выбрал для раскопок один из самых больших курганов.



Судя по обнаруженным в погребении предметам, здесь был похоронен царь, вождь племени, а рядом с ним – женщина и 13 лошадей. Все художественные изделия, найденные в кургане – от ювелирных украшений до конского снаряжения – сделаны из дерева, богато покрытого золотом.



Если опираться на письменные источники, то на территории современного казахского Алтая, простирающегося вплоть до Зайсанской котловины, обитали "племена грифов, стерегущих золото". Такое название дал им греческий путешественник и историк Аристей из города Проконнес. Сведения, изложенные им в путевых записках, использовал Геродот в своем фундаментальном четырехтомном труде "История".



Маленькое пояснение: самоназвания этого народа ученые не знают до сих пор. Если судить по китайским источникам, то есть основания предполагать, что они называли себя имуго ("и" – покитайски один, "му" – глаз, "го" – государство). Получается "государство одноглазых". В греческих источниках сообщается, что рядом с "грифами, стерегущими золото", жили аримаспы – в переводе "одноглазые". То есть, сведения, содержащиеся в греческих и китайских источниках, совпадают.



Название "грифы, стерегущие золото" объясняется довольно просто. Племя добывало на Алтае золото, из которого изготавливало различные изделия в зверином скифском стиле. Основной мотив – изображение синкретических существ, полуптиц-полузверей грифонов. К примеру, в погребении царя был найден царский штандарт в виде скульптуры рогатого, крылатого, ушастого тигрогрифона.



Жившие по соседству с грифами аримаспы носили на лбу вытатуированное изображение глаза. Государство этих "одноглазых" локализовалось в низовьях некой Черной реки и Большого озера (вполне возможно, что это Черный Иртыш и Зайсан). По Геродоту, аримаспы часто совершали набеги на грифов, чтобы забрать добытое теми золото.



Но вернемся к захоронению царя грифов. Сохранились роскошный парик, усы и борода мужчины. Тело его забальзамировано, но в результате неоднократного ограбления в древности и позже термобаланс был нарушен, вследствие чего мумия сильно испортилась. Зато лошадиные останки (все 13 животных, кстати, были рыжей масти) настолько хорошо сохранились, что по содержимому их желудков ученые определили даже состав флоры и время погребения.



– При раскопках часто возникают мистические слухи. Например, со вскрытием гробницы Тамерлана связывают начало Великой Отечественной войны, а со вскрытием кургана на плато Укок, где захоронена "алтайская царевна", – природные катаклизмы на Алтае в середине 1990-х. Вам не приходилось сталкиваться с этим?



– Слухам вокруг археологии, будоражащим общественное мнение, верить нельзя ни в коем случае, иначе мы скатимся в средневековье. Дело в том, что археологические памятники – это единственные источники информации по древней и раннесредневековой истории.



Письменные источники в те времена либо отсутствовали вовсе, либо их было очень мало. Если и бывают совпадения, связанные с археологическими раскопками, то случайные.



Исследования погребений, разумеется, не дают исчерпывающих ответов на все вопросы. Это можно сделать только при совокупном подходе к археологическим источникам, к каковым, кроме курганов, относятся поселения, города, древние рудники и шахты, наскальные рисунки, каменные скульптуры, храмовые комплексы и многое другое. Что касается погребальных памятников, то из них извлекаются вещи, которыми пользовались наши предки.



По ним можно составить представление об обрядах захоронения, об исповедуемой религии, о существовавшей тогда мифологии. Раньше, например, при проведении археологических исследований мало внимания обращали на костные останки, ограничиваясь лишь определением пола и возраста погребенных. Но теперь по ним можно определить пищевой рацион наших предков, узнать о болезнях, климатических условиях, в которых они жили, и даже о характере.



Например, вождю "грифов, стерегущих золото" на момент смерти было лет 30-35. Предположительно он скончался во время операции по трепанации черепа, когда древние лекари пытались извлечь из его головы кусочки костей и сгустки крови после смертельного ранения, полученного в бою.



Первые выводы, к которым пришли антропологи, говорят о том, что, судя по чертам лица, вождь был волевым и мужественным человеком: выдающиеся вперед властно поджатые губы, крутые надбровные дуги и ярко выраженные скулы. Жизнь он провел в войнах: у него обнаружены семь переломов ребер, сросшихся при жизни, и несколько переломов шейных позвонков. Что касается захороненной рядом с ним женщины, то она до сих пор остается для ученых загадкой. Предварительные исследования ДНК указывают на близкородственные связи с царем и на то, что она была захоронена лет на 15 позже него. Возможно, женщина была матерью царя. Весной этого года мы продолжили изучение ее останков. Целым в кургане, где она похоронена, остался только головной убор. Мы его сейчас полностью расчистили, теперь будем реконструировать.



Кража артефакта



Территория Восточного Казахстана – это зона, где происходили очень важные культурно-исторические процессы. Богатство недр региона, по мнению археологов, еще в бронзовом веке способствовало быстрому развитию горного дела и металлургии, постоянным коммуникациям с внешним миром, процессам обмена и торговли, ну и, конечно, совершенствованию технологии ремесленного производства.



– Однако ограничиваться только территорией этого края и даже Казахстана в целом при поисках следов наших предков не следует, – считает Зайнолла Самашев. – Везде, где есть возможность, нужно организовывать совместные экспедиции. Сейчас казахстанские археологи договариваются с зарубежными коллегами о совместных исследованиях.



К примеру, на территории Монголии началось изучение памятников древнетюркской эпохи. Это очень важно для реконструкции нашей истории. Там же открыт подземный мавзолей тюркского правителя VII века. Именно открыт: об этом захоронении ученые, работавшие в составе казахстанскомонгольской экспедиции, знали давно, но вскрыть древний курган решились только летом 2011 года.



А не решались они потому, что не хотели использовать классическую методику вскрытия таких уникальных курганов. Делать это экскаваторами или даже лопатами и бессмысленно, и кощунственно – внешняя структура и архитектура просто были бы разрушены. В поисках новых методов ученые ездили в Египет, в Западный и Центральный Китай, где некогда располагались резиденции 12 правящих династий.



Как рассказывал участник экспедиции, казахстанский археолог Каржаубай Сарткожаулы, проведя сравнительный анализ разных методик, казахские и монгольские специалисты с великой осторожностью приступили к раскопкам. Неглубокий подкоп (всего 30 сантиметров) начали делать за 42 метра до места расположения кургана. Вскоре был обнаружен первый культурный слой – штукатурка.



Когда его убрали, то появился коридор, ведущий в мавзолей. Здесь обнаружились боковые камеры-ниши с великолепно сохранившимися деревянными дверьми, запирающимися на бронзовые замки. Ключ лежал внутри камеры, и, что удивительно, он до сих пор действует, то есть легко отпирает двери.



Попав в мавзолей, ученые ахнули – они оказались в настоящем дворце! Помимо деревянного престола, коробки с прахом сожженного человека и настенной монументальной живописи площадью в 120 квадратных метров, их глазам предстали около сотни терракотовых (глиняных) и деревянных фигурок людей и животных, шесть стягов на флагштоках и примерно три килограмма изделий из чистого золота – искусно сделанная корона, браслеты, кольца, а также несколько тысяч монет, датированных VII веком: византийских, согдийских, древнетюркских.



– Каким же образом это богатство (особенно золото) осталось вне внимания "черных археологов"?



– По словам Каржаубая Сарткожаулы (он – выпускник Монгольского госуниверситета, вернувшийся на историческую родину в 2001 году), в буддистской Монголии их просто нет. Согласно местным традициям, раскапывать курганы и рубить деревья считается величайшим грехом, и любые попытки сделать это сурово караются. Поэтому там не разграблен ни один древний курган.



Для монголов не имеет значения, чье это захоронение – их собственных предков, тюрков или китайцев. Любой памятник для них священен. Когда в 1891 году Василий Радлов, выдающийся российский востоковед-тюрколог, попытался увезти из Орду-балыка, первой столицы тюркского мира, отколовшийся фрагмент каменного памятника, местные жители пригрозили убить его, и тогда великий ученый под покровом ночи просто украл осколок дорогого его сердцу артефакта.



Единственная попытка разграбить мавзолей, о котором идет речь, была предпринята современником захороненного там правителя. У четвертой арки коридора, ведущего в мавзолей, были найдены останки человека. До того, как его завалило, он успел сделать трехметровый подкоп. Собака породы тазы (казахская борзая), пытавшаяся помочь попавшему в беду хозяину, тоже осталась под землей.



Но вернусь к дорогим моему сердцу Берельским курганам. Все раскопанные погребения будут восстанавливаться: они станут такими, какими были 2,5 тысячи лет назад. На месте их расположения сейчас создан государственный историко-культурный музей-заповедник Берель. Мы рассчитываем на то, что он станет ключевым объектом для развития и науки, и культуры, и туризма, а также местом патриотического воспитания молодежи. У нас есть даже планы превратить Берельский комплекс в центр международной алтаистики.



Автор: Сара Садык Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535094600

