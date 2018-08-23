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ЕАЭС работает - российский рубль теснит доллар США в обменных пунктах Казахстана
10:43 24.08.2018

Резервная валюта "по-домашнему": деньгам каких стран доверяют казахстанцы

Одним из интересных аспектов финансовой политики является продажа наличной валюты в обменных пунктах.

Национальный банк Казахстана предоставляет статистику по продажам валюты пяти стран в обменных пунктах и по средневзвешенному официальному курсу за пять лет или 60 месяцев - с 2013 по 2017 год. Данных за 2018 год нет.

Итак, за последние пять лет граждане Казахстана купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов и 984 миллиона китайских юаней.

Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получается следующая картина: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро на 1,4 триллиона тенге, рублей на 2,8 триллиона тенге, фунтов - на 79 миллиардов, юаней - на 32 миллиарда.

На первом месте доллар, а вот на втором месте - российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы. По всей видимости, количество туристов, едущих в Китай, невелико, а торговать можно и на Хоргосе, где можно расплачиваться и тенге, и долларами.

Внутри блока из пяти валют распределение следующее: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8?8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%. Фактически получается, что российский рубль постепенно стал вытеснять доллар и сокращать его долю в продажах.

Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть на ситуацию в динамике: продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.

Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса: у доллара - в конце 2015 года, у рубля - с осени 2014 года по осень 2015 года, но в целом динамика видна.

Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7?1,2 миллиарда долларов в месяц.

Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10?15 миллиардов рублей в месяц.

В общем, казахстанцы стали меньше покупать иностранной валюты, за исключением российского рубля. Почему? Произошла обещанная дедолларизация экономики или по другой причине?

Если сравнить объемы проданных долларов, то динамика почти полностью повторяет динамику ВВП Казахстана: беднеет страна - меньше долларов покупают люди. Так что пока дедолларизация произошла в основном в объявлениях по продаже квартир и машин.

Однако есть и положительные стороны - раз такими темпами растет покупка российского рубля, значит, связи Казахстана с Россией усиливаются, а это хорошо для обеих стран.

Марат Шибутов

https://regnum.ru/news/economy/2468853.html

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535096580
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