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Турция может запустить новый мировой финансовый кризис?
10:45 24.08.2018

Asia Times: Турция может запустить новый мировой финансовый кризис?

Является ли ситуация в Турции предвестником нового глобального кризиса, еще более опасного, нежели тот, с которым столкнулся мир в 2007-2008 годах?

Все внимание сейчас приковано к турецкой лире. Ее падение было стремительным. В 2018 году она уже потеряла более 40% своей стоимости по отношению к доллару. Для Турции, которая сделала ставку на приток иностранных кредитов, это создает ужасные риски, пишет Виджай Прашад в статье для издания Asia Times.

Огромный долг в сочетании с давлением со стороны США подталкивают Турцию к обрыву. Повлияет ли экономический кризис Турции на ЕС, а затем и на другие страны? Является ли ситуация в Турции предвестником нового глобального кризиса, еще более опасного, нежели тот, с которым столкнулся мир в 2007-2008 годах?

Кредитный кризис 2007-2008 годов на самом деле не закончился. Проблемы, связанные с крахом рынка жилья в США и последующими долговыми проблемами в мировом банковском секторе, все еще не устранены. Тщательные рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, Международной организации комиссий по ценным бумагам и Международной ассоциации страховых надзоров были в значительной степени проигнорированы. Вместо подлинной реформы в финансовом секторе правительство Соединенных Штатов удерживало свою процентную ставку около нуля и наполнило финансовую систему потоком долларов.

В таких странах, как Турция, частные компании начали получать больше кредитов в долларах от международных финансовых учреждений для финансирования своей деятельности и даже спекулятивных инвестиций. В страну хлынул долларовый поток. Иностранные спекулянты использовали эти деньги для инвестиций в местные валюты, в том числе в ценные бумаги государственного сектора.

Согласно данным Института международных финансов, приток долларов в страны со среднем уровнем дохода сохранялся в течение нескольких лет. В конце 2011 года задолженность 30 крупнейших развивающихся рынков составила 163% от их ВВП. Выход из финансового кризиса 2007?2008 годов был обусловлен экономическим ростом, финансируемым за счет долга, что обеспечило возникновение разного вида "мыльных пузырей" за последнее десятилетие.

Общий объем глобального долга оценивается в $247 трлн. Это цифра, которая не может не заставить задуматься. Значительная часть этого долга направлялась на финансирование расширения финансового сектора, а не на развитие продуктивных и социально выгодных секторов. Это модель экономического роста, которая требует увеличения объема долговой нагрузки для обеспечения своего финансирования.

"Мыльный пузырь" глобального долга может быть взорван в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку суммарная задолженность таких стран, как Аргентина, Бразилия, ЮАР и Турция, приближается к $1 трлн. Большую часть долга им придется отдавать в долларах. Смогут ли они заменить существующие кредиты новыми кредитами? Кто даст деньги странам, которые, похоже, оказались на краю обрыва?

Финансовые кризисы не новы для Турции. В апреле 1994 года и феврале 2001 года в стране произошли крупные кризисы. В обоих случаях страна потеряла значительную часть своего ВВП и своих валютных резервов по мере роста процентных ставок. Восстановление осуществлялось с помощью программы МВФ "Переход к сильной экономике". Программа Международного валютного фонда подтолкнула Турцию к "либерализации капиталовложений" причудливым способом: ее банкам было предложено заимствовать средства в долларах с международных рынков капитала и выдавать деньги в лирах отечественным инвесторам. Правительство Турции использовало неустойчивый приток краткосрочного капитала для финансирования непроизводительных проектов. Впоследствии Турция не смогла обеспечить достаточный уровень экспорта для финансирования своего значительного внешнего долга.

Однако в 2011 году Турции казалось, что все удастся уладить. Турция была на пороге вступления в Европейский союз, отношения с Соединенными Штатами находились на высоте, турецкие бизнесмены присматривались к рынкам Ливана, Сирии, стран Персидского залива и Северной Африки. Когда война в Сирии подорвала региональную политическую ситуацию, турецкий экспорт в арабский мир снизился, страна столкнулась с кризисом беженцев, а правительство Турции начало новую войну против курдов.

Потом пришла администрация президента США Дональда Трампа и ввела пошлины на импорт стали и алюминия из Турции. Банкиры, которые предоставляли деньги Турции, испытали шок и трепет. Все это сильно ударило по лире. Частный сектор Турции в течение года должен выплатить $220 млрд. Неспособность выплатить эти платежи, а также еще один крах лиры может привести к кризису в Европе, который затем окажет влияние на мировые финансовые рынки. Ситуация в Турции вполне может запустить новый глобальный кризис, так же как ипотечный кризис в США в 2007 году.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535096700
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