|Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор
10:50 24.08.2018
Об этом в социальной сети Facebook сообщил Азиз Нортожиев.
"Надписи на склонах гор в Боомском ущелье по дороге на Иссык-Куль. Депутаты раньше поднимали вопрос. Представьте, если все компании начнут так рекламировать себя? История показала, что с годами камни выцветают, камушки ссыпаются вниз по склону, никто не намерен их очищать или реставрировать. Туристы и мы любим нетронутую природу!" - отметил Азиз Нортожиев.
В 2015 году депутат Жогорку Кенеша Эркингуль Иманкожоева предлагала ввести запрет на рекламу на склонах гор, но дальше обсуждения дело не пошло.
Юлия КОСТЕНКО