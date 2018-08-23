Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор

10:50 24.08.2018 Об этом в социальной сети Facebook сообщил Азиз Нортожиев.



"Надписи на склонах гор в Боомском ущелье по дороге на Иссык-Куль. Депутаты раньше поднимали вопрос. Представьте, если все компании начнут так рекламировать себя? История показала, что с годами камни выцветают, камушки ссыпаются вниз по склону, никто не намерен их очищать или реставрировать. Туристы и мы любим нетронутую природу!" - отметил Азиз Нортожиев.



В 2015 году депутат Жогорку Кенеша Эркингуль Иманкожоева предлагала ввести запрет на рекламу на склонах гор, но дальше обсуждения дело не пошло.



Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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