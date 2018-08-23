Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за бочку

10:51 24.08.2018 В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 31 июля превысила $75 за баррель. По состоянию на 6:20 мск цена на нефть Brent поднялась на 0,346% - до $75,04 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 0,455%, до $68,17 за баррель.



К 10:30 стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent достигла $75,25 за баррель, WTI - $68,35 за баррель.



За первые три недели августа стоимость нефти Brent упала на 11%. Этому способствовало увеличение запасов и добычи нефти в США, а также глобальное снижение у инвесторов аппетита к риску. Котировки североморской нефти начали расти в начале этой недели, с 20 августа. Источник - Коммерсант

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