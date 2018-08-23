|Си Цзиньпин заявил о росте уровня жизни украинцев под руководством Порошенко
10:53 24.08.2018
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Украины Петра Порошенко с 27-летием независимости страны, подчеркнув, что под руководством нынешнего Киева "повышается уровень жизни" украинцев.
"Под вашим руководством в течение последних лет в Украине наблюдается заметная тенденция к экономическому росту, непрерывно повышается уровень жизни народа, с каждым днем укрепляется положение и влияние Украины на международной арене. Мы, как ваши друзья, искренне радуемся вашим успехам", – говорится в поздравлении Си Цзиньпина, текст которого приводит пресс-служба Порошенко.
Китайский лидер также отметил, что придает большое значение развитию китайско-украинских отношений.
Отметим, что вопреки словам китайского лидера киевские эксперты отмечают, что украинская экономика стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса.
Кроме того, через несколько месяцев украинцы могут испытатьочередной рост цен из-за странного решения национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая второй раз за год повышает стоимость электроэнергии для промышленности.
При этом украинцы и так сильно страдают от непомерно больших тарифов. По состоянию на конец февраля 2018 года граждане Украины задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд гривен (80,08 млрд рублей).
Алина Назарова