|Шенген в ЦентрАзии? Зачем казахи и узбеки так активно зовут к себе иностранцев?
10:57 24.08.2018
Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о введении для туристов, приезжающих в Центральную Азию, аналога шенгенской визы. Ранее такую идею высказала председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты парламента РК Дарига Назарбаева. "...необходимо стимулировать казахстанский и узбекский туризм, а также стимулировать приезд сюда иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Они, когда приезжают в наш регион, хотят сразу все страны увидеть, все достопримечательности. Для Европы и Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, Центральная Азия – все-таки не ближний свет. Поэтому, когда они преодолевают такие расстояния, хочется увидеть все за одну поездку, а для этого нужно создавать общую визу", – заметила г-жа Назарбаева.
В этой связи возникает ряд вопросов. Насколько своевременно такое предложение? Стоит ли ждать большого наплыва иностранных туристов в регион? Удастся ли в случае введения единой визы отсеивать потенциальных преступников? О чем свидетельствуют процессы либерализации приграничного взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном? Не отпугнет ли иностранцев недавняя трагедия в Таджикистане? Насколько удобна для иностранных туристов визовая политика Казахстана? Ответить на эти вопросы мы попросили экспертов.
Марат Толибаев, бывший вице-министр сельского хозяйства РК: "Важна общая атмосфера в стране, то есть доброжелательность местных жителей"
Создание единого визового пространства порождает много последствий – даже больше для самих граждан этих стран, нежели для туристов. Ведь такой режим означает их свободное перемещение между государствами.
Странам имеет смысл входить в единое визовое пространство только в том случае, если у них схожие политические и экономические системы.
Например, трудно представить в едином визовом пространстве Северную и Южную Кореи. В Центральной Азии такими несовместимыми странами являются, например, диктаторская Туркмения и более демократичный Кыргызстан. Проникновение свободолюбивых кыргызов в Туркменистан неизбежно вызовет переток свободолюбия. Туркменбаши этого не допустит.
Что касается туризма, то да, думаю, отчасти это увеличит приток туристов в объединенные визовым пространством государства. Человек, приехавший, например, из Бельгии в Алматы, с удовольствием воспользуется возможностью слетать на пару дней в соседний Бишкек или Ташкент, не получая визы в Кыргызстан и Узбекистан.
Что касается преступников, то "безвиз" облегчит им перемещение и усложнит работу правоохранительных органов. Но, насколько я понимаю, безвизовый режим и не будет вводиться до тех пор, пока правоохранительные органы не договорятся между собой о взаимодействии – с тем, чтобы преступник любой из стран объединения подвергался преследованию на территории всего безвизового пространства.
Кстати, вот еще одна сфера, которая может затруднить объединение стран в безвизовое пространство. Например, в одной из них какое-то действие квалифицируется как преступление, а в другой – нет. В таком случае преступник из одной страны не будет преследоваться в другой. А это проблема.
Что касается развития туризма в Казахстане, то для этого нужны техническая и организационная инфраструктуры. Под технической я понимаю наличие современных, удобных аэропортов, вокзалов, дорог, гостиниц, разного рода достопримечательностей. Под организационной – четкую работу служб аэропортов, вокзалов, гостиниц, а также госорганов. Без человеческого фактора, то есть без хорошо организованной клиентоориентированной работы персонала, даже физическое наличие нового большого аэропорта не прибавит стране привлекательности. Или, например, наличие прекрасно построенного вокзала не будет иметь значения, если в нем вас могут обворовать или избить. Кроме того, важна общая атмосфера в стране, то есть доброжелательность местных жителей.
Айгуль Соловьева, экс-депутат парламента РК, общественный деятель: "Многие события будут отпугивать иностранцев от ЦА, однако теракты и в Европе случаются"
Поддержка предложения Дариги Назарбаевой относительно "азиатского шенгена" является свидетельством сближения позиций двух стран в части развития туризма, а также общего понимания того, что мы соседи и что ни одна из республик по отдельности не будет вызывать интереса у туристов. Уже само начало переговоров между странами дает надежду. Но и о своих гражданах не стоит забывать, поскольку в настоящее время интерес друг к другу в регионе растет, и посещать несколько государств Центральной Азии по единому документу важно не только для иностранных туристов, но и для вну тренних.
Эта отрасль может вносить значительный вклад в ВВП и обеспечивать занятость немалой части населения. Но прежде чем ждать большого наплыва иностранных туристов в регион, надо серьезно подготовить инфраструктуру, продумать транспортное сообщение, логистику, объединить усилия бизнеса, разработать маршруты и т.д.
На мой взгляд, риски могут быть только экстремистского характера, но их можно свести к минимуму, если наши страны скоординируют свои усилия. Раньше мы уже имели опыт совместного проживания, без виз и без границ, в духе добрососедства, и теперь нам просто нужно это восстановить, опираясь на имеющиеся у нас общие ценности.
Процесс либерализации приграничного взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном необходим. Я помню, что когда мы ездили в Шымкент, то обязательно посещали Ташкент, чтобы поесть плов или горячую самсу.
Ждать туристического бума в ЦА за счет ослабления визовых норм не стоит, поскольку в мире существует множество других регионов, в которых подобный режим уже действует и которые более подготовлены к наплыву туристов. Безусловно, многие события будут отпугивать иностранцев от ЦА, и недавняя трагедия в Таджикистане – не исключение. Однако теракты и в Европе случаются.
Султанбек Султангалиев, политолог: "Нашим гражданам дешевле отдохнуть за тысячи километров, нежели у себя на родине"
Собственно, само предложение о введении единой туристической визы для Казахстана и Узбекистана не только не лишено здравого смысла, но и полностью отвечает заинтересованности обоих государств в увеличении туристического потока в наши страны. Полагаю, что не стоит опасаться наплыва представителей преступного мира или же радикальных боевиков по причине введения "азиатского шенгена" – они и безо всяких виз могут проникнуть на нашу территорию, если учесть "дырявость" границ и тотальную коррупцию.
Новый президент Узбекистана – новые подходы во внешней политике – качественно новый период в истории наших двухсторонних взаимоотношений. Сотрудничество двух соседних государств, имеющих общие культурно-этнические корни, – это давно желаемая и естественная ситуация, которая служит на благо обеим странам и обоим народам.
Если и ожидать туристического бума, то он будет скорее в Узбекистане, нежели у нас. В случае введения единой визы, что значительно облегчит иностранцам пребывание в обеих странах, мы пойдем, так сказать, прицепом. А теракты и преступления случаются везде – даже самые благополучные страны того же Запада от них не застрахованы. Тем более что и в Казахстане, и в Узбекистане ситуация с терроризмом находится под контролем.
Сложно оценить потенциал туристической отрасли в нашей стране по причине отсутствия объективных и конкретизированных данных.
Например, согласно имеющимся данным, в 2016 году Казахстан посетили свыше шести с половиной миллионов иностранцев, но лишь 15 тысяч из них побывали на курортах и в специализированных зонах отдыха. То есть, подавляющее большинство – это вовсе не туристы, осознанно приехавшие в страну с целью познакомиться с ее достопримечательностями, культурой, отдохнуть, наконец, наслаждаясь экзотикой и природой, а командированные, гастарбайтеры, иностранные родственники, приехавшие на короткий срок по семейным делам, и так далее.
Согласно сообщению пресс-службы Национальной палаты предпринимателей, не доверять которой нет оснований, Казахстан ухудшил свои позиции по таким показателям, как "международная открытость", "маркетинг", "сфера туристских услуг", "инвестиции и транспортная инфраструктура".
О чем это говорит? О том, что, сколько ни принимай госпрограмм по поддержке туризма, они не начнут работать, пока не будут созданы нормальные условия для малого и среднего бизнеса в туристической сфере. Государству нужно поменьше вмешиваться в туризм, оно должно, в первую очередь, взять на себя заботу о дорогах.
Безусловно, необходима либерализа ция законодательства в этой сфере. Государству нужно не только снижать налоговую нагрузку на отечественный бизнес, работающий в данном секторе, но и оказывать содействие в виде льготных кредитов, а также снимать ограничения для въезда иностранцев, но выборочно. То есть, для начала определить, какие страны имеют наименьшую экспортную степень экстремистской опасности, а какие – наибольшую.
Но прежде чем замахиваться на привлечение международных туристических потоков, было бы не лишним серьезно заняться развитием внутреннего туризма. Со гласитесь, что диковатой выглядит ситуация, когда нашим гражданам дешевле отдохнуть за тысячи километров от дома, в Турции, Египте или Грузии, нежели у себя на родине.
Я уже не пишу об уровне комфортности. Если говорить о перспективах развития международного туризма в Казахстане, то они, конечно, есть. В нашей стране более чем достаточно мест, посещение которых было бы интересным для иностранных гостей. Рядом Китай, граждане которого любят путешествовать. Но очень многое зависит от уровня развития инфраструктуры, а он, в свою очередь, зависит от тех условий, в которых будут находиться наши предприниматели.
Айкын Конуров, депутат мажилиса парламента РК: "В большинстве европейских стран Центральная Азия вызывает прямые ассоциации с Афганистаном"
Сегодня вследствие обесценивания национальных валют стран ЦА привлекательность региона в глазах туристов возрастает. В соседней России после девальвации рубля в 2014 году турпоток из Евросоюза и КНР вырос в разы. По некоторым популярным направлениям количество желающих приехать даже превышало возможности принимающей стороны.
Сможем ли мы воспользоваться ситуацией и заработать на этом – покажет время, ведь нужные для привлечения туристов стандарты отрасли быстро выстроить не получится. Это инфраструктура, кадры, безопасность, контроль.
Визовые послабления в виде совместного с Узбекистаном "шенгена" – это, конечно же, хорошо, но наличие такой визы не отменяет пограничного и таможенного контроля на границе между нашими странами – контроля, который отсутствует в Евросоюзе. С нарастанием напряженности в Афганистане наличие "прозрачной" афгано-таджикской границы не добавит спокойствия региону.
В большинстве европейских стран Центральная Азия, где названия государств заканчиваются на "стан", вызывает прямые ассоциации с Афганистаном – со всеми вытекающими из этого "страшилками". А после резонансного теракта в Таджикистане, жертвами которого стали туристы из Евросоюза, думается, азиатское направление сильно подорожает у страховых компаний. Таким образом, остается турист из Китая, который не такой взыскательный, но любознательный.
Эдуард Полетаев, политолог, руководитель ОФ "Мир Евразии": "Турист должен понимать, чем наши страны отличаются друг от друга"
Идея "азиатского шенгена" является громкой, медийной и, безусловно, полезной с точки зрения перспектив развития туризма в нашем регионе. Вот только я сомневаюсь, что ее удастся быстро воплотить в жизнь. Все страны ЦА, кроме Туркменистана, в одностороннем порядке предпринимают разноплановые шаги по развитию туризма, превращению его в полноценную экономическую отрасль. Вместе договориться будет сложнее. Правда, политическая конъюнктура сейчас выглядит благоприятной, и туристические мультивизы внедрить все же реально, пусть поначалу для двухтрех стран. В мире есть подобные примеры.
Например, Кения, имеющая огромный приток туристов, договорилась с Руандой и Бурунди о введении единой визы "три в одном". При этом за туристами сохранена возможность получать визу в каждую из этих стран по отдельности. Танзания и Уганда посмотрели на это дело и решили присоединиться к договору. При этом Танзания выдвинула дополнительное требование: при ее посещении необходим сертификат о прививках от желтой лихорадки. Так появилась единая восточно-африканская виза стоимостью порядка 100 долларов.
Примерно по такой же схеме можно развивать "центральноазиатский шенген", даже призвав присоединиться к нему страны Закавказья, например, Азербайджан.
Однако это, на мой взгляд, лишь в незначительной степени решит системные проблемы туризма в регионе. К ним я отношу отсутствие морского побережья (Арал и Каспий–невсчет) и значимых исторических памятников, имеющих реальную мировую известность; большую удаленность от тех стран, чьи граждане желанны в качестве туристов; незначительное количество экзотики (напротив, страны ЦА пытаются сделать "все как у них"); отсутствие лоукостеров; проблемы с имиджем и четким позиционированием в мировой туристической отрасли.
Например, недавно, будучи в Черногории, мы с супругой разговорились с двумя туристками из Боснии и Герцеговины. Услышав слово "Казахстан", они воскликнули: "знаем, знаем, вы к нам фасоль отправляете на экспорт". То есть, в который раз Казахстан перепутали с Кыргызстаном.
Здесь я вижу еще одну системную проблему. Турист должен понимать, чем наши страны отличаются друг от друга, что он увидит в одной стране и не увидит в другой. Иначе зачем ему посещать сразу несколько стран и нести большие расходы? Такому туристу достаточно будет посетить Узбекистан и быть уверенным: мол, посмотрел в Центральной Азии все, что хотел.
При этом я, напротив, являюсь сторонником наличия виз для всех стран, кроме тех, с кем подписаны безвизовые соглашения. Выдача виз – довольно неплохой приток денег в казну. Зачем перекрывать этот, пусть небольшой, но ручеек?
Другое дело, что стоит по примеру Таиланда или Египта упростить получение визы, выдавая ее в аэропорту, или внедрить электронную визу – и туристу будет удобно, и в общей сумме затрат расходы на ее получение станут не сильно заметными. А можно внедрить bed tax – налог на туриста, как в ряде стран Европы. Это позволит вывести турбизнес из тени, обеспечить точную статистику и опять-таки небольшой приток денег.
Что касается перспектив туризма в Казахстане, то я бы не делал большую ставку на туристов из дальнего зарубежья. На этом поле большая конкуренция. Надо работать с близлежащими странами – Китаем, Россией.
С последней, например, нет визовых проблем, более низкие транспортные расходы, отсутствие языкового барьера. А потенциал таких регионов-поставщиков платежеспособных туристов, как Урал, Западная Сибирь, Кузбасс, находящихся рядом с Казахстаном, весьма высок – его давно используют гораздо более далекие Таиланд, Вьетнам, Турция...
Автор: Аскар Муминов