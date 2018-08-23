Шенген в ЦентрАзии? Зачем казахи и узбеки так активно зовут к себе иностранцев?

10:57 24.08.2018 Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о введении для туристов, приезжающих в Центральную Азию, аналога шенгенской визы. Ранее такую идею высказала председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты парламента РК Дарига Назарбаева. "...необходимо стимулировать казахстанский и узбекский туризм, а также стимулировать приезд сюда иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Они, когда приезжают в наш регион, хотят сразу все страны увидеть, все достопримечательности. Для Европы и Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, Центральная Азия – все-таки не ближний свет. Поэтому, когда они преодолевают такие расстояния, хочется увидеть все за одну поездку, а для этого нужно создавать общую визу", – заметила г-жа Назарбаева.



В этой связи возникает ряд вопросов. Насколько своевременно такое предложение? Стоит ли ждать большого наплыва иностранных туристов в регион? Удастся ли в случае введения единой визы отсеивать потенциальных преступников? О чем свидетельствуют процессы либерализации приграничного взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном? Не отпугнет ли иностранцев недавняя трагедия в Таджикистане? Насколько удобна для иностранных туристов визовая политика Казахстана? Ответить на эти вопросы мы попросили экспертов.



Марат Толибаев, бывший вице-министр сельского хозяйства РК: "Важна общая атмосфера в стране, то есть доброжелательность местных жителей"



Создание единого визового пространства порождает много по­следствий – даже больше для самих граждан этих стран, нежели для тури­стов. Ведь такой режим означает их свободное перемещение между го­сударствами.



Странам имеет смысл входить в единое визовое пространство только в том случае, если у них схожие политические и экономические системы.



Например, трудно пред­ставить в едином визовом пространстве Северную и Южную Кореи. В Цен­тральной Азии такими несовместимыми страна­ми являются, например, диктаторская Туркмения и более демократичный Кыргызстан. Проникно­вение свободолюбивых кыргызов в Туркмени­стан неизбежно вызовет переток свободолюбия. Туркменбаши этого не допустит.



Что касается туризма, то да, думаю, отчасти это увеличит приток ту­ристов в объединенные визовым пространством государства. Человек, приехавший, например, из Бельгии в Алматы, с удовольствием восполь­зуется возможностью слетать на пару дней в соседний Бишкек или Ташкент, не получая визы в Кыргызстан и Узбекистан.



Что касается преступ­ников, то "безвиз" об­легчит им перемещение и усложнит работу право­охранительных органов. Но, насколько я понимаю, безвизовый режим и не будет вводиться до тех пор, пока правоохрани­тельные органы не договорятся между собой о взаимодействии – с тем, чтобы преступник любой из стран объединения под­вергался преследованию на территории всего без­визового пространства.



Кстати, вот еще одна сфера, которая может затруднить объединение стран в безвизовое про­странство. Например, в одной из них какое­-то действие квалифициру­ется как преступление, а в другой – нет. В таком случае преступник из одной страны не будет преследоваться в другой. А это проблема.



Что касается развития туризма в Казахстане, то для этого нужны техниче­ская и организационная инфраструктуры. Под технической я понимаю наличие современных, удобных аэропортов, вок­залов, дорог, гостиниц, разного рода достопри­мечательностей. Под ор­ганизационной – четкую работу служб аэропортов, вокзалов, гостиниц, а также госорганов. Без человеческого фактора, то есть без хорошо ор­ганизованной клиенто­ориентированной работы персонала, даже физи­ческое наличие нового большого аэропорта не прибавит стране привле­кательности. Или, напри­мер, наличие прекрасно построенного вокзала не будет иметь значе­ния, если в нем вас могут обворовать или избить. Кроме того, важна общая атмосфера в стране, то есть доброжелательность местных жителей.



Айгуль Соловьева, экс-депутат парламента РК, общественный деятель: "Многие события будут отпугивать иностранцев от ЦА, однако теракты и в Европе случаются"



Поддержка предложе­ния Дариги Назарбаевой относительно "азиатского шенгена" является сви­детельством сближения позиций двух стран в части развития туризма, а также общего понимания того, что мы соседи и что ни одна из республик по отдель­ности не будет вызывать интереса у туристов. Уже само начало переговоров между странами дает на­дежду. Но и о своих граж­данах не стоит забывать, поскольку в настоящее время интерес друг к другу в регионе растет, и посе­щать несколько государств Центральной Азии по еди­ному документу важно не только для иностранных туристов, но и для вну­ тренних.



Эта отрасль может вносить значительный вклад в ВВП и обеспечи­вать занятость немалой части населения. Но пре­жде чем ждать большого наплыва иностранных туристов в регион, надо серьезно подготовить ин­фраструктуру, продумать транспортное сообщение, логистику, объединить усилия бизнеса, разрабо­тать маршруты и т.д.



На мой взгляд, риски могут быть только экс­тремистского характера, но их можно свести к минимуму, если наши страны скоординируют свои усилия. Раньше мы уже имели опыт совмест­ного проживания, без виз и без границ, в духе добрососедства, и теперь нам просто нужно это восстановить, опираясь на имеющиеся у нас об­щие ценности.



Процесс либерализации пригра­ничного взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном необходим. Я помню, что когда мы ездили в Шымкент, то обязательно посещали Ташкент, чтобы поесть плов или горячую самсу.



Ждать туристическо­го бума в ЦА за счет осла­бления визовых норм не стоит, поскольку в мире существует множество других регионов, в ко­торых подобный режим уже действует и которые более подготовлены к наплыву туристов. Безу­словно, многие собы­тия будут отпугивать иностранцев от ЦА, и недавняя трагедия в Тад­жикистане – не исключе­ние. Однако теракты и в Европе случаются.



Султанбек Султангалиев, политолог: "Нашим гражданам дешевле отдохнуть за тысячи километров, нежели у себя на родине"



Собственно, само предложение о введении единой туристической визы для Казахстана и Узбекистана не только не лишено здравого смысла, но и полностью отвеча­ет заинтересованности обоих государств в уве­личении туристического потока в наши страны. Полагаю, что не стоит опасаться наплыва пред­ставителей преступного мира или же радикаль­ных боевиков по причи­не введения "азиатского шенгена" – они и безо всяких виз могут проник­нуть на нашу территорию, если учесть "дырявость" границ и тотальную кор­рупцию.



Новый президент Узбекистана – новые подходы во внешней по­литике – качественно новый период в истории наших двухсторонних взаимоотношений. Со­трудничество двух сосед­них государств, имеющих общие культурно­-этниче­ские корни, – это давно желаемая и естественная ситуация, которая служит на благо обеим странам и обоим народам.



Если и ожидать ту­ристического бума, то он будет скорее в Узбе­кистане, нежели у нас. В случае введения единой визы, что значительно об­легчит иностранцам пре­бывание в обеих странах, мы пойдем, так сказать, прицепом. А теракты и преступления случают­ся везде – даже самые благополучные страны того же Запада от них не застрахованы. Тем более что и в Казахстане, и в Узбекистане ситуация с терроризмом находится под контролем.



Сложно оценить по­тенциал туристической отрасли в нашей стране по причине отсутствия объективных и конкре­тизированных данных.



Например, согласно име­ющимся данным, в 2016 году Казахстан посетили свыше шести с половиной миллионов иностранцев, но лишь 15 тысяч из них побывали на курортах и в специализированных зонах отдыха. То есть, по­давляющее большинство – это вовсе не туристы, осознанно приехавшие в страну с целью познако­миться с ее достоприме­чательностями, культу­рой, отдохнуть, наконец, наслаждаясь экзотикой и природой, а командиро­ванные, гастарбайтеры, иностранные родствен­ники, приехавшие на ко­роткий срок по семейным делам, и так далее.



Согласно сообщению пресс-­службы Нацио­нальной палаты предпри­нимателей, не доверять которой нет оснований, Казахстан ухудшил свои позиции по таким по­казателям, как "между­народная открытость", "маркетинг", "сфера ту­ристских услуг", "инве­стиции и транспортная инфраструктура".



О чем это говорит? О том, что, сколько ни принимай го­спрограмм по поддержке туризма, они не начнут работать, пока не будут созданы нормальные условия для малого и среднего бизнеса в тури­стической сфере. Госу­дарству нужно поменьше вмешиваться в туризм, оно должно, в первую оче­редь, взять на себя заботу о дорогах.



Безусловно, необходима либерализа­ ция законодательства в этой сфере. Государству нужно не только снижать налоговую нагрузку на отечественный бизнес, работающий в данном секторе, но и оказывать содействие в виде льгот­ных кредитов, а также снимать ограничения для въезда иностранцев, но выборочно. То есть, для начала определить, ка­кие страны имеют наи­меньшую экспортную степень экстремистской опасности, а какие – наи­большую.



Но прежде чем зама­хиваться на привлечение международных тури­стических потоков, было бы не лишним серьезно заняться развитием внутреннего туризма. Со­ гласитесь, что диковатой выглядит ситуация, когда нашим гражданам дешев­ле отдохнуть за тысячи километров от дома, в Турции, Египте или Гру­зии, нежели у себя на родине.



Я уже не пишу об уровне комфортности. Если говорить о пер­спективах развития меж­дународного туризма в Казахстане, то они, ко­нечно, есть. В нашей стра­не более чем достаточно мест, посещение кото­рых было бы интересным для иностранных гостей. Рядом Китай, граждане которого любят путеше­ствовать. Но очень многое зависит от уровня раз­вития инфраструктуры, а он, в свою очередь, зави­сит от тех условий, в ко­торых будут находиться наши предприниматели.



Айкын Конуров, депутат мажилиса парламента РК: "В большинстве европейских стран Центральная Азия вызывает прямые ассоциации с Афганистаном"



Сегодня вследствие обесценивания нацио­нальных валют стран ЦА привлекательность ре­гиона в глазах туристов возрастает. В соседней России после девальва­ции рубля в 2014 году турпоток из Евросоюза и КНР вырос в разы. По не­которым популярным на­правлениям количество желающих приехать даже превышало возможности принимающей стороны.



Сможем ли мы вос­пользоваться ситуаци­ей и заработать на этом – покажет время, ведь нужные для привлече­ния туристов стандарты отрасли быстро выст­роить не получится. Это инфраструктура, кадры, безопасность, контроль.



Визовые послабления в виде совместного с Уз­бекистаном "шенгена" – это, конечно же, хорошо, но наличие такой визы не отменяет пограничного и таможенного контроля на границе между нашими странами – контроля, который отсутствует в Евросоюзе. С нараста­нием напряженности в Афганистане наличие "прозрачной" афгано­-таджикской границы не добавит спокойствия ре­гиону.



В большинстве евро­пейских стран Централь­ная Азия, где названия государств заканчива­ются на "стан", вызыва­ет прямые ассоциации с Афганистаном – со всеми вытекающими из этого "страшилками". А после резонансного теракта в Таджикистане, жертвами которого стали туристы из Евросоюза, думает­ся, азиатское направле­ние сильно подорожает у страховых компаний. Таким образом, остается турист из Китая, который не такой взыскательный, но любознательный.



Эдуард Полетаев, политолог, руководитель ОФ "Мир Евразии": "Турист должен понимать, чем наши страны отличаются друг от друга"



Идея "азиатско­го шенгена" является громкой, медийной и, безусловно, полезной с точки зрения перспек­тив развития туризма в нашем регионе. Вот только я сомневаюсь, что ее удастся быстро вопло­тить в жизнь. Все страны ЦА, кроме Туркмени­стана, в одностороннем порядке предпринимают разноплановые шаги по развитию туризма, пре­вращению его в полно­ценную экономическую отрасль. Вместе догово­риться будет сложнее. Правда, политическая конъюнктура сейчас вы­глядит благоприятной, и туристические муль­тивизы внедрить все же реально, пусть поначалу для двух­трех стран. В мире есть подобные при­меры.



Например, Кения, имеющая огромный приток туристов, дого­ворилась с Руандой и Бурунди о введении еди­ной визы "три в одном". При этом за туристами сохранена возможность получать визу в каждую из этих стран по отдель­ности. Танзания и Уганда посмотрели на это дело и решили присоединиться к договору. При этом Танзания выдвинула до­полнительное требова­ние: при ее посещении необходим сертификат о прививках от желтой ли­хорадки. Так появилась единая восточно-­афри­канская виза стоимостью порядка 100 долларов.



Примерно по такой же схеме можно разви­вать "центрально­азиат­ский шенген", даже при­звав присоединиться к нему страны Закавказья, например, Азербайджан.



Однако это, на мой взгляд, лишь в незначи­тельной степени решит системные проблемы ту­ризма в регионе. К ним я отношу отсутствие мор­ского побережья (Арал и Каспий–невсчет) и значимых исторических памятников, имеющих реальную мировую из­вестность; большую удаленность от тех стран, чьи граждане желанны в качестве туристов; не­значительное количе­ство экзотики (напротив, страны ЦА пытаются сделать "все как у них"); отсутствие лоукостеров; проблемы с имиджем и четким позиционирова­нием в мировой туристи­ческой отрасли.



Например, недавно, будучи в Черногории, мы с супругой разго­ворились с двумя ту­ристками из Боснии и Герцеговины. Услышав слово "Казахстан", они воскликнули: "знаем, знаем, вы к нам фасоль отправляете на экспорт". То есть, в который раз Казахстан перепутали с Кыргызстаном.



Здесь я вижу еще одну системную проблему. Ту­рист должен понимать, чем наши страны отлича­ются друг от друга, что он увидит в одной стране и не увидит в другой. Ина­че зачем ему посещать сразу несколько стран и нести большие расходы? Такому туристу доста­точно будет посетить Узбекистан и быть уве­ренным: мол, посмотрел в Центральной Азии все, что хотел.



При этом я, напротив, являюсь сторонником наличия виз для всех стран, кроме тех, с кем подписаны безвизовые соглашения. Выдача виз – довольно неплохой приток денег в казну. Зачем перекрывать этот, пусть небольшой, но ру­чеек?



Другое дело, что стоит по примеру Таиланда или Египта упростить полу­чение визы, выдавая ее в аэропорту, или внедрить электронную визу – и туристу будет удобно, и в общей сумме затрат расходы на ее получение станут не сильно замет­ными. А можно вне­дрить bed tax – налог на туриста, как в ряде стран Европы. Это позволит вывести турбизнес из тени, обеспечить точную статистику и опять­-таки небольшой приток денег.



Что касается перспек­тив туризма в Казахстане, то я бы не делал большую ставку на туристов из дальнего зарубежья. На этом поле большая конкуренция. Надо работать с близлежащими страна­ми – Китаем, Россией.



С последней, например, нет визовых проблем, более низкие транспорт­ные расходы, отсутствие языкового барьера. А по­тенциал таких регионов­-поставщиков платеже­способных туристов, как Урал, Западная Сибирь, Кузбасс, находящихся рядом с Казахстаном, весьма высок – его дав­но используют гораздо более далекие Таиланд, Вьетнам, Турция...



Автор: Аскар Муминов Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535097420

