Величайший монгол: полководец Субэдэй, - М.Сосорбарам

14:12 24.08.2018 К выдающимся талантам Субэдэя можно отнести более шестидесяти успешных военных монгольских кампаний.



Майдар Сосорбарам, asiarussia.ru, 23 августа



Субэдэй, несомненно, был самым блестящим генералом Чингисхана. При жизни Чингисхана он был начальником его штаба, и его мастерство и достижения побудили военного историка Б.Х. Лиддела Гарта (Liddell Hart) посвятить первую главу своей книги "Великие полководцы" Чингисхану и Субэдэю.



Субэдэй был человеком дисциплинированным, обладал развитым интеллектом, хотя ему не хватало убедительности Тэмуужина и психосоциальной доблести. Как упоминалось в другом месте, Субэдэй и его соратник Елюй Чуцай сыграли большую роль в продолжении принципов государственности, введенных Чингисом.



Елюй Чуцай (Урт сахалт) - "Длинная борода"; 3 августа 1189 - 2 июня 1243, Каракорум - государственный деятель Монгольской империи, советник Чингисхана и Угэдэя. Происходил из кидан-монгольского рода Елюй. Получил китайское классическое образование. Ученый и писатель, организатор административной системы Монгольской империи.



Именно во время войны Чингисхана в 1219-1222 годах против Хорезмской империи Субэдэй заслужил всеобщее внимание. После этой войны он вместе со своим "военным псом" Зэвом был назначен начальником разведывательной службы, под его началом было 20 000 человек. Приключения этой маленькой силы трактуются более подробно в другом месте, но решающим было то, что русский князь Мстислав Киевский услышал о монгольском вторжении в кавказские государства, армии которых были захвачены этими таинственными всадниками. Мстислав объединил войска из Киева, Смоленска, Курска, Чернигова и других княжеств, численностью 80 000 человек и более.

Военные действия начались после убийства монгольских посланников Субэдэя, которые не собирались вести войну против России с такой малой силой. Субэдэй спокойно ответил: "Вы убили наших посланников. Раз вы хотите войны, пусть будет так. Но мы не нападали на вас первыми. Пусть духи судят всех людей".



Остальное уже история. На реке Халка, недалеко от Азовского моря, Субэдэй ловко заманил самоуверенных русских в ловушку. Даже если бы русские численно превосходили монголов, по крайней мере, четыре к одному, битва все равно закончилась бы почти полным уничтожением российской армии.

Это вторжение в Европу носило разведывательный характер перед предстоящей кампанией, к которой, возможно, Чингисхан со своими советниками и генералами уже готовился. Эта кампания будет отложена на многие годы из-за смерти Чингисхана в 1227 году. Лишь в 1235 году Хуралдай (генеральная ассамблея монголов) решит снова отправиться на Запад.

Субэдэй, вдохновитель и настоящий лидер прославленной европейской кампании 1236-1242 годов, опустошил всю Восточную Европу.



Лидделл Гарт (Liddell Hart) предполагает, что монголы не собирались завоевывать всю Европу. Однако верно и то, что смерть Угэдэя, сына и преемника Чингисхана, спасла Европу от натиска непобедимых монголов, которые превосходили любую армию, с которой они встречались. Монгольские военные успехи в 1227-1242 годах в значительной степени - заслуга Субэдэя.

"Сокровенное сказание монголов" (Тайная история монголов) описывает всех потомков Чингисхана как "помощников Субэдэя", тем самым подчеркивая деятельность Субэдэя как продолжение прежних военных кампаний Чингисхана. В "Сокровенном сказании" отношения между Чингисханом и его главным генералом описаны в лирических терминах. Субэдэй был уроженцем племени урианхай-монголов, он родился возле истока реки Онон Гол, на ее правом берегу, нынешней территории Монголии.

Независимо от того, имеет ли китайское изображение Субэдэя полное физическое сходство с гениальным полководцем, вышеупомянутый портрет является правдивым.



Субэдэй на портрете изображен стоящим в типичной китайской воинской позиции кунг-фу. Его руки открыты, и это характеризует его как доблестного бойца, потому что тот, кто искусен в ближнем бою, обычно сражается с открытыми руками. Открытая рука гибкая, она может за долю секунды нанести сокрушительный удар, может с равной легкостью блокировать, схватывать и бросать. Его ноги готовы к боковому скольжению, что является приемом кунг-фу, а также используется практикующими джиу-джитсу. Маленькая деталь: руки Субэдэя слегка изогнуты внутрь, что является еще одним знаком боевого мастера высокого уровня, поскольку эта позиция обеспечивает еще большую гибкость. Напомним, что монголы - очень искусные борцы, и национальная борьба в Монголии очень популярна и активно развивается.



Субэдэй был сыном кузнеца Жарчиудая из племени урянхай-монголов. Пришел к Тэмуужину по примеру своего старшего брата Зэлмэ, уже находившегося у того на службе. Участвовал во всех основных монгольских походах первой половины XIII века - на северный Китай (Империю Цзинь), меркитов, государство Хорезмшахов. Во время похода на Кавказ и Восточную Европу совместно с Зэвом руководил монголами в битве на Калке (1223). В 1224 году монголы Зэва и Субэдэя двинулись на восток, против волжских булгар. Не достигнув успеха, монголы ушли на восток через степи современного Казахстана.



В 1236 году корпус под командованием Субэдэя совершил новое вторжение в Волжскую Булгарию, в результате которого последняя была покорена и включена в состав монгольской империи. Субэдэй был фактическим командующим в Западном походе Бату (1236-1242), в ходе которого, в частности,были покорены княжества Киевской Руси. В пожилом возрасте вернулся на историческую малую родину. Умер в возрасте 73 лет.

К слову, прадед Субэдэя Нэрби был союзником Тумбина Сэцэн хаана монголов. Источник - asiarussia.ru

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