Генсек ООН Гутерреш предупредил о трансформации ИГ в подпольную сеть

14:54 24.08.2018 24.08.2018

Генсек ООН предупредил о трансформации ИГ в подпольную сеть

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) трансформируется в подпольную сеть с "ослабленным, но живучим ядром в Сирии и Ираке и региональными филиалами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии". Об этом говорится в распространенном докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.



В ООН уверены, что на сегодняшний день в Ираке и Сирии осталось более 20 тыс. боевиков ИГ (примерно поровну между этими странами). Гутерреш добавляет, что поток террористов в эти страны практически прекратился. Однако теперь появилась другая серьезная проблема: "возвращение и переселение иностранных боевиков-террористов и членов их семей", хотя, как отмечается в докладе, их обратный отток "оказался более медленным, чем ожидалось".



Среди других проблем на сегодняшний день, по мнению генсека, – "растущая изощренность и технологическая сложность необходимых мер [по противодействию террористам], а также связанная с этим необходимость экспертных знаний и дорогостоящих ресурсов". "В связи с этим сохранение способности системы ООН оценивать пробелы в осуществлении мер, выявлять передовую практику и оказывать необходимую техническую помощь государствам – членам по-прежнему имеет исключительно важное значение", – подчеркивается в докладе.



Гутерриш подтвердил, что борьба с терроризмом остается одним из его приоритетов, и выразил намерение "опираться на то, что было достигнуто в течение Недели борьбы с терроризмом", прошедшей в ООН в конце июня. "Многие из решений, предложенных в ходе обсуждения на этой неделе, позволят повысить эффективность помощи ООН государствам – членам в борьбе с угрозой, исходящей от ИГ", – считает генсек.



Среди таких мер он назвал "создание глобальной сети координаторов по вопросам борьбы с терроризмом, создание платформ для более эффективного предоставления помощи в области наращивания потенциала и обмена информацией в режиме реального времени и организацию тематических региональных мероприятий по пресечению и предотвращению терроризма и экстремизма".



В конце июля спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил о завершении операция по зачистке территорий от боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) на юге и юго-западе Сирии.



В начале августа в ООН заявили, что представители Организации не нашли ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535111640

