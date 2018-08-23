Миссия - полезный идиот. России плевать на своего агента Трампа, - Foreign Policy

15:17 24.08.2018 Российская общественность не отреагировала на новости о Манафорте и Коэне, но в коридорах власти бушуют горячие споры по поводу полезности Трампа, заявляет американский журнал Foreign Policy. Автор ждал, что Москва будет опечалена, ведь Россия якобы сделала ставку на Трампа. Но, оказывается, в России новости об американских процессах - не на первых полосах.



Foreign Policy (США): Молчание медведей



Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России



Александр Габуев

Foreign Policy, США



Ударная волна, возникшая во вторник, 21 августа, в результате неожиданных поворотов в делах бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта (Paul Manafort) и бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen), очень быстро докатилась до России. В российских СМИ худший день президентства Трампа был встречен со смесью сарказма и пренебрежения. Но в коридорах власти эти новости стали громом среди ясного неба. Москва наконец начинает понимать, что, даже если Трампу удастся пережить все те скандалы, которые вокруг него разгораются, он не сумеет существенно улучшить российско-американские отношения. Единственной положительной стороной для Кремля во всем этом является то, что та политическая борьба за смещение Трампа, которая теперь может начаться, сделает американскую политику и общество еще более разобщенными, чем когда-либо прежде.



Российские печатные издания и телевидение сообщили новости о том, что Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения, и что Коэн показал под присягой, что Трамп поручил ему заплатить двум женщинам, заявлявшим, что у них были интимные связи с будущим президентом, - Сторми Дэниелс (Stormy Daniels) и Карен Макдугал (Karen McDougal). Однако эти сообщения потерялись на фоне внутрироссийских проблем и горячих споров. Сейчас главной темой дискуссий является крайне непопулярное у населения решение Кремля увеличить пенсионный возраст - в результате рейтинг президента России Владимира Путина резко снизился. На этой неделе в Государственной Думе также начинаются обсуждения пенсионной реформы, поэтому внимание россиян сейчас приковано к тому, что, вероятнее всего, станет крупнейшим PR-кризисом режима за очень долгое время.



Кроме того, российские СМИ уделяют много внимания теме возможного введения нового пакета антироссийских санкций, которые США разработали в ответ на попытку отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Соединенного Королевства. Ожидания того, что эти санкции могут по-настоящему негативно сказаться на российской экономике, привели к падению курса рубля.



На этом фоне неудивительно, что, хотя такие серьезные издания, как "Коммерсант", "Ведомости" и РБК опубликовали короткие статьи, в которых они суммировали факты и немного порассуждали о возможном воздействии событий вторника на предстоящие выборы в Конгресс США и на будущее Трампа в Белом доме, другие издания решили поместить сообщения о Манафорте и Коэне на четвертое или даже пятое место в новостных блоках.



На телевидении лейтмотивом стало то, что расследование против помощников Трампа организовано представителями определенного американского политического класса, и оно является очередным доказательством жестокости демократических систем. Как будто цитируя ленту сообщений Трампа в Твиттере (а репортеры "Первого канала" - основы путинской внутрироссийской машины пропаганды - действительно цитировали его твиты), ведущие новостей на российском телевидении отмечали, что "то, что прощалось [бывшему президенту Бараку] Обаме, Трампу не простят никогда". Они говорили о том, что расследование действий представителей предвыборного штаба Трампа - это часть запутанного заговора, направленного против Трампа и России.



Тем не менее российское телевидение не забыло упомянуть о пикантных подробностях, ставших известными в рамках дела Коэна, в том числе о том, что, будучи женатым, будущий президент США вступал в интимные связи с порно-звездой и моделью журнала Playboy. Это резко контрастирует с той жесткой цензурой, которая действует в отношении подробностей частной жизни Путина: таблоид "Московский корреспондент" был вынужден закрыться в 2008 году, спустя полгода после того, как его репортеры написали, что Путин женится на олимпийской чемпионке Алине Кабаевой.



Пока российская общественность не демонстрирует особого интереса к новостям о Манафорте и Коэне, в российском правительстве и деловых кругах разгораются по-настоящему горячие споры. И в них отчетливее всего ощущается цинизм. Российские чиновники и представители крупных государственных конгломератов, ведущих дела с США, считают, что от признания Коэна еще очень далеко до импичмента Трампа. Между тем в частных беседах российские дипломаты цитируют высказывания протрамповских юристов из колонок комментаторов в Washington Post и Wall Street Journal и советуют России не впадать в истерику по поводу очередного скандала вокруг Трампа. В конце концов, отмечают чиновники и деловые круги, в России хорошо знают Трампа, и подобное должно было рано или поздно случиться.



Для российского правящего класса итог прост. За последние 19 месяцев Трамп причинил Москве гораздо больше неприятностей, чем его предшественник, которого откровенно презирают в российской столице. Многие в Москве считают, что Конгресс продолжает вводить санкции против России только из-за хаотичного и необъяснимого поведения Трампа, которое превращает его в обузу, а не в актив. Таким образом, для тех чиновников и олигархов, которые обеспокоены опасной нисходящей спиралью в российско-американских отношениях, эти новости о Манафорте и Коэне стали всего лишь очередным неприятным эпизодом в длинном и разочаровывающем сериале.



Единственными людьми, которые, возможно, обрадовались этому скандалу, стали те представители верхних эшелонов российской системы, которые могут извлечь выгоду из ухудшений в отношениях между Москвой и Западом - те, кто извлекает выгоду из санкций и роста антиамериканских настроений, то есть друзья Путина, государственные компании, участвующие в процессе импортозамещения, и аппарат внутренней безопасности. Для них любые новые скандалы, которые станут следствием признания вины Манафорта и откровений Коэна, - это большая удача.



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