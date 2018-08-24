Почему лишь три страны имеют шансы стать великими державами XXI века, - Р.Хубиев

19:09 24.08.2018 ПОЧЕМУ ЛИШЬ ТРИ СТРАНЫ ИМЕЮТ ШАНСЫ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ XXI ВЕКА?



Руслан Хубиев

24 августа 2018



XXI век начался не сегодня, но несмотря на то, что на календаре кончается его пятая часть, по настоящему "новое" время так и не наступило. Посмотрев по сторонам, мы можем с легкостью увидеть, что мир вокруг нас практически не меняется – появление компьютеров и интернета в свое время спровоцировало яркий рывок, но затем все скатилось к обыкновенной стагнации. Создается устойчивое ощущение, что вся планета как будто чего-то ждет, а потому не спешит решать накопившиеся проблемы.



Экономический рост повсеместно идет неуверенно, ослабление глобальных систем масштаба ООН – явно и на лицо, дефицит прорывных идей и лидерства наблюдается повсеместно, проблемы социальной стабильности также присущи каждой стране, одним словом по всему миру и прежде всего на Западе бардак усугубляется. При этом решать проблемы не спешит никто. Будто все знают, что вот-вот должно что-то случиться, а потому менять все кардинально пока преждевременно. Так, о каком событии конкретно идет речь? Чего ждет мир, зависший в равновесии?



Предыстория вопроса



После распада СССР и празднования этого события в США перед Америкой в полный рост встала проблема – как контролировать бывшую "социалистическую" империю с учетом того, что самого Советского Союза уже нет? Недолго думая ими в очередной раз был предложен типичный колониальный сценарий – механизм с упором на наглую выкачку ресурсов из бывших стран СССР. При этом, поскольку главная задача – ликвидация конкурента – уже была выполнена, действовали они в самой грязной манере.



Не желая более возиться с деталями и видимостью демократии, Штаты после получения единоличного контроля перешли к банальному грабежу. Иными словами, начали вести себя так же, как вели всегда в случае, если остановить их было некому. После распада СССР рекламировать себя "лучшей системой мира" не было необходимости, ведь у планеты все равно не осталось альтернатив, а потому действеннее было сделать жизнь бывших советских людей как можно отвратительнее. В этом случае, по мнению США, именно на Запад они и побегут.



Пока бизнес и "экономические убийцы" вскрывали и грабили экономики России и прочих стран бывшего СССР, государство в лице США сосредоточилось на геополитических вопросах. Во-первых, было необходимо пресечь даже гипотетическую возможность реинтеграции народов бывшего СССР, а поскольку ядром повторного воссоединения могла стать только Москва, на Россию и обрушился эпицентр удара.



Для прочей периферии хватило обычных социальный вирусов: для Украины – это галицкий нацизм, вымышленная история, самодельный язык и идея о "своеобразной" независимости, для Прибалтики – "конфеты" в лице пансиона на деньги ЕС, для бывших кавказский республик – небольшого стимул в восхвалении гордости, независимости и другого. Однако сработал этот сценарий, как позже выяснилось – не везде.



Изначально предполагалось, что с 1991 года Россию и другие страны бывшего СССР по отдельности будут встраивать в концепт западного мира. Публично это преподносилось как "семья народов", но на деле, как и обычно, выглядело совершенно не так. Реальным условием являлся полный протекторат со стороны Соединенных Штатов Америки. А это означало, что Россию и прочих членов СНГ планировали встроить в Запад на условиях жесткого "подрезания крыльев", то есть лишь после тотального ограбления при посадке на долговую иглу.



Предполагалось лишение всех механизмов самостоятельности и формирования у наших стран зависимости. Иначе говоря, из России создавали новую колонию причем по стандартному циклу: пункт первый – сделать местных жителей зависимыми от метрополии. При освоении будущих Соединенных Штатов европейцы делали индейцев зависимыми от наркотиков, алкоголя и галлюциногенной травы, при контроле над колониями – зависимыми от внешних поставок воды и пищи.



С бывшими советскими республиками и, в первую очередь, с Россией поступили примерно так: алкоголем и табаком генофонд сокращали в качестве, взлетевшая до небес смертность провоцировала колоссальную демографическую яму, коллапс производств усугублял долговую кабалу, повсеместно Запад лишал страну фундаментальной науки, затем серьезной системы образования, промышленности, станкостроения, космоса и, разумеется, армии и ЯО.



Фактически, к 2000-му году у нас остался лишь один пункт отделяющий нас от бездны – ядерное оружие. Россия была на волоске от гибели и пагубность этой инерции была столь велика, что удалось остановить ее лишь к концу первого десятилетия двухтысячных. Ценой колоссальных усилий этот запущенный под откос англо-саксами поезд затормозили к 2007 году, с тех пор и по настоящий момент, Россия движется в противоположную от западного протектората сторону. В сторону суверенитета и самообеспечения себя во всем, разумеется в разумных пределах. Именно это вызывает на Западе нынешнюю истерию.



Более того, с 2014 года разобравшись с первостепенными вопросами восстановления внутренней управленческой структуры и взвинтив темпы масштабного инфраструктурного восстановления страны, Россия приступила к возвращению зоны своего влияния на периферии. Проекции жизненно важных интересов государства на ключевые для нас регионы вокруг страны. Крым и Сирия – зона Средиземного и Черного морей, Казахстан, Южная Осетия, Армения, Киргизия и так далее – зона Средней Азии. Дальний Восток – Китай, Япония и Корея, европейское направление и наконец чрезвычайно успешная политика на Севере – Арктика и Северный Морской путь.



С каждым годом наша страна становится ядром притяжения не только в Евразии, но и за ее пределами, превосходя при этом все страхи США 90-х годов. В то время, Америка считала, что Москва после нокаута "дружбы с Западом", даже в худшем для американцев сценарии сумеет разве что слегка наладить связи с бывшими республиками, не говоря о том, чтобы сделать больше. От того реальность российских успехов по-прежнему их шокирует.



Москва успешно проводит уникальную политику ухода от прямых ударов повсеместно, наносит результативные уколы в самых неожиданных для США местах, формирует союзы и временные альянсы даже со странами из американского блока, перетягивает на свою сторону игроков НАТО, расширяет присутствие по всей планете от Африки до Арктики, растягивая его от побережья США до Индо-Тихоокеанского региона и КНР. Всякий раз Москва заставляет американского "колосса" наносить неправильные удары.



Это сказалось и на результативности русофобской политики Вашингтона на периферии страны. Поскольку на момент формирования этой стратегии политики США даже в страшном сне не представляли, о какой России через несколько лет будет идти речь. В результате, несмотря на разыгранную ими революцию на Украине и последующую обработку масс, жители соседнего с нами государства к настоящему времени удивляют результатами современных опросов.



Несовпадение приписываемых России через средства массовой пропаганды отрицательных сторон, а также полное крушение тезиса о российской слабости и непривлекательности, разорвали шаблоны обывателя Украины практически полностью. Оказалось, что западному вектору и Европе есть весомая альтернатива и что становиться колонией США для уверенной жизни вовсе не обязательно.



Средние зарплаты в России выбравшей по-настоящему суверенный путь, не смотря на все западные санкции и внутренние проблемы оказались вдвое выше украинских. 4,5 млн. граждан этой страны работают именно у нас и это лишь официальная цифра. Российская армия стала второй в мире без всякой внешней помощи, хотя на момент отделения Украины часть советского контингента отошедшая ей, по ряду направлений превосходила возможности России. Ядерные разработки, триада и прорывные виды вооружений на новых физических принципах вывели Москву на первую строчку в мире по стратегическим показателям и потенциалу.



Теперь Россия на грядущие годы защищена. Геополитический вес и вовсе достиг такого уровня, что ни один весомый вопрос мировой политики не решается без оглядки на мнение Кремля. При такой демонстрации успешности альтернативного курса и понимания полной подчиненности своей страны, американский сценарий для бывших республик Советского Союза (витриной которого стала Украина) начал буксовать. А безоговорочное отношение простого народа к проамериканской политике – таять.



США по инерции былого величия решили залить эту проблему деньгами, а в случае неповиновения надавить на несогласных силой, не обращая внимания на закон, однако выяснилось что денег на это в нужном количестве не достаточно. Слишком много стран начали проявлять своеволие. Недолго думая Америка воспользовалась тем, что было у нее под рукой – государственной машиной, подчиненными институтами и армией. На всех, кто шел навстречу России посыпался каскад проблем.



Но к 2018 году выяснилось, что в современном мире все уже далеко не так. Страны, попавшие под давление США, начали искать альтернативы, и к большому удивлению Штатов, все-таки нашли. Китай и Россия – как лидеры БРИКС подняли свою привлекательность, двусторонние партнерства между Россией и Австрией, Россией и Италией, Россией и Грецией, Турцией, Саудовской Аравией, Индией, Израилем и другими стали нарастать.



При этом к партнерству с Москвой эти страны толкнули именно действия Америки, не преуменьшая при этом заслуги России. Грабеж, начавшийся даже в стане союзников США, заставил бывших вассалов Вашингтона искать защиты, и этот поиск в очередной раз привел их к Путину и Москве.



Чего все ожидают?



Старые механизмы давление в современном мире не слишком хорошо работают, однако у Америки с 70-х годов остался один веский аргумент – "резервный" нефтедоллар. Даже Европа в последние месяцы с оторопью наблюдает за тем, с какой наглостью США применяют его против всех. США же в свою очередь крайне удивлены обратному, тому с какой ловкостью Россия использует эту ситуацию на пользу себе.



Тем не менее, доллар – все еще единственная весомая резервная валюта, и не обращать на это внимание можно было только в спокойные времена. В период американских трудностей этот "нюанс" ложится в основу сценария. Конкретнее это означает, что любые манипуляции США с долларом, затронут все накопления практически всех стран мира без исключения. И спасение экономики Америки снова должен будет оплачивать весь мир.



Простой пример для этого произошел буквально на днях, когда ФРС США начала массовую скупку доллара внутри Америки. Система запустила сокращение долларовой массы для решения внутренних проблем. Однако, несмотря на то, что США сделали это в рамках собственной территории, в далекой Индии мгновенно произошел обвал рупии. В тот же день в Дели заявили, что из-за действий американских финансовых институтов внутри США, им теперь придется откладывать на закупку нефти на 26 миллиардов больше ежегодно. Это, в свою очередь приведет к социальному кризису, экономии в бюджетной сфере, повышению цен и серии прочих бед.



Также, на 8% упала и валюта Южной Африки, крупное падение показала турецкая лира. Настолько экономика США влияет на экономику мира через доллар. Иными словами, проблемы в Соединенных Штатах мгновенно спровоцируют проблемы в тех развивающихся странах куда доллар уже пришел, то есть в большинстве.



С момента крушения СССР США печатали необеспеченные доллары триллионами, завозили их в те страны, откуда по цене бумаги вывозили блага и богатства. Вместе с тем, были и страны, которые в качестве "витрины" начинали жить лучше, однако и это делалось в долг – номинированном в американской валюте. Именно поэтому в наши дни любая проблема в экономике США – это проблема для большинства стран мира.



В конце 90-х годов сложности доллара вызвали крупнейший обвал экономики в Азии, так называемое падение "Азиатских тигров", дефолт в России, а заодно глубокий кризис в Тайланде. В 2008 году американские банкиры, выдавшие больше кредитов чем, могли обеспечить своим капиталом и набравшие больше депозитов чем могли вернуть, объявили банкротство. Доллар "попал в шторм" и волна этого падения как цунами накрыла весь остальной мир.



Фактически, если бы Америка 1930-х годов уже успела распространить доллар по всему миру, "Великая депрессия" с миллионами жертв и голодом, накрыла бы целиком всех нас. И это первая причина для того, почему весь мир замер в ожидании – все ждут ясности от того, какие элиты победят в США и как будет происходить дальнейшее переустройство экономики мира. Нынешнюю систему спасут за счет США, или США спасется за счет развала долларовой системы.



Сейчас мы находимся в ситуации 30-х годов, однако, в более широком смысле. Вопрос состоит лишь в том, захочет ли мир снова расплачиваться за сытую жизнь Америки не по средствам, или найдется тот, кто скажет новому витку – нет.



Россия и Китай это уже сказали. И потому сейчас активно решают главную проблему отвязки наших стран от американских валют – проблему накоплений. Готовятся механизмы частичного перевода "финансовых подушек" в другие активы – золото, национальные валюты, энергетический эквивалент и так далее. А вот прочие страны вскоре подпадут по грабительство США. Позволить себе того, что делает КНР и Россия они не могут, а реализовать в перспективе смогут только в том случае, если окажутся ближе к Китаю и России и дальше от США. По сути именно этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Германия, Турция, Италия, Австрия, Греция, Индонезия, и многие другие страны по всему миру двигаются ровно по этому пути.



Второе событие, которого ждут повсеместно, – это старт процесса перевода мира на новый технологический уклад. К линии старта во всеоружии подошли только три державы – США, Китай и Россия. Лишь эти три страны на сегодня имеют всестороннюю фундаментальную науку, полный цикл замкнутых высокотехнологичных производств, инфраструктурную базу для рывка и назревшую необходимость в переустройстве. Особенно если принимать во внимание российско-китайский тандем.



Все понимают, что в новом цикле будут совершенно иные технологии и потому не торопятся целиком менять и вкладывать весь свой государственный потенциал. Единственное что останавливает лидеров от старта процесса – это ситуация в Америке. Но как только одна из двух конкурирующих групп победит одна, процесс будет запущен. Не случайно, что США открыто грабит своих союзников, не просто так КНР проводил чистки наполняя средствами "дополнительный" бюджет и не из опрометчивости Россия перевалила в своих накоплениях сумму в 8 триллионов. Все эти средства понадобятся каждой из претендующих на лидерство стран до последней копейки.



Мир ждет колоссальный рывок, и если три великие державы удержатся в его лидерах, именно Москва, Пекин и Вашингтон поделят "новый" мир в XXI веке. Источник - Регнум

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