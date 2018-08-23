В Москве загорелся Центробанк России (видео)

21:29 24.08.2018 В здании на Неглинной улице в центре Москвы вечером 24 августа произошел пожар. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на очевидцев.



В Telegram-канале Life Shot сообщается, что пожар вспыхнул в здании Центробанка России, очаг возгорания находится на предпоследнем, пятом этаже.



Сообщается, что прилегающая к месту ЧП улица перекрыта. В борьбе с огнем задействованы силы трех пожарных частей.



Официальных сообщений о пожаре на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.





Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535135340

