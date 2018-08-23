 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Пятница, 24.08.2018
21:29  В Москве загорелся Центробанк России (видео)
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18:52  Таджикистан. Выступление главы МИД Индии и новый теракт ТЭО ПИВ
15:17  Миссия - полезный идиот. России плевать на своего агента Трампа, - Foreign Policy
14:54  Генсек ООН Гутерреш предупредил о трансформации ИГ в подпольную сеть
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10:53  Си Цзиньпин заявил о росте уровня жизни украинцев под руководством Порошенко
10:51  Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за бочку
10:50  Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор
10:47  Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников
10:45  Турция может запустить новый мировой финансовый кризис?
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10:40  Найдите Сокровища Бухары и Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод
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08:55  Елбасы прибыл в гости к Аркадагу. Спасать Арал 12-м форумом по его спасению
08:33  Что может произойти с экономикой Казахстана, если санкции обрушат Иран? - САМ
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01:45  РосПремьер Медведев получил "спортивную травму". Ушиб гантелькой?
Четверг, 23.08.2018
21:56  Когда Россия перейдет в наступление на Украине? - А.Халдей
19:40  Бишкекские IT-дуремары. Новая попытка запустить "Безопасный город" потерпела фиаско
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19:01  Архив Президента Казахстана возглавила Джамиля Абдукадырова
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17:08  В Ошской области сгорела Гулбарская мечеть, есть погибшие
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В Москве загорелся Центробанк России (видео)
21:29 24.08.2018

В здании на Неглинной улице в центре Москвы вечером 24 августа произошел пожар. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на очевидцев.

В Telegram-канале Life Shot сообщается, что пожар вспыхнул в здании Центробанка России, очаг возгорания находится на предпоследнем, пятом этаже.

Сообщается, что прилегающая к месту ЧП улица перекрыта. В борьбе с огнем задействованы силы трех пожарных частей.

Официальных сообщений о пожаре на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.


Источник - REGNUM
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