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Китай как испытательный полигон: какими станут в будущем политические репрессии во всем мире, - El Confidencial
00:00 25.08.2018

24 августа 2018 г.
Даниэль Ириарте | El Confidencial
Китай как испытательный полигон: какими станут в будущем политические репрессии во всем мире
"Иманю повезло: его освободили без видимых мотивов - вероятно, потому, что за него вступился дальний родственник, работающий в аппарате компартии", - повествует в блоге на сайте испанского издания El Confidencial журналист Даниэль Ириарте. Автор поясняет: "Когда он прибыл в аэропорт в Синьцзяне - регионе на западе Китая, населенном преимущественно мусульманами, - его без предупреждения арестовали и отправили в лагерь на перевоспитание".

"Но эти лагеря - "ГУЛАГ для мусульман" уйгурской национальности, созданный Пекином для борьбы с исламским экстремизмом, - лишь часть общей картины. Как обнаружил Имань, попытавшись вернуться к нормальной жизни, теперь его "криминальное" прошлое зафиксировано в его удостоверении личности. На практике он не мог входить в административные здания, ездить общественным транспортом и даже переступать порог торговых центров. Он заточен за "цифровой решеткой", как это называют некоторые наблюдатели", - говорится в статье.

Китайские власти разработали систему этаких "дневников с начислением очков", чтобы отличать "хороших" граждан от "плохих", поясняет автор. "Это система социального рейтинга, от которой китайцы зависят при поиске работы, доступе к некоторым услугам и даже бронировании авиабилетов: люди, которые ведут себя "плохо" по меркам китайских властей (что, безусловно, включает в себя любое политическое диссидентство), изолируются от благ в этой почти идеальной оруэлловской модели. Но в Синьцзяне все зашло намного дальше: в дополнение к чуть ли не вездесущим блокпостам, силам безопасности, шпионам и информаторам Пекин создал, вероятно, самую продвинутую на данный момент в мире систему технического надзора", - пишет издание.

Автор перечисляет: в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР используются беспилотники для слежения за границами и ключевыми объектами, "на АЗС и в других местах установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц", "создаются базы данных ДНК", "идут эксперименты с устройствами, распознающими голос и радужную оболочку глаза". В феврале Human Rights Watch разоблачила использование больших данных для сбора информации о гражданах без их согласия.

Местные жители сообщают, что на блокпостах полиция часто заставляет их скачивать на мобильные телефоны особые приложения. Приложение Jingwang (что буквально значит "Чистка сети") сканирует содержимое телефона и предупреждает его хозяина, что надо стереть спорный контент - например, мусульманские материалы, не санкционированные официальными религиозными властями. "Другие программы служат для подслушивания разговора, а программа Baixing Anquan ("Гражданская безопасность") помогает пользователям доносить на подозрительное поведение соседей", - пишет издание.

"Правительство Китая тратит колоссальные ресурсы на управление информацией, собираемой всеми этими способами, и ее унификацию для создания профайлов жителей Синьцзяна. Также создаются графики их отношений с родными и друзьями при помощи ПО, которое The New York Times смогла наблюдать в действии в начале лета", - отмечает издание.

По мнению экспертов, Пекин намеревается распространить эту систему на весь Китай.

"Точно так же, как это позволит цензурировать высказывания в прошлом, искусственный интеллект и большие данные позволят взять потенциальных диссидентов под контроль, прогнозируя их поведение. Это уподобится анализу поведения потребителей, который проводит Amazon или Google, но будет намного эффективнее, поскольку авторитарные государства смогут опираться на информацию способами, не разрешенными при либеральных демократиях", - полагает Николас Райт (Джорджтаунский университет, США).

"Великая цифровая стена" - китайская система цензурирования интернета - адаптирована Вьетнамом и Таиландом. Китайские специалисты оказали поддержку или предоставили свои команды экспертов в помощь правительственным цензорам на Шри-Ланке, в Эфиопии, Иране, России, Замбии, Зимбабве и нескольких странах Ближнего Востока", - пишет автор, отмечая, что это неполный список.

Издание предостерегает: на фоне растущей нестабильности западные демократии сталкиваются с растущим соблазном воспользоваться теми же системами слежки для контроля своих граждан. Автор упоминает о законе, который был принят в Великобритании в 2016 году, и о законопроекте, который сейчас дебатируется в Австралии.

"И не забывайте обо всем, что нам уже рассказал Эдвард Сноуден. Лучше не расслабляться", - заключает издание.

Источник: El Confidencial

Источник - инопресса
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