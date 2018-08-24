В погоне за химическим оружием в Йемене (история), - Le Temps

00:06 25.08.2018 24 августа 2018 г.

Луи Лема | Le Temps



Журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема в статье из серии материалов "Архивные секреты" повествует о том, как во время войны 1962-1970 годов Египет использовал отравляющее вещество в горах Северного Йемена. Тогдашний глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) Андре Родье хотел все выяснить, вплоть до того, чтобы отправить боевые самолеты с целью это остановить.



В долгом и жестоком йеменском конфликте 1962-1970 годов было немало военных преступлений. Полвека спустя кажется, будто эта война стала генеральной репетицией множества других будущих вспышек в этом регионе, настолько там перемешаны одни и те же ингредиенты и настолько похожие совершаются сегодня преступления, которые изобличил в ту эпоху глава миссии МККК, отмечает автор статьи.



Йемен до сих пор находится в состоянии войны, он погряз в конфликте, который гуманитарные службы снова описывают как один из самых тяжелых в мире. Игроки почти те же самые. Однако альянсы переменились, делая ситуацию еще более драматической и, в определенном смысле, почти трагически гротескной, пишет Лема.



19 сентября 1962 года имам Ахмед ибн Яхъя, правящий в качестве короля Йемена с 1948 года, умер во сне, говорится в статье. Наследником престола стал его сын Мухаммад аль-Бадр, продолживший одну из древнейших в мире династий имамов. Но через несколько дней разразилась революция. Мечта о панарабском социализме погрузила регион в хаос. Олицетворением этой мечты стал молодой офицер Абдалла ас-Саляль, возглавивший военный мятеж. После атаки повстанцев на дворец в столичном городе Сана новый король был убит. Молодые путчисты захватили столицу, однако ни для кого не было секретом, что за ними стоял Египет под руководством Гамаль Абдель Насера, торопивший события. В распоряжении Насера находилась самая сильная и современная армия в регионе, ему оказывал помощь Советский Союз, и он тотчас отправил десятки тысяч египетских солдат в подмогу восставшим йеменским военным.



Однако роялисты еще не сказали своего последнего слова. Другая соседняя держава обеспокоилась из-за революционного взрыва, поддержанного Египтом, который опасно приблизился к ее границам. Саудовская Аравия при поддержке США, в свою очередь, вступила в войну, вооружая и финансируя йеменских роялистов. И неважно, что в центре йеменского имамата, который надо было защищать, стояла шиитская идеология зейдизм. В ту эпоху в суннитском королевстве никого не тревожила вероятность войны внутри самого ислама. И никто еще не знал, что пятьдесят лет спустя Саудовская Аравия снова вступит в бой, опустошая Йемен, для того чтобы на этот раз вытеснить тех же самых шиитских зейдитов (теперь перегруппировавшихся в качестве военизированной группировки хуситов), комментирует Лема.



Для МККК, как и для многих других, Йемен был совершенно неизведанной территорией. И в это "белое пятно на карте мира" в 1963 году был неожиданно делегирован Андре Роша, известный как "Лоуренс Аравийский" из кантона Во, говорится в статье.



Неподалеку от саудовской границы женевская организация Красного Креста основала деревенскую больницу, продолжает журналист.



Египетская армия не довольствовалась просто бомбардировками горных поселений Северного Йемена. Она также применила отравляющие вещества, то есть химическое оружие, запрещенное Женевским протоколом 1925 года. В январе 1967 года предполагаемая химическая атака унесла жизни 130 человек из северной деревушки Аль-Китаф. Такое событие вызвало не только всемирное смятение. Из-за него миссия Красного Креста была поставлена в крайне сложное положение. Штаб-квартира организации в Женеве принципиально хранила молчание под предлогом того, что она не в силах подтвердить использование запрещенного оружия. Пользуясь осторожностью швейцарского учреждения, Египет запустил широкую кампанию в прессе, убеждая всех в том, что МККК опровергает использование ядовитого газа. Саудовская Аравия, в свою очередь, вышла из себя, грозясь разорвать всякие отношения с МККК и даже намекая на возможные репрессии, описывает автор статьи.



Для Андре Роша поиск доказательств стал вопросом жизни и смерти, говорится далее.



Швейцарские делегаты несколько часов инспектировали деревню. Еще были видны следы бомб, непосредственно сброшенных на деревню. Но ни один дом не был поврежден, а небольшой размер воронок, оставленных ими в земле, указывал на то, что главное происходило в другом месте: по словам жителей деревни, погибло 75 человек, "умерших от удушья по пути следования газовой завесы". В своем докладе, который прибыл в Женеву через две недели, глава миссии отмечает: "Многие люди еще находились в своих домах и были найдены мертвыми, словно уснули на месте". Некоторые уцелевшие, надышавшись газа, все еще бродят по деревне, словно живые мертвецы, цитирует автор.



Но для сбора неопровержимых доказательств Андре Роша не остановился на этих констатациях: понадобилось несколько часов переговоров, чтобы убедить "шейхов и верующих" деревни, собравшихся вокруг иностранцев, осуществить то, что казалось немыслимым кощунством: вырыть из земли одну из жертв, похороненную вместе с пятнадцатью другими в общей могиле, и вынуть ее из савана. Комнату наполнил сильный чесночный запах. В своих воспоминаниях Роша описывает, как врачи делали вскрытие с помощью "подручных средств", простым швейцарским ножом. Врачи констатировали отсутствие всяких травматических повреждений и сделали заключение об отеке легкого, который, "по всей вероятности, был вызван вдыханием ядовитого газа". Позднее их заключения будут подтверждены Медицинским институтом в Берне, которому были переданы фрагменты органов, погруженные в формалин, говорится в статье.



МККК отреагировал очень быстро, указывает журналист. Но вместо того чтобы проявить себя публично, он отправил собранные миссией доказательства лишь на территорию двух заинтересованных сторон, то есть двух йеменских врагов, Египта и Саудовской Аравии. Египет в ответном письме полностью все отрицал. Пришлось дождаться визита в Женеву разгневанного саудовского короля Фейсала, чтобы МККК решился выпустить коммюнике, где в осторожных выражениях сообщил о том, что врачи Красного Креста "собрали отдельные признаки, относящиеся к применению химических бомб".



Несмотря на нерешительное поведение Красного Креста, международная пресса опубликовала "тысячи статей" по этому вопросу, как радостно отметил Андре Роша. И Египет больше не станет применять химическое оружие. "Красный Крест выполнил свою гуманитарную миссию в плане этики и морали", победно заявил делегат. В ожидании очередной войны.



Между тем наступил июнь 1967 года, и все внимание скоро переключилось на Шестидневную войну. Отравленное газом население Йемена больше никого не интересовало, подытоживает Лема.



Источник: Le Temps Источник - Инопресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535144760

