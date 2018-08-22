В Афганистане провоцируют шиитско-суннитский конфликт, - Н.Плотников

07:19 25.08.2018 Джихадисты пытаются повторить ближневосточный сценарий



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.

22 авг. 18



В Афганистане отчетливо проявляются попытки местного филиала "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), известного также как "Вилаят Хоросан", развязать внутриусобицу по религиозному и национальному признаку в расчете на дальнейшую эскалацию конфликта. Объектами атаки джихадистов стали шииты, белуджи, сикхи. Они практикуют массовые убийства представителей религиозных и национальных меньшинств, нападения террористов-смертников на мечети и молельные дома, учебные заведения, похищения людей.



Основной удар пришелся по шиитам-хазарейцам. В этом месяце они неоднократно подвергались нападениям боевиков ИГ. 3 августа террористическая атака была совершена ими в провинции Пактия, в результате которой погибли 30 человек и более 100 получили ранения. 15 августа террорист-смертник совершил нападение на школу в хазарейском квартале Кабула Дашт-е-Барчи, где группа парней и девушек в возрасте 17–19 лет готовилась к вступительным экзаменам в университеты. В основном это были дети из бедных хазарейских семей, стремившиеся путем получения высшего образования вырвать себя и своих родителей из атмосферы безысходности, беззакония и насилия, в которой уже многие десятилетия находится весь Афганистан.



Среди жертв оказались близнецы пекаря Хасана Рахими – 19-летние дочь Фарзана и сын Атта. По рассказу отца, они не хотели пропускать занятие. Наскоро перекусив куском хлеба с чаем, они взяли книги и перед выходом из дома успели сказать: "До свидания, папа". Через несколько часов ему сообщили, что его детей больше нет. Дочь мечтала стать учителем, а сын адвокатом. Убийство этих и других детей – целенаправленное лишение Афганистана следующего поколения врачей, инженеров, учителей. Выжившие в этой трагедии пишут в социальных сетях, что некоторые из друзей погибших, роя им могилы, спрашивали: кто, если такое случится с ними, выроет могилу для них?



По официальным данным, в террористической атаке в Дашт-е-Барчи погибли 48 юношей и девушек и 67 получили ранения. Очевидцы говорят, что жертв гораздо больше – просто власти боятся обнародовать истинные данные. Положение правительства Ашрафа Гани в преддверии парламентских выборов и без того сложное. Его попытки обуздать массовую безработицу и хоть как-то снизить накал насилия в стране ни к чему не приводят. Повсеместно отмечается разочарование политикой администрации президента.



Хазарейцы издавна считались объектом нападений. Но с 2011 года такие случаи стали происходить все чаще. Сначала в Кабуле, а с 2014 года, то есть с момента появления в стране филиала ИГ, хазарейцы попали под удары в третьем по величине городе Афганистана – Герате, в провинциях Балх, Гор, Газни, Сарипуль, Забуль. Наибольшее число нападений приходится на столицу. В этом году в Кабуле произошли два самых широкомасштабных нападения на хазарейскую общину, в результате которых десятки человек погибли и сотни получили ранения.



Представители "Вилаята Хоросан" заявляют, что нападениями на хазарейцев они мстят за участие их боевиков в борьбе с ИГ в составе проправительственных сил в Сирии. По этой причине для суннитских экстремистов из числа игиловцев хазарейцы – отступники, "еретики", заслуживающие "справедливого" наказания".



Хазарейцы являются объектами нападений и других антиправительственных группировок и движений, в частности "Талибана" (запрещено в РФ). В 1990-е годы они совершили немало налетов на их селения, не щадя ни старых, ни малых. Как заявил на одном из собраний пуштунских племенных старейшин в северном Афганистане полевой командир талибов Мохаммед Ханиф, "хазара – не мусульмане, вы можете их убивать".



В последние годы зафиксировано немало фактов, когда боевики, заявляющие о своей принадлежности к "Талибану", останавливают на дорогах автобусы и целенаправленно ищут среди пассажиров хазарейцев. Кого-то убивают на месте, а кого-то уводят с собой с целью получения за них выкупа.



Как считают некоторые афганские партнеры Института востоковедения РАН, провоцирование в Афганистане шиитско-суннитского конфликта является частью стратегии ИГ. Шииты, в число которых входят и хазарейцы, составляют от 10 до 20% населения Афганистана. Точной цифры нет. По всей видимости, через разжигание этноконфессионального противостояния джихадисты пытаются повторить в Афганистане ближневосточный сценарий. Так закулисным режиссерам, прикрываясь демагогическими рассуждениями о чистоте ислама, легче манипулировать эмоциями людей, натравливая одних на других ради достижения своих конкретных, чаще всего коммерческих целей. Как сказал один из персонажей фильма "Крестный отец": "Ничего личного. Только бизнес".



Несмотря на развернутый террористический прессинг в отношении хазарейцев, ответных силовых действий с их стороны пока не отмечалось. В основном проходили мирные демонстрации, на которых хазарейцы прямо обвиняли правительство Афганистана в неспособности обеспечить их безопасность даже во время посещения мечетей. Иногда в ответ демонстранты получали от властей пули. Так, в ноябре 2015 года демонстранты направились к президентскому дворцу "Арг", неся тела жертв, обезглавленных боевиками антиправительственных группировок в провинции Забуль. Однако охрана встретила протестующих огнем из стрелкового оружия.



После теракта 15 августа в Кабуле хазарейские политики и молодежные организации стали говорить о развернутом в Афганистане целенаправленном геноциде их народа. Это является одной из причин того, что молодежь пытается всеми возможными способами покинуть Афганистан. Хазарейцы требуют вмешаться в ситуацию международные правозащитные организации и ООН. Хазарейская молодежь возмущена тем, что когда шииты объявили траур по убитым в террористической атаке, афганское правительство праздновало День независимости.



Люди обращают внимание на то, что когда 12 тайских мальчиков оказались в ловушке в пещере, то телеканалы CNN, BBC на протяжении всей спасательной операции вели репортажи. Массовое убийство хазарейских юношей и девушек, которые хотели просто учиться, было только мельком упомянуто. Источник - независимая газета

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