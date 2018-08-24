Россия и Турция в Кремле согласовали решающее наступление на Халифатский Идлиб

07:29 25.08.2018 Провинцию Идлиб обсудили в Москве

В России и Турции главной задачей считают размежевание террористов и сирийской оппозиции



24.08.2018,



Ситуация на севере Сирии - в провинции Идлиб - стала основной темой переговоров в Москве глав МИДов России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Одновременно эту же тему в российской столице с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждают его турецкий коллега Хулуси Акар и директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.



Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели вторые переговоры менее чем за две недели. Еще 14 августа прошла встреча в Анкаре, а сейчас министры собрались в Москве. Столь частые встречи связаны с ситуацией в сирийском Идлибе - последней зоне деэскалации, которая еще не перешла под контроль Дамаска. Сирийские власти намерены исправить эту ситуацию. Вариантов, по их мнению, может быть только два - или примирение между вооруженной оппозицией и Дамаском, как это было сделано на юге Сирии, или военная операция.



О возможном начале военной операции говорят уже несколько месяцев.



Ситуация в Идлибе кардинально отличается от других районов страны. Здесь собрались отряды непримиримой оппозиции, которые ранее уже отказывались от диалога с Дамаском.

Также на этой территории сосредоточены тысячи бойцов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Они сосредоточены в районах, где проживает гражданское население. И, главное, Турция, которая опекает север Сирии и находящиеся здесь отряды вооруженной оппозиции, не хотела бы возвращения этих районов под контроль Дамаска.



Москва пытается найти компромисс между позициями Турции и Сирии. В чем сходятся все стороны - в Идлибе не место "Джебхат ан-Нусре". И главная задача на сегодняшний день - размежевание между умеренной оппозицией и террористами, а также минимизация потерь среди гражданского населения.



Почему Россия и Турция объединяют форматы сирийского урегулирования

Почему Россия и Турция объединяют форматы сирийского урегулирования

"Действительно, там много гражданских лиц. Там есть и вооруженная оппозиция, которая заинтересована в участии в процессах урегулирования, там есть и несколько десятков тысяч боевиков "Джебхат ан-Нусры", которые пытаются контролировать всю эту территорию и препятствуют усилиям, предпринимаемым, в частности, Турецкой Республикой, по размежеванию здоровой оппозиции от террористических структур",- сказал Сергей Лавров.



Министр уточнил, что эти вопросы обсуждаются не только по линии внешнеполитических ведомств, но и военными, а представителями спецслужб. Сегодня в Москве также запланирована встреча министров иностранных дел с главами оборонных ведомств двух стран, а также директором Национальной разведывательной организации Турции. Очевидно, что решается вопрос по конкретным спискам группировок, которые готовы к диалогу, а также обсуждаются детали возможной военной операции.



Анкара, в свою очередь, боится, что масштабная операция в Идлибе спровоцирует новый поток беженцев на ее территорию, а также подорвет доверие к сотрудничеству Турции и России по Сирии.

"Наша задача заключается в том, чтобы устранить обеспокоенности российских коллег и ликвидировать террористов, которые орудуют в этом регионе. Мы можем работать вместе, но, устраняя, ликвидируя эти радикальные группы, мы можем создать угрозу жизни гражданских лиц. Это может спровоцировать поток беженцев, драму, человеческую катастрофу, и, конечно, это навредит и тому доверию, которое сформировалось между Россией и Турцией по сирийской проблематике, и будет подорван авторитет наших стран",- подчеркнул господин Чавушоглу.



Со своей стороны, Сергей Лавров добавил, что обсуждение ситуации в Идлибе будет продолжено на встрече президентов России, Турции и Ирана, которая запланирована на начало сентября в Тегеране. "Конечно же, нужно делать все, чтобы это размежевание состоялось и чтобы минимизировать какие-либо риски для мирных граждан. Уверен, что президенты подробно будут на эту тему говорить",- сказал он.



Что способствует сближению России и Турции



В ходе переговоров министры также обсудили перспективы политического урегулирования в Сирии, вопрос о возвращении беженцев, а также ситуацию в двусторонних отношениях и другую региональную повестку.



Сергей Лавров особо отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 40% и составил около $22 млрд, а поток туристов из России в Турцию может превысить в этом году 5 млн человек. Также в планах создание механизма консультаций для упрощения визового режима для определенных категорий турецких граждан. Речь идет о водителях грузовиков, а также владельцев специальных и служебных паспортов.



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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