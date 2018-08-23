Киргизия и Туркмения отныне - "стратегические партнеры"

07:35 25.08.2018 Жээнбеков: Декларация о стратегическом партнерстве с Туркменистаном - историческое событие

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

16:16, 23 августа 20184321

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Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 августа, совершает государственный визит в Туркменистан.



Как сообщает пресс-служба президента, после переговоров в узком и расширенном составах С.Жээнбеков и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации.



Глава Кыргызстана выразил благодарность президенту Туркменистана и всему туркменскому народу за теплый прием и гостеприимство.



"Это мой первый визит в Туркменистан. Сегодня мы обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений и определили направления нашего дальнейшего сотрудничества. Мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном. Это является историческим событием в двусторонних отношениях и откроет новую страницу в истории дружбы и сотрудничества наших стран", - передает слова Жээнбекова пресс-служба.



В ходе встреч обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества. Также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении.



С.Жээнбеков отметил конструктивный и содержательный характер переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимного доверия и открытости между двумя странами.



"Сегодняшние переговоры подтвердили наш общий настрой укреплять кыргызско-туркменские связи, развивать их во всех областях. Мы намерены поднять еще выше уровень нашего сотрудничества по всем направлениям – в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказал президент Кыргызстана.



Также в ходе переговоров особое внимание было уделено партнерству в торгово-экономической сфере, необходимости увеличения взаимного товарооборота.



В этом вопросе важная роль отводится Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которая после двухлетнего перерыва возобновила свою работу в июле 2018 года в Ашхабаде. Впервые состоялась совместная торгово-инвестиционная сессия.



"Приоритетными направлениями нашего сотрудничества являются транспортная сфера, расширение возможностей использования транспортно-транзитного потенциала, взаимный обмен сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также взаимодействие на уровне регионов двух стран. Достигнута общая договоренность о дальнейшем развитии и поощрении культурных, гуманитарных, образовательных и спортивных связей между двумя странами", - говорит Жээнбеков.



Он отметил, что по итогам сегодняшних встреч подписан большой пакет важных двусторонних документов Источник - kg.akipress.org

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