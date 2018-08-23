Пока в правительстве Киргизии будут продвигать проамериканские идеи, страна будет барахтаться в несостоятельности...

07:47 25.08.2018 ПОКА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ ПРОДВИГАТЬ ПРОАМЕРИКАНСКИЕ ИДЕИ, НАША СТРАНА БУДЕТ БАРАХТАТЬСЯ В НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



Ухудшение благосостояния населения - это миф упорно навязываемый нам для того, чтобы втянуть в очередную авантюру типа Таза Коом, целью которой является отдать на откуп иностранным корпорациям такую системообразующую отрасль как сельское хозяйство.



Так называемые кластеры ни что иное как иностранные кланово-корпоративные группировки, которые как раз таки и поглотят те крупинки зарождающегося народного агропользования и частного животноводств , коему активное население мало-помалу да начинает учиться и обеспечивать себя необходимыми ресурсами.



Огульное охаивание ЕАЭС- это просто непонимание (в угоду заокеанским) глобальных процессов, в контексте которых проявляется понимание о том что любая страна с населением меньше 10 миллионов не может в полной мере являться государством, а лишь обладает некоей государственностью. И от того, какие глобальные игроки будут являться партнерами как раз и зависит, будет страна развиваться или скатываться в системный кризис.



И пока люди, находящиеся в правительстве, будут продвигать продпиндосные идеи, наша страна так и будет барахтаться в проруби собственной несостоятельности. И кем стать в ближайшее десятилетие: территорией манкуртов, обслуги чужих шелковых путей или самодостаточной новой Швейцарией во многом зависит от самого населения. Ведь правители приходят те, которых мы заслуживаем на данный момент.



И насчет Панкратова. У нас озвучивать непопулярные решения всегда назначают того, на кого можно будет в конечном счете списать все огрехи, а истинный инициатор благополучно уйдет в тень. Конечно, человек, вошедший в управление, априори не может быть белым и пушистым. Там круговая порука ничуть не хуже чем в мафии. Но козел отпущения всегда есть.Так что не надо заострять внимание на каком-то одном человеке, когда вся система построена так, чтобы обогащались все, кто угодно, - только не народ.



Но глобальным элитам сегодня не выгодна разруха и нищета в нашем регионе. Нас хотят вывести из этого состояния. Игры кочевников и худо-бедно строящиеся дороги и прочая инфраструктура тому подтверждения. Только народ тоже должен соответствовать. Тогда и в правительстве (не сразу , но все же) появятся истинные патриоты, радеющие за страну. А для этого надо сбросить с себя ярмо навязываемых мнений извне и самим научиться разбираться в управленческих процессах, производимых заворовавшейся отупевшей продпиндосной элитой и придворными журналистами. Когда одна ложь противопоставляется другой и толпы одураченных кидаются из огня в полымя.



Будьте бдительны, не давайте водить себя за нос, прислушивайтесь к Совести и Интуиции и мы обязательно выберемся из той ямы в которую нас систематически заталкивают.



Читатель под ником Пржевальский Источник - paruskg.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535172420

