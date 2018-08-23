"По Кыргызстану много затерянных очагов сибирской язвы...", - госветинспектор Эрназаров

07:50 25.08.2018 ПО КЫРГЫЗСТАНУ МНОГО ЗАТЕРЯННЫХ ОЧАГОВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ ПОД ДОМАМИ, - ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ



По Кыргызстану много затерянных очагов сибирской язвы. Об этом на круглом столе в Бишкеке 23 августа заявил представитель Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Сулайман Эрназаров.



Он напомнил, что две недели назад в Кара-Кульдже сибирской язвой заболели 13 человек.



"В 2013 году в Аламединском районе Чуйской области на участке Кырман заболели люди, после чего там установили новый очаг сибирской язвы. Откуда берутся эти очаги? Они появляются потому, что у нас много затерянных и утерянных сибиреязвенных очагов", - говорит он.



По его данным, ранее, в советское время по республике было более 3 тыс. сибиреязвенных очагов, сейчас они затерялись и остались под домами, новыми строительствами, прудами и так далее. "В те года разрешение на строительство у ветеринарных врачей не спрашивали. Получился бардак. Кроме этого, эта проблема возникает еще и потому, что нет генерального плана. Если бы он был, в нем были бы отмечены очаги сибирской язвы", - сказал С.Эрназаров. Источник - paruskg.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535172600

