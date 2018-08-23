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|Казахстанский штангист-чемпион Седов дисквалифицирован на 8 лет за допинг
08:19 25.08.2018
Казахстанский чемпион мира по тяжелой атлетике дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Владимир Седов стал чемпионом по тяжелой атлетике в 2009 году.
Чемпион мира 2009 года по тяжелой атлетике казахстанец Владимир Седов отстранен на восемь лет за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Седов занял четвертое место на Олимпийских играх-2008 в Пекине в весовой категории до 85 кг, однако после перепроверки проб его результат был аннулирован. В пробе спортсмена обнаружен анаболический стероид станозолол.
Срок дисквалификации 30-летнего штангиста отсчитывается с 1 августа 2016 года и истечет 1 августа 2024-го. На счету Седова также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.