Ответсекретарь МИД Казахстана Карашев собрал взятками с подчиненных $1,5 млн. За продвижение по службе

08:23 25.08.2018 Чем "отличился" бывший ответсекретарь МИД РК

А. Карашев уличен в получении взяток за покровительство по службе, лоббировании фирмы племянника и в не выполнении объемов работ по ремонту посольства Казахстана в Узбекистане.



Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал некоторые подробности дела в отношении бывшего ответственного секретаря Министерства иностранных дел РК А. Карашева и его подельников, передает корреспондент Zakon.kz.



"Широкий общественный резонанс вызвало расследуемое в настоящее время уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД А. Карашева, директора хозуправления С. Сакеновой, директора ТОО "Дирекция по строительству дипгородка" Б. Нурекенова, руководителя отдела официальных мероприятий Г. Джумасановой и ряда других лиц по фактам дачи и получения взяток в крупном размере", - сказал О. Бектенов на совещании по вопросам коррупционных рисков в деятельности внешнеполитического ведомства.

По его словам, при обыске у А. Карашева было изъято 1,5 млн долларов, у Б. Нурекенова 200 тысяч долларов.



"А. Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе, а остальные привлекаются за получение свыше 28 млн тенге незаконных вознаграждений от предпринимателей, оказывающих услуги по организации мероприятий", - отметил представитель Агентства.

Наряду с этим выявлены факты лоббирования А. Карашевым фирмы своего племянника ТОО "Лара групп", которое за нарушение норм о госзакупках была привлечена в качестве оператора по приобретению авиабилетов для командировок госслужащих. По словам замглавы надзорного органа, в результате завышения комиссионных сборов было похищено 9,8 млн тенге выделенных из бюджета на эти цели.



"Также следствием установлены факты оплаты А. Карашевым фактически не выполненных объемов работ по капитальному ремонту здания посольства Казахстана в Узбекистане. По предварительным данным ущерб от этих действий составил порядка 70 млн тенге. Следствием проверяется причастность к данному факту других ответственных должностных лиц министерства и указанного посольства", - подчеркнул О. Бектенов.

Сейчас экс-ответсекретарь МИД РК находится под следствием.



"При обыске у него было изъято 1,5 млн долларов. Наряду с этим, А. Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство им по службе", - добавил замглавы АДГСПК РК.

Ксения Давыдова, Астана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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