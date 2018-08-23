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Bloomberg: Импичмент Трампа вызовет крах фондового рынка?
12:21 25.08.2018

Только после значительного экономического падения республиканцы могли бы отказаться от поддержки Трампа. И только тогда будут созданы условия для импичмента

Утром в четверг, 23 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что фондовый рынок потерпит крах, если он подвергнется импичменту. Все верно, только наоборот: без краха фондового рынка маловероятно, что инициатива по импичменту Трампа будет иметь успех. Только после крушения фондового рынка или на фоне тяжелого кризиса политическая обстановка может измениться настолько, что Республиканская партия откажется от Трампа и поддержит его импичмент, пишет Конор Сен в статье для американского издания Bloomberg.

Если бы сценарий с импичментом Трампа был реализован на практике, то это привело бы не к краху фондового рынка, как говорит глава Белого дома, а, вероятно, в конечном итоге привело бы к росту фондового рынка. В качестве доказательства можно рассмотреть заключительный период действия республиканской администрации экс-президента США Ричарда Никсона.

В январе 1973 года, в начале второго президентского срока Никсона, рыночный индекс S & P 500 достиг рекордных показателей, а уровень поддержки политики Никсона был близок к максимальному. Такова была ситуация через семь месяцев после Уотергейтского скандала, связанного с размещением подслушивающей аппаратуры в штаб-квартире кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенной в комплексе "Уотергейт". К несчастью для Никсона, вскоре все завершилось отставкой.

В январе 1973 года инфляция потребительских цен, исключая энергозатраты, составляла 2,5% процента по сравнению с аналогичным периодом 1972 года. Впоследствии инфляция действительно взлетела. К концу 1973 года она выросла на 4,7%. Индекс S & P 500 упал более чем на 17% в 1973 году. Рейтинг поддержки Никсона, который превышал 60% в начале 1973 года, стремительно упал примерно до 30%.

В 1974 году ситуация осложнилась еще больше. К лету 1974 года инфляция потребительских цен увеличилась на 8% по сравнению с 1973 годом. По состоянию на конец июля 1974 года индекс S & P 500 упал почти на 19% по сравнению с предыдущим годом. К тому времени рейтинг поддержки Никсона опустился ниже 30%. 9 августа 1974 года он покинул пост президента.

Падение на фондовом рынке продолжалось еще восемь недель после отставки Никсона, достигнув минимальных показателей за целое поколение. Цены на акции больше никогда не падали так низко. Базовая инфляция достигла максимума в феврале 1975 года, завершив спад 1974?75 годов.

Нельзя сказать, что ситуация в точности повториться, но возможный импичмент Трампа, вероятно, будет происходить аналогичным образом. На фоне относительно сильной экономики и быстро развивающихся рынков общий рейтинг одобрения Трампа стабильно держится в районе 40%, и республиканцы в основном поддерживают его. Пока экономика и рынки остаются сильными, ситуация вряд ли изменится, независимо от результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера, либо других обстоятельств, с которыми сталкивается администрация Трампа. Но если экономика и рынки столкнуться с падением, тогда можно быть уверенным, что удаче Трампа пришел конец.

Только после значительного экономического падения республиканцы могли бы отказаться от поддержки Трампа. И только тогда будут созданы условия для импичмента. С другой стороны, если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей этой осенью в результате "промежуточных выборов", то процедура импичмента может быть запущена раньше, не придется дожидаться, пока республиканцы разочаруются в Трампе.

Если Трампа вышвырнут с поста президента, следует ожидать роста фондового рынка, а не его падения. К моменту экономического спада, когда республиканцы могут отказаться от поддержки Трампа, США, вероятно, уже будут находиться на финальной стадии падения, а не в начальной.

Поэтому совсем не обязательно, что уход Трампа с поста президента и приход вице-президента Майка Пенса послужат непосредственной причиной возникновения тяжелой экономической ситуации. Просто импичмент, скорее всего, придется на период завершающегося спада, а период после импичмента будет больше связан с неизбежным восстановлением фондового рынка.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535188860
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