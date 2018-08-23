Гендера ради. Советницей главы Антикоррупционной службы Казахстана стала очередная "матрешка" - Лейла Йылдыз

13:44 25.08.2018 Лейла Йылдыз Лейла Йылдыз назначена советником главы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"На должность советника председателя агентства назначена Лейла Йылдыз, до настоящего времени работавшая руководителем Центра международного партнерства Академии государственного управления при Президенте РК", - говорится в сообщении. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "иностранный язык" и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "антикризисное управление". В АДГСПК отметили, что Лейла Йылдыз окончила магистратуру философии Кембриджского университета, является PhD Назарбаев Университета. Трудовую деятельность начала в 1999 году. Имеет большой опыт исследовательско-аналитической работы, а также проектной деятельности в сфере верховенства закона и уголовного правосудия. Сертифицированный тренер по управлению проектами согласно стандарту PRINCE2 Practitioner. "Поздравляя вновь назначенных, председатель отметил, что в агентстве проводится целенаправленная работа по обеспечению гендерного равенства, которое является одним из важных показателей развития общества, в том числе государственной службы", - говорится в сообщении. В настоящее время в структуре агентства 52 процента работников - женщины. С начала года на руководящие должности назначены семь женщин, отметили в пресс-службе. Источник - tengrinews.kz

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