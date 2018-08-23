Иван Грозный – основатель Российской империи, - А.Петров

19:24 25.08.2018 25 августа 1530 года родился наследник великого князя московского Василия III, - будущий царь Иван IV Грозный



Станислав Ростворовский. Посланники от Ермака на красном крыльце перед Иваном Грозным. 1884



Впрочем, Иван Васильевич так до конца жизни и не узнал, что он - Иван "Четвертый". Этот номер царю присвоил Николай Карамзин в своей "Истории государства Российского". Иван Грозный был первым русским царем, поэтому предыдущая нумерация была признана недействительной, и при коронации на царство первоначальный титул звучал как "Царь Иван I Васильевич всея Руси".



Также как и номер, вся жизнь царя Ивана IV в нашей памяти - та или иная интерпретация. Споры о личности и правлении Ивана Грозного в нашем обществе так горячи, как будто со времени его царствования прошло всего несколько лет. Мнения расходятся от "кровавого маньяка" до чуть ли не святого. То есть, информационная война, развязанная Англией и Ватиканом против царя Ивана еще при его жизни, не окончилась до сих пор.



Чтобы более-менее объективно говорить об Иване Грозном, надо понимать весь исторический контекст, в котором он жил.



Во-первых, это было время, когда в Европе начался процесс становления более-менее централизованных феодальных государств. Русь не была в этом смысле исключением. Повсеместно сворачивалась вольница местных феодалов и укреплялась власть государей. Все это сопровождалось такими кровавыми эксцессами, что Иван Грозный смотрится великим гуманистом на фоне Генриха VIII, семейства Медичи или Варфоломеевской ночи. Те государства, которые сумели ответить на вызов времени, сохранились. Те, что не смогли - стали слабеть и попадать под власть более удачливых соседей.



Иван Васильевич вынужден был решать эту задачу независимо от того, понимал он ее всеевропейский масштаб, или нет. Он придумал, наверное, единственно возможный в его ситуации способ побороть непокорных бояр - натравить одних на других. Опричнина была способом опереться на одних в борьбе с другими. Причем никакой принципиальной разницы между опричниками и всеми остальными представителями правящего класса не было. Просто царю удалось создать систему, в которой часть бояр вынуждена была стать его союзниками.



Вторым определяющим фактором правления Ивана Грозного является борьба за создание нового центра восточной части европейской цивилизации. Того самого "Третьего Рима".



После того, как ослабела и в 1453 году окончательно рухнула Восточная Римская империя с центром в Константинополе, Запад торжествовал, и думал, что с вековым противником покончено навсегда. Но европейская цивилизация не смогла бы стать доминирующей в мире без внутренней конкуренции. Разделение Римской империи на Западную и Восточную - не простая случайность. Восточная часть Римской империи должна была найти себе новую столицу.



Попытки основать новый Константинополь в Сербии, Болгарии и Румынии потерпели поражение. Слишком близко к геополитическому противнику. Причем Запад не только утопил в крови все эти проекты, но и удачно провел против них операции информационной войны. Например, румыны сделали фетиш для продажи туристам из подкинутой им англичанами сказки про вампира Дракулу. Причем не секрет, что прообраз вампира - государь Влад Цепеш. А ведь он безуспешно делал то, что удалось Ивану Грозному. То, что Западу удалось сделать с Владом Цепешем, чуть-чуть не удалось сделать с Иваном Грозным. Несмотря на то, что русские живут в построенном им огромном государстве, значительное их количество считают царя Ивана "кровавым маньяком".



Иван стал первым русским царем. 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Макарий венчал 16-летнего Ивана Васильевича на царство. Со временем Константинопольский патриарх Иоасаф II и европейские государства признали этот титул. Но на тот момент, помазание на царство было только заявкой на что-то большее, чем престол в Московском княжестве. Хотя юный царь мог этого и не понимать.



"Царем" на Руси называли византийского императора и ордынского хана. Таким образом, венчание на царство означало, что Москва претендует на наследство одной из, а может и обеих рухнувших империй.



"Европоцентричные" хулители Ивана Грозного любят живописать страшные подробности войн царя с Казанью, Астраханью и Крымом. Но, забывая сказать главное, выставляют завоевательные походы Ивана как просто присоединение новых земель с кровавыми издержками. В действительности, взятие Казани и Астрахани и войны с крымцами были абсолютно необходимы по понятиям того времени. Дело в том, что претендентами на наследие Золотой Орды были четыре ее бывших улуса - Москва, Казань, Астрахань и Крым. Настоящим царем мог стать только тот, кто подчинит себе все, и устранит конкурентов. Иван Грозный решил две проблемы из трех. С Крымом пришлось мириться еще долго потому, что за ним стояла Османская Порта.



Преемственность Москвы к Константинополю была впервые заявлена в посланиях старца Филофея еще отцу Ивана Василию III. Концепция получила развитие уже при Иване Грозном, она постепенно прорабатывалась, обрастала мифологическими подробностями и распространялась в обществе.



Когда либеральные историки называют концепцию "Третьего Рима", "пустым обезьянничаньем", они не понимают, или делают вид, что не понимают два важных момента. Во-первых, любая концепция - это просто идея, и не имеет смысла говорить о ее соответствии какой-то "объективной реальности". Как говорил Карл Маркс, идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Русские люди поверили в идею "Третьего Рима" и она стала такой силой. Поэтому, во-вторых, надо понимать, что великие империи не строятся на простом присоединении земель и военном контроле над ними. В основе любой империи всегда лежит мессианская идея. Идеей, создавшей Российскую империю, стала концепция "Третьего Рима". Как иначе русские могли овладеть и столетиями править шестой частью суши?



Поэтому мы должны считать настоящим основателем Российской империи Ивана IV Грозного, а не Петра I, который, провозгласив себя императором, просто зафиксировал окончательный результат.



Понятно, что западная часть наследников Рима не могла спокойно смотреть на то, как в новом месте и на новом человеческом материале возрождается Восточная Римская империя. Отсюда - все войны с европейцами. Причем Запад вел войну против поднимающего голову Третьего Рима по большей части не прямо, а через взятые под контроль Ватикана славянскую Польшу и Великое Княжество Литовское и Русское, с преимущественно русским населением. Таким образом, подданным московского царя как бы предлагалась альтернатива. Зачем напрягаться на строительстве Империи, если можно жить в феодальной вольнице, и считать своего короля ровней себе? То, что в Польше и Литве не решалась вышеозначенная проблема централизации государства, как показало время, было смертельно для этих государств, но с точки зрения феодалов это выглядело просто прекрасно. Поэтому так много было предателей и перебежчиков. Поэтому заговоры против царя были реальными. Поэтому приходилось замирять земли, приготовившиеся уйти целиком под врага, как Новгород.



Легко рассуждать об ужасающих жестокостях правления Ивана Грозного, Но как можно было в то само по себе жестокое время решить все означенные проблемы без жестокости? Никак.



Это не оправдание жестокости. Да, у Ивана Васильевича было тяжелое детство и непростой характер. Но и работа ему досталась тяжелая и неблагодарная. Увенчалась ли она успехом? Что бы стало с Московской Русью, если бы не было Грозного царя, и все шло "по-европейски цивилизованно"? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно заниматься сомнительными изысканиями в области "альтернативной истории". Достаточно посмотреть, что стало с Польшей и Литвой, которые не решили задачу централизации государства, а более высоких целей даже не ставили. Известно что. Ослабление с последующим разделом между соседями.



После смерти Иван IV Грозный не оставил дееспособного наследника, и государство рухнуло в смуту. Но это нельзя считать доказательством неуспеха его правления. Показательным является тот факт, что после окончания смуты русское государство осталось империей и продолжило расширяться. Это значит, что заложенный Иваном Грозным фундамент устоял, а мессианский порыв не остыл.



До сих пор Россия является самым большим по территории государством в мире и серьезным игроком в мировой политике. Немалая заслуга в этом принадлежит многократно оболганному и ненавидимому элитой первому русскому царю - Ивану Грозному.



Андрей Петров Источник - REGNUM

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