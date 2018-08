Трамп поддерживает геноцид в Йемене, - American Conservative

19:26 25.08.2018 American Conservative: Трамп поддерживает геноцид в Йемене



До тех пор, пока американские СМИ будут скрывать реальную картину происходящего в Йемене, ни один из официальных представителей США, не говоря уже о президенте, не изменит своей позиции по отношению к Йемену



В своей книге "Америка, которую мы заслуживаем", опубликованной в 2000 году, президент США Дональд Трамп изложил свои взгляды относительно причин, морально оправдывающих американскую интервенцию: "Мои правила довольно просты. Если мы собираемся вмешаться в конфликт, должна быть прямая угроза нашим интересам. Под "прямой" угрозой следует понимать угрозу настолько очевидную, что большинство американцев без труда укажут горячую точку на карте мира и быстро перечислят причины нашего участия". Такое понимание интервенции выделяло Трампа среди других представителей Республиканской партии в 2016 году, пишет Кори Массимино в статье для американского издания The American Conservative.



Такой подход к пониманию интервенции выглядит как проявление здравого смысла: ты ударил меня, значит готовься к ответному удару; первым удар наносить никто не будет. Это одна из причин, объясняющих, почему избиратели предпочли Трампа более воинственному кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Избиратели Трампа должны быть довольны тем, что Трамп больше полагается на дипломатию в отношении России и Северной Кореи.



Однако почему-то никто не обсуждает участие США в йеменском конфликте. Хотя слово "конфликт" здесь не уместно. Это больше похоже на резню или геноцид. В четверг, 9 августа, Саудовская Аравия нанесла воздушный удар по школьному автобусу, в результате чего погибли десятки человек, включая детей. Эр-Рияд также наносил удары по йеменским школам и больницам. Прошло более трех лет с тех пор, как Саудовская Аравия начала военную кампанию в Йемене. Эр-Рияд организовал блокаду Йемена, в результате чего большинство населения сейчас остро нуждается в гуманитарной помощи. Ситуация в Йемене - это пример катастрофы в сфере прав человека.



Трамп поддерживает военную операцию против йеменского народа, с которым США никогда не ссорились. Несмотря на 37-процентное увеличение смертности среди гражданского населения Йемена в первой половине 2018 года, администрация Трампа все же продолжает поставлять саудовскому режиму оружие, запасные части, техническое обслуживание и топливо.



Обратите внимание, такие крупные информационные ресурсы, как The New York Times, освещая удар Саудовской Аравии по школьному автобусу в Йемене, предпочли не упоминать, что США оказывают поддержку ВВС Эр-Рияда. Скорее всего, самолет, который нанес удар по детям, был заправлен американскими военными. Ранее сообщалось, что США даже не отслеживают информацию о техническом обслуживании воздушных операциях Саудовской Аравии.



Да, Трамп игнорирует роль Вашингтона в уничтожении Йемена. Но почему мы позволяем ему контролировать дискуссии по этому поводу? Как страна может реализовывать внешнюю политику, основанную на моральных принципах, если никто не хочет обсуждать то, что происходит на самом деле?



В своей книге "Америка, которую мы заслуживаем" Трамп также писал, что угроза для США должна быть настолько явной, "что наши лидеры, в том числе президент, должны четко и кратко изложить суть дела". Восемнадцать лет спустя, когда Трамп сам возглавил Соединенные Штаты, он не предъявил американскому народу никакого морального оправдания поддержки военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.



До тех пор, пока американские СМИ будут скрывать реальную картину происходящего в Йемене, ни один из официальных представителей США, не говоря уже о президенте, не изменит своей позиции по отношению к Йемену. Администрация Трампа может проводить внешнюю политику, которую заслуживает Америка, но в настоящий момент такая внешняя политика не нужна ни гражданам США, ни Йемену.



Александр Белов Источник - REGNUM

