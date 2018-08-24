Нужен независимый аудит средств, "размотанных" под Арал, - дельная мысль президента Жээнбекова

00:27 26.08.2018 24 августа 2018 - Виктория Григоренко



Президент КР предложил провести независимый аудит освоенных МФСА средств



Необходима переоценка реализации программ по оказанию помощи в спасении Арала. Также нужно изучить, куда были направлены полученные средства, и насколько целесообразно использованы. Об этом в ходе расширенного саммита глав стран-участниц МФСА заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.



Он напомнил, что "заморозка" участия нашей страны в деятельности этой организации произошла в 2016 году.



- Потому что позиция МФСА шла в противоречие с интересами нашего государства и с уклоном лишь на отдельные государства. За 20 лет фондом не был рассмотрен ни один гидроэнергетический проект. А создан он был как финансово-кредитный проект по спасению бассейнов Аральского моря. Я считаю, что на данном этапе отсутствуют механизмы отчетности привлеченных инвестиции и баланса их распределения между всеми участниками. Пока они шли лишь на улучшение ирригационных нужд. Что отражает заинтересованность лишь пары государств. Но речь в данной программе идет в первую очередь о полноценном использование водных запасов Центральной Азии, - отметил Жээнбеков.



Президент КР подчеркнул, что лимиты распределения водно-энергетических ресурсов приняты еще в прошлом столетии.



- Они уже не соответствуют современным реалиям и нуждаются в пересмотре. Последнее касается и взносов в МФСА, ориентируя их на взаимовыгодное сотрудничество. Тем более, что данный вопрос актуален с учетом происходящих природных изменений на глобальном уровне. Что увеличивает потребление воды и в нашем государстве. Следовательно, подходить к проблеме надо и с позиции КР. Это должно быть многостороннее и двустороннее обсуждение между государствами, а не только в рамках МФСА, - заверил Жээнбеков.



Если наши предложения будут учтены, КР готов принять участие в деятельности фонда и всегда открыт к любому конструктивному диалогу, добавил президент Кыргызстана.



URL: https://www.vb.kg/373013 Источник - vb.kg

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