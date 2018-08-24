Неудачное нашествие татаро-монголов на Западную Европу

00:33 26.08.2018 Одной из загадок средневековой истории является тот факт, что великие завоеватели татаро-монголы, покорив обширные территории от Китая до раздробленных русских княжеств, остановили свое победоносное шествие, едва вторгнувшись в пределы Западной Европы. О походе 1241-1242 годов и причинах отступления монголов мы поговорим в нашей статье.



Западная Европа виделась лакомым куском еще при Чингисхане, однако организован был поход только при его наследнике Угэдэе, который снарядил в дерзкое военное предприятие двух талантливых военачальников - внука Чингисхана, Батыя, и полководца Субэдэя. Последовательно подчинив своей власти сначала половцев, а потом и разрозненные княжества средневековой Руси, после разгрома Киева Батый со своим войском отправился в поход на запад, захватив по дороге крупные города Галич и Перемышль.



Поход в Европу осуществлял завоеватель Руси хан Батый



Дальнейшей задачей монголов должен был стать захват Венгрии, на территории которой было много пастбищ и припасов для многочисленной армии. Еще одной причиной выбора именно этого направления стал тот факт, что именно в Венгрию бежали остатки войска половецкого хана Котяна, чудом спасшегося после сражения на реке Калке в 1223 году. На захват Венгрии было брошено 30-тысячное войско, сумевшее беспрепятственно пройти территорию Польши, одержав в 1241 году стратегическую победу в битве у силезского городка Легница над объединенным польско-немецким войском князя Великой Польши Генриха II Благочестивого.



Уже спустя некоторое время Батый и Субэдэй, перейдя Карпаты, вторглись в Молдавию и Валахию. Грамотно экономя силы своего войска и создавая многочисленные резервные отряды, в конце весны монголам удалось одержать победу над войсками венгерского короля Белы IV, объединившегося со своим братом, принцем Хорватии Коломаном. После битвы на реке Шайо территория Венгрии фактически оказалась беззащитной перед многочисленным татаро-монгольским войском. Однако, король Бела IV сумел покинуть страну и обратился за помощью к австрийскому правителю Фридриху II Воителю, который согласился вступить в бой с монголами в обмен на распоряжение уцелевшей венгерской казной.



Причиной нашествия монголов в Европу могла быть месть половецкому хану



Расчетливый стратег Батый не решился вступить в открытое противоборство с объединенным войском Австрии и нескольких княжеств Священной Римской империи. Именно этим психологическим обстоятельством некоторые историки объясняют отступление татаро-монголов из Западной Европы. Существует также предположение, что европейские государства спасла от разорения внезапная кончина монгольского хана Угэдэя и предстоящий курултай для решения дальнейшей судьбы огромной империи. Так, в начале 1242 года армия Батыя пополнив запасы продовольствия вторглась в пределы Сербии и Болгарии, а оттуда возвратилась на юг степной Руси.



Историки до сих пор спорят о причинах такого внезапного отступления татаро-монгольского войска. Как уже говорилось выше, одной из причин могло стать желание Батыя участвовать в выборах великого хана. Однако, вернувшись на покоренные территории, Батый так и не добрался до монгольской столицы, оставшись в пределах своей независимой вотчины - улуса.



Резкое изменение климата стало причиной отступления монголов



Среди других причин оставления пределов Европы историки из архивных материалов назвали еще одно объяснение - резко поменявшиеся климатические условия. Во главе татаро-монгольского войска были мудрые и опытные полководцы, которые всегда учитывали погодный фактор. Возможно, именно благодаря этому первичное продвижение монголов по территории Польши и Венгрии было столь успешным. Начав свой стремительный поход весной 1241 года, многочисленное конное войско Батыя и Субэдэя быстро восстановило силы после переправки отрядов из разоренной Руси, сумев обеспечить себе обильное продовольствие. Однако, уже осенью 1242 года неожиданно наступила снежная зима, которая сильно затруднила дальнейшее продвижение войска. Если сначала по замерзшей реке Дунай армия смогла перебраться на другой берег и осадить крепости Белы IV, то уже ранней весной с оттепелью войско Батыя осеклось при взятии города Секешфехервара. Местность сильно заболотилась из-за быстро растаявшего льда, и тяжелое конное войско застряло в своем продвижении и было вынуждено отступить от города Трогира.



Неблагоприятные и внезапные климатические изменения той весной способствовали более позднему всходу травы и заболачиванию равнин, что было катастрофично для преимущественно конного войска татаро-монголов. К тому же, весенне-летний сезон в Венгрии выдался крайне неурожайным и внезапно разразившийся голод по всей стране привел к окончательному решению Батыя и Субэдэя о прекращении похода вдоль предгорья Карпат.



Источники: Пашуто В. Т. Монгольский поход вглубь Европы // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977; Р. П. Храпачевский. Военная держава Чингисхана. М., 2004; Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами. СПб., 2012.



Мария Молчанова Источник - diletant.media

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