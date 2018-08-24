В Каракалпакстане крупный рогатый скот погибает из-за неизвестной болезни, передаваемой клопами

00:51 26.08.2018 Ветеринары и животноводы в Каракалпакстане обеспокоены массовой гибелью крупного рогатого скота. Они утверждают, что скот погибает из-за вспышки неизвестной болезни, которая началась после соляно-песчанной бури, накрывшей Каракалпакстан и ряд районов Хорезмской области в мае этого года.



Однако некоторые местные ветеринары уверены, что крупный рогатый скот погибает из-за нодулярного дерматита, пришедшего из соседнего Туркменистана, сообщает centralasian.org.

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68-летний житель Кунградского района Каракалпакстана Сапар Мадетов говорит, что никогда ранее не слышал о существовании такой болезни крупного рогатого скота.



"За столько лет своей жизни я еще не слышал о такой болезни. Крупный рогатый скот болеет какой-то тяжелой болезнью. Все тело скотины покрывается какими-то непонятными подкожными бугорками. После этого скотина перестает есть, пить, падает и умирает. У нас нет никакой вакцины против этой болезни. В нашем селе 70-80 процентов скотины больна этой неизвестной инфекцией. В ветеринарных аптеках не осталось никакого лекарства, местные жители делают все, чтобы спасти свой скот. Но скотина массово гибнет. Такого в нашем районе еще не было," – говорит собеседник.



Сапар Мадетов говорит, что жители Кунградского района Каракалпакстана, узнав о том, что скот гибнет от неизвестной болезни, перестали покупать говядину.



Глава ветеринарной службы Чимбайского района Сагинбай Раимов подтвердил информацию о гибели крупного рогатого скота в Каракалпакстане. Однако, по его словам, цифры погибшего скота завышены.



По его словам, местные власти приняли необходимые меры для устранения болезни скота.



Он пояснил, что вирус нодулярного дерматита крупного рогатого скота для человека не опасен. Болезнь передается от скотины к скотине через насекомых или клопов, добавил Раимов. Источник - ca-news.org

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