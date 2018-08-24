 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.08.2018
15:02  Президент Афганистана не принял отставку глав МВД и Минобороны страны
14:52  Газ в обход России: зачем Меркель ездила на Кавказ
13:59  Мозг опух. Умер упоротый русофоб сенатор США Джон Маккейн
02:59  Вскоре мы станем свидетелями новой реальности, в которой экономика Китая терпит крах, - Дж. Рикардс
01:55  Уровень воды в Северном Арале с 2010 года держится на отметке в 42 метра
01:21  Почему не стоит доверять отчетам об искоренении принудительного труда в Узбекистане
01:04  Зачем Ильхаму Алиеву ОДКБ? - С.Тарасов
00:51  В Каракалпакстане крупный рогатый скот погибает из-за неизвестной болезни, передаваемой клопами
00:44  Норвежцы подняли и восстанавливают легендарную полярную шхуну капитана Амундсена "Мод"
00:33  Неудачное нашествие татаро-монголов на Западную Европу
00:27  Нужен независимый аудит средств, "размотанных" под Арал, - дельная мысль президента Жээнбекова
00:19  Вигиланты из кишлаков. Кто и зачем вершит самосуд в Узбекистане
00:15  Геополитическая альтернатива, "план Маршалла" или "Петля Анаконды"?
00:09  Казах Каиргельды Майданов – последний Герой Советского Союза и первый Герой России
00:08  РФ. Пенсионная реформа сметет партию власти и правительство Медведева, - М.Мамедова
Суббота, 25.08.2018
19:26  Трамп поддерживает геноцид в Йемене, - American Conservative
19:24  Иван Грозный – основатель Российской империи, - А.Петров
16:03  Новые петли "каспийского узла", - С.Кожемякин
15:25  Пинком – в цивилизацию. Стоит ли сожалеть об уходе казахов от кочевой жизни? - Баян Ахмет
13:44  Гендера ради. Советницей главы Антикоррупционной службы Казахстана стала очередная "матрешка" - Лейла Йылдыз
12:21  Bloomberg: Импичмент Трампа вызовет крах фондового рынка?
09:16  "Пьяный казахстанец приставал к участницам Азиады" - в КазНОК ответили на обвинения
08:23  Ответсекретарь МИД Казахстана Карашев собрал взятками с подчиненных $1,5 млн. За продвижение по службе
08:19  Казахстанский штангист-чемпион Седов дисквалифицирован на 8 лет за допинг
08:13  Члены "Хизб ут-Тахрир" задержаны на Иссык-Куле. Грелись на пляже...
08:00  Страшный пожар в отеле Харбина унес жизни 18 человек
07:50  "По Кыргызстану много затерянных очагов сибирской язвы...", - госветинспектор Эрназаров
07:47  Пока в правительстве Киргизии будут продвигать проамериканские идеи, страна будет барахтаться в несостоятельности...
07:35  Киргизия и Туркмения отныне - "стратегические партнеры"
07:29  Россия и Турция в Кремле согласовали решающее наступление на Халифатский Идлиб
07:21  Сможет ли Эрдоган не допустить финансового кризиса, - Т.Ахметов
07:19  В Афганистане провоцируют шиитско-суннитский конфликт, - Н.Плотников
00:33  Алтын против тенге. Спасет ли от вечных девальваций единая валюта ЕАЭС?
00:06  В погоне за химическим оружием в Йемене (история), - Le Temps
00:00  Китай как испытательный полигон: какими станут в будущем политические репрессии во всем мире, - El Confidencial
Пятница, 24.08.2018
21:29  В Москве загорелся Центробанк России. Набиуллинцы жгут улики? (видео)
19:09  Почему лишь три страны имеют шансы стать великими державами XXI века, - Р.Хубиев
18:52  Таджикистан. Выступление главы МИД Индии и новый теракт ТЭО ПИВ
15:17  Миссия - полезный идиот. России плевать на своего агента Трампа, - Foreign Policy
14:54  Генсек ООН Гутерреш предупредил о трансформации ИГ в подпольную сеть
14:12  Величайший монгол: полководец Субэдэй, - М.Сосорбарам
10:57  Шенген в ЦентрАзии? Зачем казахи и узбеки так активно зовут к себе иностранцев?
10:53  Си Цзиньпин заявил о росте уровня жизни украинцев под руководством Порошенко
10:51  Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за бочку
10:50  Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор
10:47  Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников
10:45  Турция может запустить новый мировой финансовый кризис?
10:43  ЕАЭС работает - российский рубль теснит доллар США в обменных пунктах Казахстана
10:40  Найдите Сокровища Бухары и Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод
10:10  Обнаруженное в Восточном Казахстане наследие "грифов, стерегущих золото", нуждается в защите
08:55  Елбасы прибыл в гости к Аркадагу. Спасать Арал 12-м форумом по его спасению
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мозг опух. Умер упоротый русофоб сенатор США Джон Маккейн
13:59 26.08.2018

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает The New York Times.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04:28 дня (02:28 ночи воскресенья по мск - прим. "Ленты.ру")", - сказано в заявлении, распространенном его офисом.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родные. "На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", - отметили в заявлении.

24 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535281140
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  