Президент Афганистана не принял отставку глав МВД и Минобороны страны

15:02 26.08.2018 Президент Афганистана Ашраф Гани не принял отставку глав Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Национального директората безопасности страны. Об этом сообщает Pajhwok.



По данным агентства, лидер государства отдал распоряжение главам указанных ведомств продолжить работу.



"Президент Ашраф Гани не принял отставку министра обороны, министра внутренних дел и главы Национального директората безопасности и распорядился, чтобы они продолжили свою работу", - уточняется в тексте.



Ранее СМИ сообщали, что глава Минобороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и афганский министр внутренних дел Вайс Ахмад Бармак подали в отставку. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - RT

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