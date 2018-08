Здоровый? амер-президент Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с больными амер-детьми

20:24 26.08.2018 Трамп не смог правильно раскрасить флаг США



Президент США Дональд Трамп сделал ошибку при раскрашивании нарисованного на листке бумаги американского флага во время посещения детской больницы в штате Огайо.

СМИ: Трамп не смог правильно раскрасить флаг США

Reuters

Как сообщает The Washington Examiner, на ошибку Трампа обратили внимание пользователи социальной сети.



Отмечается, что фотографии со встречи с участием Трампа и его супруги Меланьи выложил в Twitter министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.



Alex Azar

@SecAzar

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction.



3:03 - 25 авг. 2018 г.



Уточняется, что на одном из снимков видно, как американский лидер закрашивает одну из горизонтальных полос синим цветом, хотя они должны быть белыми или красными.



В сентябре 2017 года Трамп призвал фанатов Национальной футбольной лиги (NFL) отказаться от посещения матчей, пока игроки не перестанут неуважительно относиться "к нашему флагу и стране". Источник - russian.rt.com

