Поскреби русского – найдешь татарина: ДНК подтверждает?

00:01 27.08.2018 Скреби-не скреби, а татарина у русского не найдешь, поскольку R1a-Z93 – наиболее распространенная у татар гаплогруппа. Она же найдена у древних (ископаемых) скифов и хазар. У русских такой практически нет. У русских наиболее распространенные R1a-Z280 и R1a-M458.



>> К вопросу о "Поскреби", оно было сказано не в этническом разрезе, а в государственном.



>> В оригинале письма Наполеона эта фраза выглядит не так, и татар Наполеон не вспоминает, в оригинале письма… написано tartarina.



>> В поговорке "Поскреби русского…" под татарами подразумевали самих русских, потому что европейцы называли всю территорию Тартарией, а самих жителей татарами.



Меня, признаться, совершено не интересует история появления этой фразы, получившей в России широкое распространение. Карамзин ли ее автор, Наполеон или Вася Пупкин, не интересует. Пусть другие тратят свое время и жизнь на выяснение этого совершенно третьестепенного вопроса. Меня интересует, как воспринимают эту фразу "широкие народные круги", а воспринимают ее в основном как то, что из-за наследия "татарского ига" русские стали в большой степени татарами. Так вот, это совершенно не так.



У ископаемых скифов уже находили гаплогруппы R1a-Z645-Z93-Z2123 (волжские степи Самарской области), R1a-Z645 (Тува), R1a-Z645-Z93 (пазырыкская алтайская культура), а также R1b-Z2103 (Самарская область) и Q1a-F903 (Восточный Казахстан). Гаплогруппу R1a-Z645-Z93 нашли и у ископаемых хазар – см. здесь и здесь.



Вопрос: А гаплогруппа у этого крымского татарина, потомка скифа, какая?



Ответ – R1a1-Z645-Z93.



Скифы определенно окажутся разных гаплогрупп – R1a, R1b, G2a, C, Q и других. В любом случае, этнические русские от скифов гаплогруппы R1a-Z93 не происходят, это в скифские времена гаплогруппа степняков. У русских такой гаплогруппы практически нет.



Вопрос (iоna ionap): Непонятно, почему тюркское происхождение приписывают славянам?



Встречный вопрос – это кто так приписывает? Откуда такое фундаментальное непонимание серьезных вопросов? И вообще, что такое "тюркское происхождение"? Есть тюркские языки, есть специфическая тюркская культура, есть тюркские религиозные течения, тенгрианство, например, что было и есть доисламское и добуддистское религиозные течения. Наверное, можно постараться и выдвинуть концепцию о "тюркском происхождении", но оно никак не будет иметь отношения к происхождению славян.



Вопрос: В полях Украины и России было очень много "каменных баб". Все эти "каменные бабы" четко монголоидного типа. Как ЭТО ПОНЯТЬ, по Вашей научной теории?



Ответ: ДНК-генеалогия каменными бабами не занимается, ДНК в них нет. Наверное, Вы имеете в виду половецких каменных баб. Взгляните в энциклопедию. Но вопрос еще в другом – что значит "как это понять"? Что они "четко монголоидного типа"? Понять можно так, что у тех людей, которые служили прототипами для тех "каменных баб", мать или отец (или оба родителя) были монголоидами. Чтобы это понять, ДНК-генеалогия не нужна.



>> Вообще-то скифы - это не отдельный этнос (т.е. анализ ДНК ничего не дает)…



Анализ ДНК даст информацию в любом случае, этнос или не этнос. Для этноса анализ ДНК даст сведения о том, насколько этнос однородный или составной в отношении входящих в него родов. Если это не этнос, то тоже самое. В случае скифов ископаемые костные остатки показали, что основной гаплогруппой среди изученных образцов была R1a-Z93. Но поскольку скифы были разнородны по родовому составу, то ожидалось многообразие их гаплогрупп – в первую очередь R1a, R1b, G2a, Q, C и так далее.



>> Единственное не понимаю, как можно выделить ДНК у скифов и быть уверенным в том, что эти гнилые косточки принадлежали именно скифу… Но им ученым виднее…



Для этого нужно (1) Заключение археологов, которые на основе материальных признаков, территории и датировок признают данные костные останки скифскими, и (2) выделение ДНК из костных останков с последующим секвенированием (определением нуклеотидных последовательностей) и/или определением гаплогрупп-субкладов и гаплотипов. Это уже рутинные методологии, хотя для них требуется высокий экспериментальный класс. К настоящему времени проанализированы уже около тысячи ископаемых ДНК по всему миру.



А.А. Клесов, профессор Источник - ДНК-генеалогия

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