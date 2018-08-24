 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.08.2018
00:31  В Континентальной хоккейной лиге может появиться клуб из ОАЭ
00:01  Поскреби русского – найдешь татарина: ДНК подтверждает?
Воскресенье, 26.08.2018
20:24  Здоровый? амер-президент Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с больными амер-детьми
19:23  Туркменский борец Назаров дисквалифицирован за допинг на Азиаде
19:11  Рябчиков жуй... РосБуржуй Абрамович продает "Челси"
15:02  Президент Афганистана не принял отставку глав МВД и Минобороны страны
14:52  Газ в обход России: зачем Меркель ездила на Кавказ
13:59  Мозг опух. Умер упоротый русофоб сенатор США Джон Маккейн
02:59  Вскоре мы станем свидетелями новой реальности, в которой экономика Китая терпит крах, - Дж. Рикардс
01:55  Уровень воды в Северном Арале с 2010 года держится на отметке в 42 метра
01:21  Почему не стоит доверять отчетам об искоренении принудительного труда в Узбекистане
01:04  Зачем Ильхаму Алиеву ОДКБ? - С.Тарасов
00:51  В Каракалпакстане крупный рогатый скот погибает из-за неизвестной болезни, передаваемой клопами
00:44  Норвежцы подняли и восстанавливают легендарную полярную шхуну капитана Амундсена "Мод"
00:33  Неудачное нашествие татаро-монголов на Западную Европу
00:27  Нужен независимый аудит средств, "размотанных" под Арал, - дельная мысль президента Жээнбекова
00:19  Вигиланты из кишлаков. Кто и зачем вершит самосуд в Узбекистане
00:15  Геополитическая альтернатива, "план Маршалла" или "Петля Анаконды"?
00:09  Казах Каиргельды Майданов – последний Герой Советского Союза и первый Герой России
00:08  РФ. Пенсионная реформа сметет партию власти и правительство Медведева, - М.Мамедова
Суббота, 25.08.2018
19:26  Трамп поддерживает геноцид в Йемене, - American Conservative
19:24  Иван Грозный – основатель Российской империи, - А.Петров
16:03  Новые петли "каспийского узла", - С.Кожемякин
15:25  Пинком – в цивилизацию. Стоит ли сожалеть об уходе казахов от кочевой жизни? - Баян Ахмет
13:44  Гендера ради. Советницей главы Антикоррупционной службы Казахстана стала очередная "матрешка" - Лейла Йылдыз
12:21  Bloomberg: Импичмент Трампа вызовет крах фондового рынка?
09:16  "Пьяный казахстанец приставал к участницам Азиады" - в КазНОК ответили на обвинения
08:23  Ответсекретарь МИД Казахстана Карашев собрал взятками с подчиненных $1,5 млн. За продвижение по службе
08:19  Казахстанский штангист-чемпион Седов дисквалифицирован на 8 лет за допинг
08:13  Члены "Хизб ут-Тахрир" задержаны на Иссык-Куле. Грелись на пляже...
08:00  Страшный пожар в отеле Харбина унес жизни 18 человек
07:50  "По Кыргызстану много затерянных очагов сибирской язвы...", - успокоил госветинспектор Эрназаров
07:47  Пока в правительстве Киргизии будут продвигать проамериканские идеи, страна будет барахтаться в несостоятельности...
07:35  Киргизия и Туркмения отныне - "стратегические партнеры"
07:29  Россия и Турция в Кремле согласовали решающее наступление на Халифатский Идлиб
07:21  Сможет ли Эрдоган не допустить финансового кризиса, - Т.Ахметов
07:19  В Афганистане провоцируют шиитско-суннитский конфликт, - Н.Плотников
00:33  Алтын против тенге. Спасет ли от вечных девальваций единая валюта ЕАЭС?
00:06  В погоне за химическим оружием в Йемене (история), - Le Temps
00:00  Китай как испытательный полигон: какими станут в будущем политические репрессии во всем мире, - El Confidencial
Пятница, 24.08.2018
21:29  В Москве загорелся Центробанк России. Набиуллинцы жгут улики? (видео)
19:09  Почему лишь три страны имеют шансы стать великими державами XXI века, - Р.Хубиев
18:52  Таджикистан. Выступление главы МИД Индии и новый теракт ТЭО ПИВ
15:17  Миссия - полезный идиот. России плевать на своего агента Трампа, - Foreign Policy
14:54  Генсек ООН Гутерреш предупредил о трансформации ИГ в подпольную сеть
14:12  Величайший монгол: полководец Субэдэй, - М.Сосорбарам
10:57  Шенген в ЦентрАзии? Зачем казахи и узбеки так активно зовут к себе иностранцев?
10:53  Си Цзиньпин заявил о росте уровня жизни украинцев под руководством Порошенко
10:51  Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за бочку
10:50  Не Голливуд! Кыргызстанцы требуют запретить рекламу на склонах гор
10:47  Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поскреби русского – найдешь татарина: ДНК подтверждает?
00:01 27.08.2018

Скреби-не скреби, а татарина у русского не найдешь, поскольку R1a-Z93 – наиболее распространенная у татар гаплогруппа. Она же найдена у древних (ископаемых) скифов и хазар. У русских такой практически нет. У русских наиболее распространенные R1a-Z280 и R1a-M458.

>> К вопросу о "Поскреби", оно было сказано не в этническом разрезе, а в государственном.

>> В оригинале письма Наполеона эта фраза выглядит не так, и татар Наполеон не вспоминает, в оригинале письма… написано tartarina.

>> В поговорке "Поскреби русского…" под татарами подразумевали самих русских, потому что европейцы называли всю территорию Тартарией, а самих жителей татарами.

Меня, признаться, совершено не интересует история появления этой фразы, получившей в России широкое распространение. Карамзин ли ее автор, Наполеон или Вася Пупкин, не интересует. Пусть другие тратят свое время и жизнь на выяснение этого совершенно третьестепенного вопроса. Меня интересует, как воспринимают эту фразу "широкие народные круги", а воспринимают ее в основном как то, что из-за наследия "татарского ига" русские стали в большой степени татарами. Так вот, это совершенно не так.

У ископаемых скифов уже находили гаплогруппы R1a-Z645-Z93-Z2123 (волжские степи Самарской области), R1a-Z645 (Тува), R1a-Z645-Z93 (пазырыкская алтайская культура), а также R1b-Z2103 (Самарская область) и Q1a-F903 (Восточный Казахстан). Гаплогруппу R1a-Z645-Z93 нашли и у ископаемых хазар – см. здесь и здесь.

Вопрос: А гаплогруппа у этого крымского татарина, потомка скифа, какая?

Ответ – R1a1-Z645-Z93.

Скифы определенно окажутся разных гаплогрупп – R1a, R1b, G2a, C, Q и других. В любом случае, этнические русские от скифов гаплогруппы R1a-Z93 не происходят, это в скифские времена гаплогруппа степняков. У русских такой гаплогруппы практически нет.

Вопрос (iоna ionap): Непонятно, почему тюркское происхождение приписывают славянам?

Встречный вопрос – это кто так приписывает? Откуда такое фундаментальное непонимание серьезных вопросов? И вообще, что такое "тюркское происхождение"? Есть тюркские языки, есть специфическая тюркская культура, есть тюркские религиозные течения, тенгрианство, например, что было и есть доисламское и добуддистское религиозные течения. Наверное, можно постараться и выдвинуть концепцию о "тюркском происхождении", но оно никак не будет иметь отношения к происхождению славян.

Вопрос: В полях Украины и России было очень много "каменных баб". Все эти "каменные бабы" четко монголоидного типа. Как ЭТО ПОНЯТЬ, по Вашей научной теории?

Ответ: ДНК-генеалогия каменными бабами не занимается, ДНК в них нет. Наверное, Вы имеете в виду половецких каменных баб. Взгляните в энциклопедию. Но вопрос еще в другом – что значит "как это понять"? Что они "четко монголоидного типа"? Понять можно так, что у тех людей, которые служили прототипами для тех "каменных баб", мать или отец (или оба родителя) были монголоидами. Чтобы это понять, ДНК-генеалогия не нужна.

>> Вообще-то скифы - это не отдельный этнос (т.е. анализ ДНК ничего не дает)…

Анализ ДНК даст информацию в любом случае, этнос или не этнос. Для этноса анализ ДНК даст сведения о том, насколько этнос однородный или составной в отношении входящих в него родов. Если это не этнос, то тоже самое. В случае скифов ископаемые костные остатки показали, что основной гаплогруппой среди изученных образцов была R1a-Z93. Но поскольку скифы были разнородны по родовому составу, то ожидалось многообразие их гаплогрупп – в первую очередь R1a, R1b, G2a, Q, C и так далее.

>> Единственное не понимаю, как можно выделить ДНК у скифов и быть уверенным в том, что эти гнилые косточки принадлежали именно скифу… Но им ученым виднее…

Для этого нужно (1) Заключение археологов, которые на основе материальных признаков, территории и датировок признают данные костные останки скифскими, и (2) выделение ДНК из костных останков с последующим секвенированием (определением нуклеотидных последовательностей) и/или определением гаплогрупп-субкладов и гаплотипов. Это уже рутинные методологии, хотя для них требуется высокий экспериментальный класс. К настоящему времени проанализированы уже около тысячи ископаемых ДНК по всему миру.

А.А. Клесов, профессор

Источник - ДНК-генеалогия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535317260
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  