В Континентальной хоккейной лиге может появиться клуб из ОАЭ

00:31 27.08.2018 "Возобновился интерес из Эмиратов создать богатую команду в КХЛ. Совсем недавно они обратились к нам. Деньги есть, желание у людей, принимающих решение, тоже", - приводит слова Медведева ТАСС.



Он отметил, что если в ОАЭ решили создать какой-либо проект, то фактор денег не имеет значения.



"Хотелось бы, конечно, иметь шведский, немецкий, швейцарский клуб в лиге", - добавил функционер.



В настоящий момент в КХЛ выступают шесть зарубежных клубов - минское "Динамо", казахстанский "Барыс", рижское "Динамо", финский "Йокерит", китайский "Куньлунь Ред Стар" и братиславский "Слован".



Ранее президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о возможном включении в КХЛ хоккейного клуба из Франции. Источник - russian.rt.com

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