 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Амеры спешно строят ударную авиабазу Шаддади на занятом курдами севере Сирии
06:57 27.08.2018

Новая авиабаза США в Сирии будет помощнее российского Хмеймима

Пентагон готов к ракетным ударам по армии Башара Асада

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Соединенные Штаты угрожают очередными ракетными ударами по позициям сирийской армии. Возможно, они будут наноситься с новой американской авиабазы, которая строится на северо-востоке Сирии в провинции Хасека. Об этом со ссылкой на ливанского эксперта по Сирии Нидаля Саби сообщили некоторые арабские и российские СМИ.

Военно-дипломатические источники "НГ" утверждают, что речь идет о военном аэродроме в городе Шаддади, который американские инженеры совершенствуют для приема тяжелых военно-транспортных самолетов. Источники отмечают также, что этот объект по своим характеристикам будет превосходить российскую военную базу в Хмеймиме.

Эта авиабаза по объему перевозимых грузов и численности боевых и военно-транспортных самолетов, дислоцированных на ней, может стать самой большой в Сирии.

Похоже, Вашингтону мало экономических санкций против России. Он намерен также лишить Москву завоеванных позиций в Сирии. Судя по всему, предлог не будет оригинальным – это пресловутые химические атаки войск Башара Асада на позиции боевиков.

Сейчас военные действия в Сирии концентрируются в основном в провинции Идлиб. Данная территория, на которой проживают 3 млн человек, на 70% контролируется боевиками. И они уже заявили о "генеральном" наступлении с целью очистить всю территорию Северной Сирии от войск Асада и его союзников. По сообщению Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), об этом заявил Абу Мухаммад Аль-Джулани, лидер террористической коалиции "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ).

Его призыв ко всем незаконным вооруженным формированиям быть готовыми к началу столкновений совпал с серией угроз со стороны Запада нанести ракетный удар по правительственным объектам в Сирии в связи с якобы возможным применением режимом Башара Асада химического оружия. Руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков считает, что инсценировку химатаки в Идлибе готовят представители организации "Белые каски", которые уже организовывали подобные акции ранее. Именно после таких инсценировок и наносились удары коалиции во главе с США по территории страны весной 2017 и 2018 годов. В Минобороны РФ уверены, что подобная ракетная атака готовится и в ближайшее время. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что "в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения". "Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита, – сказал генерал. – Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса".

В Минобороны РФ такой вариант событий считают очень вероятным еще и потому, что именно для этих целей "в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух–поверхность" AGM-158 JASSM". О возможности нанесения коалицией ракетных ударов в случае, если Асад применит химоружие, заявлял, по данным западных СМИ, и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Таким образом, настрой на военные действия США и его союзников против официального Дамаска вполне очевиден. Не случайно в субботу российскую группировку в Средиземноморье пополнили фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", имеющие на борту крылатые ракеты "Калибр-НК". Эти современные корабли предназначены для дальних морских походов и борьбы с кораблями и субмаринами вероятного противника, а также для отражения воздушных атак и нанесения ракетных ударов по сухопутной территории. Они уже не раз атаковали "Калибрами" позиции боевиков в Сирии.

"Сейчас, видимо, российские фрегаты прибыли в Средиземное море для демонстрации силы и сдерживания потенциальных агрессоров, стремящихся нанести урон сирийскому режиму", – считает военный эксперт Владимир Попов. Однако он не уверен, что подобные шаги ВМФ России смогут помешать американской коалиции нанести ракетные удары по сирийским объектам.

Подобного мнения и ливанский эксперт Нидаль Саби: "Соединенные Штаты и их союзники хотят использовать провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб для введения запретной для полетов зоны над всей Северной Сирией". Саби также уверен в том, что США, Великобритания и Франция могут пойти на вооруженное вмешательство в Сирии, используя как предлог инсценировку применения правительственными войсками химоружия "в случае, если Дамаск активизирует свои военные действия и начнет наступление на боевиков в Идлибе".

Москва и Тегеран, видимо, поддержат наступление войск Асада и его союзников в этой провинции. Однако до сих пор не ясно, как поведет себя Турция. В конце минувшей недели в Москве вновь побывали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар, которые встретились в Кремле с президентом РФ Владимир Путиным. Итоги этой встречи остались более чем туманными.

Как заявил Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "проведение военной операции в Идлибе по уничтожению террористов может спровоцировать поток беженцев, в результате чего произойдет драма, которая навредит доверию к Турции и России по Сирии. Поэтому нам необходимо работать над тем, чтобы сохранить то, что мы сделали, и думать, какие усилия можно еще предпринять в этой связи".

26.08.18

Источник - ng.ru
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