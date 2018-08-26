"Марш свободы" может снести молдавскую власть, - С.Гамова

07:02 27.08.2018 26.08.2018

Премьер-министр республики обвиняет Кремль в организации массовых протестов в Кишиневе



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Республика Молдова (РМ) встречает 27-ю годовщину независимости акциями протеста, пикетированием оппозицией резиденции президента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности, полицейским кордоном вокруг здания правительства. Протестующие требуют отставки "мафиозного режима". Оппозиция обвиняет власть в кризисе, в котором оказалась страна. Премьер-министр Павел Филип переводит стрелки на Москву, куда, по его словам, официальные лица РМ даже ездить не хотят.



Вчера в Кишиневе прошли акции протеста против действующей власти – правительства и парламентского большинства. В марше свободы приняли участие правые партии проевропейского толка – "Платформа Достоинство и правда (DA)", "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая. Оппозиционные лидеры призвали участников взять с собой палатки и остаться ночевать на главной площади столицы, чтобы продолжить акцию 27 августа – в День независимости, сообщает newsmaker.md. На площадь перед правительством вышли представители и других оппозиционных партий. Между ними произошли потасовки.



Протестующие от правых партий требуют признания результатов выборов мэра Кишинева и уголовного преследования судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе. Власти, которую участники протестов называют мафией, предлагается уйти, желательно, без боя.



Левые партии к протестам последних не присоединились. И предупредили, что во время демонстраций могут быть провокации.



Представители МВД сообщили, что в социальных сетях размещаются призывы к противоправным действиям. Полиция заявила, что будет жестко пресекать любые попытки нарушения общественного порядка. Для этого здание правительства республики окружено железным ограждением. Проходы к правительству перекрыты. По всему периметру здания стоят полицейские машины и дежурят сотрудники полиции. Движение транспорта в центре Кишинева перекрыто. К зданию правительства и мэрии столицы подогнаны пожарные машины и мобильные группы реагирования с огнетушителями.



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Лидеры правой оппозиции Майя Санду и Андрей Нэстасе

(крайний справа) возглавили народный протест.

Фото с сайта www.tribuna.md

Накануне группа ветеранов приднестровского конфликта призвала жителей Молдавии на акцию протеста 26 августа. Потом стало известно, что она продлится и 27-го. Бывший пресс-секретарь МВД, секретарь оппозиционной партии "Платформа DA" Кирилл Моцпан пояснил, что "протест приурочен к Дню независимости Молдовы". "Республика много лет не может выйти из кризиса. Положение дел ухудшилось при нынешнем режиме, который узурпировал власть. Приходите на решительный протест в центре Кишинева!" – призвал он.



Другой бывший полицейский, Георге Слуту, поддержал коллегу, подчеркнув, что также озабочен "диктатурой одного лица в стране". Генерал полиции Антон Гамурарь заявил: "Я буду на площади и за тех наших павших на Днестре товарищей. Поднимем свой голос в защиту независимости республики от олигархов во власти".



Эти призывы в правительстве восприняли с тревогой: ветеранов приднестровского конфликта могут поддержать как рядовые граждане, так и действующие полицейские. Потому было объявлено, что МВД предпримет ряд решительных действий, направленных на предотвращение беспорядков.



Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что уже выявили нескольких лиц, которые подстрекают к насилию и погромам в социальных сетях, передает интернет-ресурс allmoldova.com.



"Возбуждено уголовное дело по факту подготовки беспорядков. Некоторые лица получили повестки от сотрудников уголовного розыска. Установлены личности людей, которые подстрекают к погромам, насильственным действиям, к оказанию вооруженного сопротивления правоохранительным органам", – заявил на брифинге начальник Управления уголовного розыска Григоре Мога.



В случае с массовыми протестами, подготовленными оппозиционными партиями вместе с гражданским обществом и диаспорой, представители власти дают понять, что не готовы уступить и, следовательно, не может быть исключен ни один сценарий, в том числе возможный выход ситуации из-под контроля, отметили эксперты в эфире телеканала "НТВ Молдова", передает IPN.



Журналист Валерий Демидецкий отметил, что хотел бы, чтобы протестующие призвали власти к ответу, но, к сожалению, так же как и в Румынии, акцент делается на европейский вектор. "Когда мы делаем определенные шаги в сторону Европы или в сторону России, мы разобщаем собственное общество, а не российское, к примеру", – заявил Демидецкий. По его словам, всегда найдутся другие партии, которые захотят воспользоваться ситуацией в нашей стране.



Сегодня в Кишинев прибудут унионисты – участники "Марша столетия". Вчера они провели в румынском городе Яссы конференцию Конгресса по воссоединению нации, где обсудили тему объединения Румынии с Молдовой, сообщил агентству "Инфотаг" лидер организации "Actiunеа 2012" Георгий Симион. "Прибыв в Кишинев, мы организуем большое собрание сторонников объединения на площади Великого национального собрания", – сообщил он.



Президент РМ Игорь Додон считает, что, проводя протест, правая оппозиция таким образом готовится к предвыборной кампании. В одном из интервью глава государства подчеркнул, что сомневается, что организаторы протеста "знают, куда пойдут и что будут делать".



В то же время народный адвокат Михаил Которобай призвал государственные органы, а также организаторов акций протеста к ответственности и корректности в обеспечении права на собрания.



Уполномоченный по правам человека обратился к властям с требованием обеспечить все необходимые условия для беспрепятственного осуществления права на свободу собраний, обеспечения общественного порядка, безопасности демонстрантов в рамках закона, к исключению насилия и жестокости, попыток создания препятствий для прибытия людей из других населенных пунктов страны на акции протеста.



Правительство между тем попыталось перевести стрелки на Россию "Россия намеренно вносит напряжение в отношения с Молдовой и продолжает нарушать целостность нашей страны, отказываясь вывести свои воинские подразделения с левого берега Днестра", – заявил премьер-министр Павел Филип в интервью "RFI-Румыния". Он назвал сложившуюся ситуацию "свидетельством нелояльного настроя официальной Москвы к Молдове, несмотря на совместное соглашение, подписанное в рамках СНГ".



"Россия применяет к молдавским товарам таможенные пошлины по 19 тарифным позициям. Это прямое нарушение соглашения. Помимо этого в Приднестровье все еще находятся российские войска, дислоцированные там незаконно. В последнее время мы стали говорить об этом чаще и обращать внимание ОБСЕ на эту ситуацию. Но, к сожалению, Россия не сотрудничает с Молдовой".



Должностные лица и государственные служащие из Республики Молдова находятся в ситуации, когда не хотят въезжать на территорию Российской Федерации, сказал премьер-министр РМ. Павел Филип выразил уверенность, что "будущее Молдовы – в Европе, а нынешнее правительство доказало: условия жизни в стране могут быть лучше, но для этого нужно упорно работать". Однако требования протестующих были адресованы все же не Москве, а молдавскому правительству, которому предложили уйти. Желательно без боя. Источник - ng.ru

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