Как Золотая Орда управляла Русью (история), - Я.Бутаков

07:05 27.08.2018 Ярослав Бутаков, russian7.ru, 26 августа



Золотой Ордой назвали задним числом в XVI веке государство потомков Чингисхана – Улус Джучи – которое с 1240 по 1480 год осуществляло верховный сюзеренитет над значительной частью русских земель. Этот порядок управления вассальными территориями был назван историками "монголо-татарским игом" только в XIX веке.

Иго – искаженное латинское iugum (ярмо). У древних римлян и их соседей существовал обычай проводить побежденное племя под символическим ярмом из двух воткнутых в землю копий с перекладиной из третьего. Этот обряд означал сдачу на волю победителя, который милостиво даровал жизнь побежденным. Применительно к отношениям между Русью и Ордой слово iugum впервые использовали, тоже задним числом, поляки в конце XVI века, во время войны с Россией. Русским это понятие было неизвестно.



Установление "ига"

После походов Батыя (Бату-хана) на Русь в 1237-1240 гг. русские князья были приведены к покорности многоязычной империи потомков Чингисхана. В 1243 году Батый велел владимиро-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу идти к нему в Сарай на Нижней Волге признать господство хана, грозя за ослушание новым жестоким разорением русской земли. Ярослав не посмел противиться, и хан пожаловал его ярлыком на великое княжение – главенство над всеми русскими землями. Однако это решение требовало тогда утверждения в столице всей империи Чингисидов – Каракоруме в Монголии. В 1245 году князь Ярослав отправился в далекий путь, из которого уже не вернулся – умер по дороге домой.

Ярлык на великое княжение после долгой борьбы с братом Андреем получил в 1252 году Александр Ярославович (прозванием Невский). По русским свидетельствам, хан Батый милостиво принял покорного Александра и, угощая его кумысом, приговаривал: "Ты уже совсем наш, татарин, пей наше питье".

Хан Улуса Джучи выдавал ярлыки русским князьям еще тогда, когда он оставался формально зависимым от верховного хана в Каракоруме. Впрочем, это время было недолгим. Невозможно было контролировать огромную империю из одного удаленного центра, от которого до окраин надо было ехать не один год. Уже в 1269 году хан Менгу-Тимур окончательно сделал Золотую Орду независимой, и русские князья перестали ездить на поклон дальше низовий Волги.

Хана Золотой Орды на Руси называли царем, и впоследствии этот титул перешел на московских царей. Эпитет iugum к зависимости русских князей от ордынских ханов возник, возможно, в связи с обрядом поклонения, которому подвергали всех царских вассалов прежде, чем допустить пред царские очи. Вассальные князья обязаны были, при входе в царский шатер, пройти между двух "очищающих" костров и поклониться духам царских предков. По преданию, за отказ исполнить такой обряд, в 1246 году был подвергнут в Орде мучительной казни черниговский князь Михаил Всеволодович. Судя по тому, что такой обряд применялся ко всем князьям, приезжавшим в Орду, проблем с верой не возникало больше ни у кого из них – все они считали нормальным уважать обычаи сюзерена.



Ярлык

Ханский ярлык считался важнейшим источником княжеских прав на Руси. В своих спорах за старшинство князья сами прибегали к арбитражу царя Орды. Чаще всего они жаловались ему на соперника, что он-де хулит царя и собирается восстать против него, приводили с собой ордынскую рать и разоряли землю соперника. Так поступили, например, Александр Невский в 1252 году, Иван Калита в 1327 году и многие другие. Иногда дело решалось мирным судом.

Так, в 1431 году между московским князем Василием II Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем вспыхнула распря за великое княжение. Оба поехали в Орду, и хан Улу-Мухаммед присудил ярлык Василию. При этом, по свидетельству летописи, некий московский боярин вовремя сообразил сказать хану: "Юрий ищет великого княжения по древним правам русским, а государь наш – по твоей милости, ведая, что оно есть твой улус: отдашь его, кому хочешь". Хану понравилась раболепная речь, и он утвердил великокняжеский стол за московским претендентом.

Для торжественного поставления на престол, которое совершалось во Владимире, великий князь приезжал туда с ханским вельможею. Последний передавал ему там, в Успенском соборе, в присутствии митрополита, ярлык – аналог западноевропейской инвеституры, предварительно зачитав его по-русски и по-татарски. Эту процедуру проходили все русские великие князья ордынского периода, включая последнего – Ивана III, основавшего, после распада Орды, независимую Россию.

Русские князья обязаны были предоставлять ханам свои дружины для военных походов. Так, в 1277 году по приказу хана Менгу-Тимура дружины великого князя Дмитрия Александровича и вассальных ему князей участвовали в кампании Орды против ясов-осетин на Кавказе. В дальнейшем упоминания о столь далеких походах русских войск в составе ордынских ратей отсутствуют – видимо, ханы невысоко ценили их боевые качества.



Баскаки

Первоначально ордынские ханы, не вполне доверяя своим ставленникам в лице великих князей, правили в Руси через своих наместников – баскаков. Баскаки назначались в каждый княжеский центр и были своего рода надзирателями над князьями, а при великом князе неотлучно находился великий баскак владимирский. Без его совета и одобрения великий князь не имел права начинать войну и заключать мир с соседними русскими князьями и западными государствами. Так, в 1269 году великий баскак Амраган, приехавший вместе с великим князем Ярославом Ярославовичем в Новгород, одобрил его намерение идти войной на Тевтонский орден.

Баскаки и подчиненный им штат писцов вели учет населения подвластных земель и раз в пятнадцать лет производили раскладку подушной дани. В 1257 году Александр Невский привел с собой баскаков в ранее свободный Новгород, где против них вспыхнуло восстание, жестоко подавленное княжеской дружиной без участия татар. Основное недовольство горожан вызвало то, что дань обязаны были платить все поровну, независимо от доходов. Баскаки отдавали сбор дани на откуп богатым купцам из Хорезма, против которых тоже время от времени вспыхивали восстания. Где-то с конца XIII века упоминания о баскаках и восточных откупщиках сходят на нет – ханы передоверяют сбор и доставку дани князьям.



Заинтересованность верхушки в "иге"

Не одни князья извлекали выгоду из включения Руси в многонациональную империю. Века ордынского ига – время нового подъема экономики Руси. Об этом свидетельствует возобновившееся в XIV веке монетное обращение, исчезнувшее в Руси еще в XII веке, в период раздробленности. Ходили ордынские денги с именами ханов и двуглавым орлом (который был символом Тюркского каганата еще в VI веке), на которые с конца XIV века московские князья начали ставить свой чекан.

Церковь пользовалась в Орде большими привилегиями даже после принятия правящей верхушкой Орды ислама в начале XIV века. Сказание об убиении в Орде рязанского князя Романа Ольговича в 1270 году за отказ перейти в ислам очевидно недостоверно, так как ни о каких других попытках ордынцев обращать русских в свою веру неизвестно. Источник - russian7.ru

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