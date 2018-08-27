 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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07:38  В афганском Нангархаре разбомблен матерый джихадист Оракзай (он же - Сад Архаби). Вместе со своим отрядом
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Воскресенье, 26.08.2018
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Суббота, 25.08.2018
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В афганском Нангархаре разбомблен матерый джихадист Оракзай (он же - Сад Архаби). Вместе со своим отрядом
07:38 27.08.2018

В Афганистане убили лидера регионального крыла ИГ
27.08.2018
На востоке Афганистана, в провинции Нангархар в минувшие выходные был убит лидер регионального крыла "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) Абу Саид Оракзай (Abu Sayed Orakzai), также известный как Сад Архаби (Sad Arhabi), сообщает TOLOnews.
В Управлении национальной безопасности Афганистана уточнили, что Оракзай и еще 10 боевиков вместе с оружием были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного в уезде Хогьяни (Khogyani). Представитель афгано-американских сил лейтенант Мартин О’Доннел подтвердил факт удара. В заявлении американских военных, которое цитирует CNN, сообщается, что удар был нанесен афганскими ВВС и силами коалиции после получения разведданных от Национального директората безопасности.

Оракзай стал третьим лидером ИГ в Афганистане, убитым в Афганистане с июля 2016 года. Он сменил Абдула Хасиба в апреле 2017 года. Хасиб в свою очередь наследовал пост от Хафиза Саида Хана (Hafiz Saeed Khan), который погиб в конце 2016 года в результате авиаудара США.

"Исламское государство" в последние недели провело серию атак в западных провинциях и взяло на себя ответственность за минометный обстрел президентского дворца в Кабуле в день Курбан-байрама, а также за теракт на подготовительных курсах, когда погибло более 50 учащихся моложе 20 лет. После обстрела дворца министры силового блока подали в отставку из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и разногласий по поводу политики правительства, но президент Афганистана Ашраф Гани не принял ее.

Источник - fergananews.com
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