В афганском Нангархаре разбомблен матерый джихадист Оракзай (он же - Сад Архаби). Вместе со своим отрядом

07:38 27.08.2018 В Афганистане убили лидера регионального крыла ИГ

27.08.2018

На востоке Афганистана, в провинции Нангархар в минувшие выходные был убит лидер регионального крыла "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) Абу Саид Оракзай (Abu Sayed Orakzai), также известный как Сад Архаби (Sad Arhabi), сообщает TOLOnews.

В Управлении национальной безопасности Афганистана уточнили, что Оракзай и еще 10 боевиков вместе с оружием были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного в уезде Хогьяни (Khogyani). Представитель афгано-американских сил лейтенант Мартин О’Доннел подтвердил факт удара. В заявлении американских военных, которое цитирует CNN, сообщается, что удар был нанесен афганскими ВВС и силами коалиции после получения разведданных от Национального директората безопасности.



Оракзай стал третьим лидером ИГ в Афганистане, убитым в Афганистане с июля 2016 года. Он сменил Абдула Хасиба в апреле 2017 года. Хасиб в свою очередь наследовал пост от Хафиза Саида Хана (Hafiz Saeed Khan), который погиб в конце 2016 года в результате авиаудара США.



"Исламское государство" в последние недели провело серию атак в западных провинциях и взяло на себя ответственность за минометный обстрел президентского дворца в Кабуле в день Курбан-байрама, а также за теракт на подготовительных курсах, когда погибло более 50 учащихся моложе 20 лет. После обстрела дворца министры силового блока подали в отставку из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и разногласий по поводу политики правительства, но президент Афганистана Ашраф Гани не принял ее. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535344680

