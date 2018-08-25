 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев лично реабилитировал опального узб-певца Карима
07:41 27.08.2018

В Узбекистане реабилитировали опального певца Абдулазиза Карима

В Узбекистане прекращено уголовное дело в отношении певца Абдулазиза Карима, покинувшего страну несколько лет назад после запрета на концертную деятельность. Об этом сообщает "Озодлик". Видеозапись с заявлением по этому поводу (на узбекском языке) он опубликовал в Facebook.
Розыск, объявленный ранее в отношении исполнителя, прекращен. По словам певца, это сделано по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Моим родным в Ташкенте позвонили из РОВД и сообщили о том, что все уголовные статьи в отношении меня отменены. Кроме того, меня исключили из списка разыскиваемых лиц. По словам моих родных, сотрудники РОВД подчеркнули, что инициатором всего этого является президент Узбекистана, - заявил Карим. - Теперь я не преступник. Меня исключили из списка запрещенных деятелей искусства".

Он добавил, что продолжит творческую деятельность. Планирует ли он вернуться в Узбекистан, не уточняется.

Представитель государственного учреждения "Узбекконцерт" подтвердил, что запрета на выступления Абдулазиза Карима нет. "Он может приехать в страну и обратиться за получением лицензии", - отметил чиновник.

Абдулазиз Карим получил известность в 1990-е годы, в частности, благодаря песне "Пожертвую собой", также известны его песни на стихи суфийского поэта Ахмеда Яссави. Возникшие у него впоследствии проблемы связывали, в частности, с тем, что он написал песню, посвященную известному бизнесмену Салиму Абдувалиеву, которого называли одним из лидеров организованной преступности. Певец лишился лицензии на концертную деятельность и позднее покинул Узбекистан, перебравшись в Турцию. Находясь в эмиграции, он также написал несколько песен на стихи одного из лидеров узбекской оппозиции Мухаммада Салиха.

В 2016 году Карим получил турецкое гражданство. После этого стало известно, что в Узбекистане запретили транслировать его песни, а также упоминать его имя в эфире радиостанций. По информации "Озодлик", на заседании правительства Мирзиеев, занимавший тогда пост премьер-министра, назвал певца предателем родины и лишил его всех званий.

После смены власти в Узбекистане руководство страны призвало соотечественников, покинувших республику, возвращаться на родину. Занявший пост президента Шавкат Мирзиеев также поручил пересмотреть "черные списки" мусульман, подозреваемых в экстремизме, а представители силовых структур заявили, что находящиеся в розыске граждане Узбекистана при возвращении на родину не будут отправлены в тюрьму, если они не совершали преступлений.

Источник - Фергана
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