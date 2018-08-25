Еще 500.000 казахов хотят переехать из Китая в Казахстан, - Kerey.kz

08:25 27.08.2018 Сколько казахов приедет в Казахстан из Китая



Из почти 2 миллионов этнических казахов, проживающих сейчас в КНР, в ближайшее время только 500 тысяч могут вернуться на историческую родину, считает автор сайта Kerey.kz.



"С 1991 года в Казахстан из Китая приехало чуть более 200 тысяч казахов. Среди них молодежь, представители интеллигенции, студенты и обычные сельские жители. Мы все время говорим о том, сколько вернулось казахов из Китая на историческую родину. Но почему-то не говорим об оставшихся там наших сородичах. Не анализируем их социологический портрет: кто они, каков их состав? Какие проблемы у оставшихся и приехавших сюда казахов? Как они влияют друг на друга? Каковы перспективы и тех, и других в Казахстане?



На мой взгляд, число казахов, которые приедут из Китая, может составить около 500 тысяч, не больше. Среди них жертвы политических репрессий, родственники которых уже находятся здесь, интеллигенция, представители среднего и малого бизнеса, студенты, патриотичная молодежь.



Думаю, что из четырех стран: Китая, России, Монголии и Узбекистана - всех казахов не перевезти. Для их переезда нужно создавать особые условия и предусматривать льготы. Но представить, что все они до единого переедут, невозможно и даже смешно. Чем пытаться всех их перевезти, лучше создавать им условия там, чтобы они сохранились как нация. Потому что они как бы являются гарантией казахстанского влияния в тех странах, где находятся", - считает Елдеш Орда. Источник - Караван

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