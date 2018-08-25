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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской, - А.Резчиков
08:44 27.08.2018

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечно

25 августа 2018,

Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям?

В субботу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии. Так он отреагировал на угрозу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона нанести беспрецедентный по мощи удар по Сирии в случае проведения властями этой страны химатаки при освобождении провинции Идлиб.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", – сказал Рябков РИА "Новости", добавив, что "опять мы видим серьезное нагнетание обстановки".

О том, что Болтон в ходе женевской встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым предупредил Москву о готовности Вашингтона нанести военный удар по Сирии, американские СМИ сообщили накануне вечером. По словам президентского советника, ответ США окажется серьезнее всех предпринятых Вашингтоном ранее.

Сам Болтон накануне встречи заявлял, что США "видят планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб" и ответят "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие". После встречи Болтон говорил о "сохранении разногласий" между Россией и США по поводу сирийского конфликта, но отметил прогресс по ряду тем.

На этой неделе была годовщина газовой атаки в Восточной Гуте в 2013 году. Тогда погибли до 1,5 тыс. человек. Если западная коалиция во главе с США обвинила в проведении той атаки Дамаск, то сирийские власти говорили о причастности французской разведки и лично тогдашнего министра иностранных дел Лорана Фабиуса.

В среду США, Британия и Франция предупредили о готовности "действовать, если режим Асада вновь использует химическое оружие". В апреле эти страны нанесли удар по Сирии под предлогом применения Дамаском химоружия. Однако никаких доказательств того, что за атаку ответственны власти страны, предъявлено не было. Министерство иностранных дел России в ответ на заявление США, Великобритании и Франции призвало "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

А в субботу официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра") в Сирии готовят очередную провокацию с "применением химоружия" для создания повода для удара по сирийским правительственным объектам со стороны западной коалиции.

Боевики уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, прибыла специальная группа боевиков, обучавшаяся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". "На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", – сказал Конашенков.

По словам генерал-майора, в Персидский залив для нанесения удара по Сирии прибыл эсминец ВМС США The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре – стратегический бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев уверен, что в случае нанесения удара в нем будут участвовать не только авианосец и стратегический бомбардировщик. "Кого-то еще подтянут", – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Главным здесь будут предполагаемые цели удара.

Куда более эффективным было бы уничтожение американского авианосца, но Москва на такой шаг не пойдет.

"Если будем знать предполагаемые цели ударов, то будем принимать меры, чтобы люди не пострадали. А здания и сооружения потом придется восстанавливать. Как всегда будет идти подготовка сил ПВО. В данном случае речь идет о перехвате ракет, а не ударе по тем, кто их пускает. Россию все время пытаются втянуть в войну с США. Этот сценарий постоянно прокручивается. Но мы, наверное, будем пытаться не допустить прямого военного столкновения с США, просто будем держать удар. Это все, что нам приходится делать сегодня", – считает эксперт.

Что касается готовящейся провокации, то эксперт более чем уверен в ее осуществлении, как это происходило и ранее. По его мнению, раз Россия озвучила вероятный сценарий этой атаки, то других способов противодействовать планам американцев просто нет. "Противодействовать другими методами, по-видимому, невозможно. Или сложно, или трудно закрыть все "дырки" и не допустить этого. На Сирию готовится новая атака", – считает эксперт.

По его словам, подобные провокации в отношении Сирии приобрели системный характер. Чем больше территории переходит под контроль официальных властей, тем явнее желание недругов Сирии устроить против нее очередную провокацию. Подобные операции он назвал желанием Запада демонстрировать свою силу.

"Теперь это принимает чуть ли не плановый характер. Нам все время демонстрируют, что мы не можем защитить Сирию. Все время пытаются опорочить нашу победу над "Исламским государством", эффективность действий наших войск. Надо понимать, на какие ответные шаги готова идти Россия, какие нести риски", – заключил Перенджиев.

Текст: Андрей Резчиков

Источник - vz.ru
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