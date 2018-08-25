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Привилегированная каста. Станут ли ею казахстанские госслужащие, - Тогжан Гани
13:10 27.08.2018

Привилегированная каста

Станут ли ею казахстанские госслужащие?

Во многих странах госслужба привлекает не только высокими зарплатами, но и системой различных социальных льгот и привилегий. Вот и в Казахстане начали внедрять новую систему оплаты труда, гибкий рабочий график и кое-какие социальные преимущества для слуг государства. А что еще налогоплательщики готовы сделать для повышения привлекательности службы в госаппарате?

Сначала - деньги...

Соцпакет госслужащего долгое время ничем особенным не выделялся. Клерк имеет полуторачасовой обед, приоритетное право на бесплатные 10 соток земли, 30-дневный отпуск с выплатой оздоровительных в размере двух окладов, а в случае ухода его в мир иной членам семьи выдается единовременное пособие в размере трех зарплат. (Отметим, что это не касается учителей, врачей, работников некоторых других бюджетных организаций, которые являются не государственными, а гражданскими служащими). Если заметить, что у подавляющего большинства госслужащих отнюдь не министерские и не депутатские зарплаты, а жалованье в 80-120 тысяч тенге, то мелкие и средние бюрократы живут отнюдь не лучше, чем простолюдины. А еще госслужащие зачастую терпят переработки, грубое отношение начальства, интриги, а многие и глухое отсутствие перспектив в служебной иерархии.

Отношение, прямо скажем, к незавидной судьбе "винтиков" государственного механизма стало меняться, когда с госслужбы люди потянулись в частный сектор, а оставшиеся кадры не отличались профессионализмом и погрязли в коррупции. И вот в этом году в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСиПК) решили наконец сказать "баста!" оттоку из чиновничьего класса последних рабочих лошадок и мыслящих спецов.

Сразу стало понятно, что хорошего госслужащего мало найти - его нужно еще и удержать. Начали с монетизации. В самом профильном агентстве, Министерстве юстиции и двух акиматах - Астаны и Мангистауской области - с начала года апробируют новую систему оплаты труда, при которой доход сотрудника зависит от его эффективности, возложенных обязанностей или нагрузки и включает в себя постоянную (должностной оклад) и переменную (бонус) части. Естественно, не обходится без оптимизации штатов. Первые результаты обнадеживают госслужбу: по данным АДГСиПК, зарплата самых продуктивных работников повысилась как минимум вдвое и в среднем составила 300 тысяч тенге.

… потом - здоровье

Понимая, что бюджет не резиновый и поднять зарплату всему чиновничьему сословию страны не получится, наверху задумались о нематериальной системе мотивации госслужащих. И первым делом решили начать с медобслуживания. В одной из имеющихся поликлиник каждого города (другого населенного пункта, где есть такая возможность) будут созданы ведомственные участки. В них госслужащие без очереди смогут проконсультироваться у врача и получить лечение. Это, конечно, не обособленные клиники в Астане и Алматы, куда прикреплены депутаты и министерские службисты всех рангов, но все же.

- Теперь и в регионах у чиновников есть возможность, как у сотрудников центральных гос­органов, ходить в конкретную поликлинику. При этом врачи будут те же самые, что обслуживают и не госслужащих. Лечить наших коллег в регионах будут строго в рамках гособъема бесплатной медпомощи. Никаких стоматологических услуг в виде бесплатных имплантов, дорогостоящих анализов или операций, как в России. Во всяком случае, на данном этапе. Самое главное - они должны почувствовать, что государство заботится о них, об их здоровье, уважает их труд, - прокомментировал "Времени" главный менеджер подпрограммы "Љзгерістерді ?зі?нен баста" ("Начни меняться сам"), реализуемой АДГСиПК, Чингис ТОРЕГЕЛЬДИН.

Гибкий график

Наших госслужащих стали баловать и разными приятными мелочами вроде комфортных условий в офисе. Так, в июле АДГСиПК для своих сотрудников внедрило гибкий рабочий график. Теперь чиновники получили в собственное распоряжение 30-минутный люфт - можно заступать на работу на полчаса позже, чтобы успеть развезти детей в школы и сады (это выбрали семейные), либо увеличить на полчаса обеденный перерыв, чтобы решить свои домашние и другие личные вопросы (выбор преимущественно холостяков). При этом в сумме 8-часовая продолжительность рабочего дня сохраняется, просто "гибкие" сотрудники заканчивают работу на полчаса позже остальных.

Что подтолкнуло принять такое решение? Оказалось, что из-за жестких временных рамок и строгой дисциплины, запрещающей в рабочее время отвлекаться на семью и личные интересы, многие госслужащие испытывали латент­ную депрессию.

- Семейных людей гибкий график спасает в буквальном смысле! - не скрывает позитива директор департамента контроля в сфере госслужбы АДГСиПК Равиль ТЮЛЕБАЕВ. - Вот моя коллега имеет малолетних детей, которых водит в садик. И человек изо дня в день очень сильно торопится на работу, ведь любое опоздание фиксируется. Соответственно, у человека накапливался стресс - она боялась опоздать и в садик, и на работу… Предоставленные полчаса - теперь эта сотрудница может приходить на работу в 9.30 утра - моментально отразились на ее настроении и деловой эффективности! Те же, кто выбрал увеличенный обеденный перерыв - таких оказалось 70 процентов коллектива, ходят в основном на курсы английского языка.

К слову, гибкий график собираются внедрить в Министерстве по инвестициям и развитию. Что касается регионов, то в АДГСиПК уверяют, что тамошние госслужащие из-за отсутствия автомобильных пробок справляются со своими делами в обычном режиме работы. Любопытно, что в густонаселенном Алматы анонимное анкетирование госслужащих не выявило потребности изменить расписание...

Приятные мелочи

Насколько вообще далеко готово идти государство ради своих слуг? Абонементы в фитнес-клубы, стол для пинг-понга, гамак или душ в офисе, скидки на услуги различных ателье, химчистки, салонов красоты и других сервисных организаций - такую компенсацию даже за самую монотонную и нетворческую работу госструктуры совершенно точно не готовы предложить.

Да и сами рядовые клерки во время нашего опроса отказались от этих компонентов соцпакета, столь популярных в какой-нибудь частной компании. Например, льготы в общественном транспорте им не нужны по причине того, что во всех госорганах имеется служебный автобус - бесплатная развозка по домам.

Льготный фитнес? Как мне сказали в АДГСиПК, в регионах (в том числе и в Алматы) госслужащим в определенные дни и часы отвели спортобъекты, где они могут бесплатно играть и тренироваться на футбольных и волейбольных полях, плавать в бассейне и заниматься физкультурой в тренажерных залах. А в столичных министерствах и профильном агентстве имеются собственные спортзалы для своих сотрудников, оборудованные в зданиях ведомств.

Даже бесплатное питание в столовых - опция, которая, входит в топ-5 популярных составляющих любого приличного соцпакета, нашим госслужащим оказалось совсем не нужно!

- Нет, вы что! Это же нагрузка на бюджет! И как вообще мы сможем определить потребность госслужащего в еде? - рассуждает менеджер Чингис Торегельдин. - Что он любит есть, на что у него, допустим, аллергия? Хватит ли ему предложенных калорий? Сколько нужно хлеба? И как сегодня можно привязывать людей к одному и тому же месту общепита?.. У нас, например, многие из дома приносят еду, для этого в офисах имеются микроволновки. А кто-то любит на обед домой ездить.

"Нам много не надо..."

Причина скромности госслужащих оказалась простой:

- Нам, госслужащим, нужны базовые льготы: пожилое поколение хочет высокие пенсии, семейным важнее помощь в устройстве детей в детсады, молодым, желающим сделать карьеру, нужны льготы на образование. И всем без исключения, конечно, необходимы субсидии на жилье, бесплатная медицина и возможность работать по гибкому графику. Вот это главное! Если эти запросы будут удовлетворены, уровень нашей соцзащиты станет таким же непробиваемым, как у европейских госслужащих. Вот тогда и можно подумать о дополнительных мерах поощрения, - сказал мне молодой сотрудник одного из министерств, не пожелавший открывать своего имени.

По мелочам не размениваться решили и в уполномоченном ведомстве. В частности, глава АДГСиПК Алик ШПЕКБАЕВ, выступая в июне на конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы, рассказал о разработке соцпакета для госслужащих, отвечающего их жизненно важным потребностям:

- Как показывает мировая практика выстраивания карьерной модели, надо не только повышать требования к государственным служащим, но и улучшать их соцпакет. Поэтому в настоящее время агентством при поддержке администрации президента вырабатываются меры по улучшению социального обеспечения госслужащих. Речь идет о жилищной программе для госслужащих "5-5-25" (соответственно: ставка займа - первоначальный взнос - максимальный период погашения ипотечного кредита), повышенной пенсии для тех, кто проработал на госслужбе более 20 лет, об обеспечении детей местами в детских садах, а также о создании условий для оздоровления госслужащих в регионах.

"Гражданские" в соцсетях уже рассуждают, не превратит ли эта система защиты родимое чиновничество в привилегированное сословие наподобие советской кастовой номенклатуры с ее спецбольницами, спецсанаториями, спецмагазинами...

А вот что на этот счет думает политолог Данияр АШИМБАЕВ:

- Повышение зарплат и льгот не является гарантией хорошей работы. Зачастую наоборот. Инициативы сами по себе хорошие. Но их нужно обязательно рассматривать в контексте постоянного повышения качества работы и жесткого контроля за госслужащими.

ДОСЛОВНО

Нурсултан НАЗАРБАЕВ:
- Сегодня на базе двух министерств и двух акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы.
Сказано 20 августа в ходе рабочей встречи с главой АДГСиПК Аликом ШПЕКБАЕВЫМ.

Тогжан ГАНИ, Астана

КСТАТИ

Эта служба и прекрасна, и трудна

- В АДГСПК сообщили о двойном снижении оттока кадров госслужащих Казахстана за счет новой системы оплаты труда.

После введения пилотного проекта по поддержке госслужащих в самом профильном агентстве, акиматах Астаны и Мангистауской области отток кадров снизился в 2 раза, а конкурс на одно место вырос в 3 раза. В то же время в Минюсте сменяемость сведена к минимуму и отмечается двукратный рост приема сотрудников с зарубежным образованием.

В профильном госагентстве сокращены 147 кадровых единиц, что позволило получить экономию свыше 432 млн. тенге. Сэкономленные средства руководитель гос­органа вправе использовать для повышения зарплаты работников.

- Грубиянов и алкоголиков из числа государственных служащих намерены заносить в специальную базу в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

"Некоторые этические нарушения госслужащих, вызывающие широкий общественный резонанс и обоснованную критику со стороны общества, наносят имиджу государственной службы существенный вред и фактически дискредитируют ее. К таким этическим нарушениям относятся использование служебного автотранспорта в личных целях, грубость в обращении с гражданами и коллегами, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение госслужащего в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. (…) Вышеуказанные составы этических правонарушений предлагается перевести в разряд проступков, дискредитирующих госслужбу, что существенно усилит ответственность за их нарушение. Сведения о лицах, совершивших проступки, дискредитирующие государственную службу, вносятся в базу специальных учетов (КПСиСУ), и в период действия дисциплинарного взыскания они не могут продвигаться по службе. При этом в случае увольнения лица за подобный проступок впредь он на госслужбу не допускается", - говорится в представленной концепции.

- Более 700 высокопоставленных госслужащих уличили в коррупции за первое полугодие в Казахстане.

"Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей рес­публиканского, 55 - областного, 101 - городского и районного звеньев", - сказал председатель АДГСиПК Алик Шпекбаев на расширенном заседании агентства.

По его словам, среди задержанных вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитетов министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

По сообщениям КазТАГ

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535364600
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