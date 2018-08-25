"Гвардейские" будни. КазГенштаб водит за нос нового министра обороны, - В.Северный

13:15 27.08.2018 О чем Генеральный штаб недоговаривает новому министру обороны



Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей Гвардейского гарнизона (Отар, Жамбылская область) опасаются, что в предстоящую зиму они все "вымерзнут как мамонты", если новый гражданский министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ не прикажет генералам досконально разобраться с аварийной котельной в Отаре и той строительной компанией, которая возвела там новую на отвале из шлака без утвержденной проектно-сметной документации.



Единственная котельная в Гвардейском гарнизоне уже давным-давно пребывает в аварийном состоянии, и когда нагрянут первые заморозки, может разрушиться даже при относительно небольшой нагрузке. Как заключила комплексная проверка КГУ "Управление ГАСКа акимата Жамбылской области", строительно-монтажные работы ТОО "Әскери құрылыс Астана" осуществляло на важном объекте "без утвержденной проектно-сметной документации с допущением многочисленных нарушений…".



УНИТАЗЫ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ



В акте приемки выполненных работ, который в декабре 2016 года подписали уполномоченные лица ТОО "Әскери құрылыс Астана" с одной стороны и начальник РЭЧ пгт. Гвардейский – с другой, значатся 7 унитазов, 8 умывальников, дорогостоящее специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы, подогреватели, сотни осветительных ламп... В списке 915 наименований товаров и услуг на сумму более 110 миллионов тенге.



Но когда в гарнизон нагрянула проверка, то этого добра по списку, заверенному гербовой печатью, в новоиспеченной котельной почему-то недосчитались. На котле ДЕ 10/14 вообще отсутствовали контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Газоход, и тот, по заключению комиссии, был "непригодный для использования, так как его конфигурация не отвечала законам физики..."



По рассказу очевидцев, чтобы после приемки объекта в эксплуатацию кочегар смог растопить котел и показать комиссии, как он работает, ему, бедолаге, пришлось в отверстие, предназначенное для электрического запально-защитного устройства, "засовывать обыкновенный огненный факел…".



Шкаф управления работой котла на момент проверки вообще оказался пустой. По мнению экспертов, так называемая новая котельная в Гвардейском гарнизоне "больше похожа на какой-то гараж-сарай, сляпанный на скорую руку гастарбайтерами, чем на добротную котельную, возведенную солидной строительной компанией, единственным акционером которой является министерство обороны.



На котле полностью отсутствуют контрольно-измерительные приборы и оборудование



СМЕРТЬ В КОТЕЛЬНОЙ



ТОО "Әскери құрылыс Астана" во главе с нынешним директором Данияром МАМАТОВЫМ, возможно, скрывает от руководства минобороны истинную картину происходящего. Но зима-то уже не за горами. Получается, что единственная котельная в Гвардейском гарнизоне, многие годы находившаяся в аварийном состоянии, никого из ответственных работников оборонного ведомства не волнует? Или это самая настоящая диверсия с далеко идущими планами? Если старая котельная и огромная труба рухнут от ветхости, то они обязательно под собой кого-нибудь да похоронят. Тем более что одного человека в марте прошлого года здесь уже потеряли. Военный прокурор Гвардейского гарнизона майор юстиции А. Газез даже направлял в РОВД Кордайского района заявление для привлечения к ответственности руководства ТОО "Әскери құрылыс Астана" по факту смерти гражданина Исламалиева С. Ж. в помещении той злополучной котельной.



СУД ПОСТАНОВИЛ ПРИЗНАТЬ…



Судья Кордайского районного суда, внимательно изучив материалы административного дела относительно сомнительной деятельности ТОО "Әскери құрылыс Астана", постановил признать это товарищество с ограниченной ответственностью "виновным в совершении правонарушения и подвергнуть к административному взысканию в виде штрафа в размере 700 МРП (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге)". Еще один штраф в размере 1 миллиона 815 тысяч тенге на ТОО "Әскери құрылыс Астана" был наложен за брак, допущенный в ходе монтажа трех огромных емкостей для водоснабжения в Сарыозеке. Там горе-строители тяжелую шахтную лестницу умудрились установить не на бетонную площадку, а прямо на мерзлую землю. Чтобы конструкция не упала, ее приварили к резервуару. Но ведь и он тоже еле-еле держится на куче мусора и не имеет анкерных креплений. Получается, что и в Сарыозеке ТОО "Әскери құрылыс Астана" недобросовестно подошло к выполнению многомиллионного договора? Комплексная комиссия заключила, что все три емкости V-1 000 м3 системы водоснабжения на насосной станции Сарыозекского военного гарнизона "являются источниками отравления потому, что изнутри выкрашены дешевой половой краской китайского производства".



На территории ряда складских помещений спецчастей Генерального штаба продолжаются проверки в рамках возбужденного уголовного дела. В Актау, Шамалгане, Орта-Дерисине работают дополнительные следственные группы Военно-следственного управления МВД РК. Итог их работы до поры не разглашается – тайна. Но попытка наконец-то разобраться с котельной и в Шенгельды правоохранительными органами предпринята серьезная.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Недавно вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир БОЖКО возмущался, что по части коррупционных правонарушений оборонное ведомство до сих пор в числе первых: "Счетный комитет минфина при каждой проверке выявляет нарушения Закона о госзакупках в системе министерства обороны. За два последних года число подобных преступлений в минобороны выросло на 17 процентов. Вызывает удивление, почему руководство АО "Әскери құрылыс", которое создано для строительства военных объектов, большую часть своих объемов передает другим организациям? Они в последнее время на восемь с лишним миллиардов тенге передали заказов 23 сторонним организациям, у которых, кстати сказать, не у всех есть лицензии на строительство. В том числе – не включенных в гособоронзаказ. То есть без конкурса передали, без тендера…".



Когда верстался номер



"КАРАВАН" получил ответы ТОО "Әскери құрылыс Астана" за подписью его директора. На вопрос – закончен ли ремонт в котельной № 1 в пгт. Гвардейский и какая сумма была на это потрачена – Данияр Маматов ответил, цитирую: "Все работы выполнены в полном объеме. В данный момент проводятся устранения выявленных в процессе тестовых запусков недоработок…".



Что касается конкретного вопроса о потраченных на строительство котельной в пгт. Гвардейский денег и наложенных штрафов, то директор ТОО "Әскери құрылыс Астана" тоже постарался ответить прямо и честно, признав, что возглавляемое им товарищество с ограниченной ответственностью действительно по суду "подвергли административному штрафу за производство строительно-монтажных работ без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации".



"В договор по текущему ремонту котельной на объекте пгт. Гвардейский было заложено 218 миллионов 794 тысячи 900 тенге, – указал в ответе Данияр Маматов. – На возведение нового модульного здания котельной заложено 80 миллионов 862 тысячи 100 тенге. В общей сложности – 299 миллионов 657 тысяч тенге. Согласно заключению госэкспертизы, экономические показатели сметной стоимости в ценах 2016 года составили 403 миллиона 558 тысяч 200 тенге, что значительно превышает заложенную сумму на выполнение работ по текущему ремонту котельной"…



Шкаф управления работой котла. На котле полностью отсутствуют контрольно-измерительные приборы и оборудование



АЛМАТЫ – ОТАР – АЛМАТЫ



Автор: Владимир Северный Источник - Караван

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